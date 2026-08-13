දේශපාලන අනුග්රහය හිඳී යන විට: ශ්රී ලංකාවේ 'ප්රියතම පුත්රයන්ගේ' අවිනිශ්චිත ඉරණම
බල දේශපාලනය, එහි ස්වභාවයෙන්ම, කිසිදා මූලධර්ම හෝ පක්ෂපාතිත්වය සමඟ කලාතුරකින් සම්බන්ධ වී ඇත — ශ්රී ලංකාව ද මෙම විශ්වීය සත්යයට ව්යතිරේකයක් නොවේ. ඊට ද වඩා, මෙරට දේශපාලන සංස්කෘතිය ස්වාර්ථය පිළිබඳ විශේෂයෙන් තීක්ෂ්ණ ප්රවේශයක් වගා කර ගෙන ඇති අතර, බලවතුන්ගේ පිහිට ඇසුරෙන් ඉහළ නැඟෙන්නෝ, අනුග්රහයේ සුළඟ දිශාව වෙනස් වූ කල, එයටම සමාන වේගයෙන් පහළ වැටෙති.
දේශපාලන අනුග්රහයේ යන්ත්රණය
අනුක්රමික ආණ්ඩු පුරාවටම හුරුපුරුදු රටාවක් මතු වී ඇත: යම් යම් පුද්ගලයන් — නිලධාරීන්, රාජ්ය නිලධාරීන් සහ සහචරයන් — කිසිසේත් ගුණාත්මකභාවය මත නොව, බලයේ සිටින්නන් සමඟ ඇති සමීපත්වයේ ශක්තිය මත, වරප්රසාද සහිත තනතුරුවලට ඔසවා තබනු ලැබේ. මෙසේ හඳුන්වන "ප්රියතම පුත්රයන්" යන්න, පාලක කන්ඩායමක අභ්යන්තර කවයේ සාමාජිකයන් ලෙස ලැබෙන ආරක්ෂාව, සුවිශේෂ වරප්රසාද සහ ගෞරවය භුක්ති විඳිති.
රාජ්ය ආයතන, දක්ෂතාවයට වඩා දේශපාලන ගණනය කිරීම් මත පදනම් වූ පත්වීම්වලට නිරතුරුව සාක්ෂිකරුවන් වී ඇත. තම දේශපාලන අනුග්රාහකයන්ගේ න්යාය පත්රය ඉටු කිරීමට කැමැත්ත දක්වන නිලධාරීන්ට ත්යාගශීලීව ප්රතිලාභ ලැබෙන අතර, ප්රතිරෝධය දක්වන හෝ අනුග්රහයෙන් ඉවත් වූවන් ස්ථාන මාරු කිරීමට හෝ ඊට ද නරක තතු වලට ලක් කෙරෙති.
වැලිතලාවක් මත ගොඩනැඟූ සම්බන්ධතාවයක්
එහෙත් ඉතිහාසය, නැවත නැවතත්, එවැනි සම්බන්ධතාවයන් සඟවා ගත් පිරිවැයක් දරන බව පෙන්වා දී ඇත. තම ප්රියතමයන් ඉහළට ඔසවා තබන ඒ දේශපාලනඥයෝ ම, දේශපාලනිකව ඉවත් කිරීම අවශ්ය වන විට, ඔවුන් අත්හැර දමා යාමට කිසිසේත් දෙවරක් නොසිතති. විමර්ශන දියත් කරන විට, මහජන සූක්ෂ්ම අවධානය තීව්ර වන විට, හෝ ආණ්ඩු මාරුවක් සිදු වූ විට, වරෙක නිල අනුග්රහයෙන් ස්නානය කළවුන් ඉතා භයානක ලෙස හෙළිදරව් වී ඇති බව සොයා ගත හැකිය.
ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලනඥයෝ ඒ තරම් ස්වාර්ථකාමීය කි, ඔවුන් ගේ අවට සිටින්නන්ගේ — ඔවුන් ම වරෙක ඇසුරු කළ ඒ පුද්ගලයන්ගේ ද — අරමුණු වෙනුවට, තමන්ගේ ම අරමුණු ආරක්ෂා කර ගැනීමට කිසිසේත් පසුබට නොවෙති.
රටාව ගැඹුරින් මුල් බැස ඇත. දේශපාලන ස්වාමිවරුන්ගේ නියෝගය පරිදි සැකසහිත උපදෙස් ක්රියාත්මක කළ නිලධාරීන්, ඔවුන්ගේ දුෂ්කර මොහොතේදී, ඒ ස්වාමිවරු කොහිද සොයා ගත නොහැකි බව දැන ගනිති. සිය ජිවිතය ලගින් සලකා බලන කල, ශ්රී ලංකාවේ බල දේශපාලනයේ පක්ෂපාතිත්වය, එකදිශාවකට ම ගමන් කරන මාර්ගයකි.
පසු ව එළඹෙන ගිණුම් විමසීම
දේශපාලන රැල්ල හැරෙන විට මෙම පුද්ගලයන් බලා සිටින්නේ කලාතුරකින් ප්රසන්න දෙයකි. සමහරෙකු විනය ක්රියාමාර්ගවලට මුහුණ දෙති. තවත් අය ඔවුන්ගේ රැකීරක්ෂා හදිසියේ ම අවහිර වී ඇති බව සොයා ගනිති. වඩාත් බරපතල අවස්ථාවලදී, නීතිමය වගවීම දොරද ළඟට ළඟා වේ — දේශපාලන ආරක්ෂාවේ හේතළ රහිතව, ඔවුන් ස්වකීය ප්රතිවිපාකවලට සම්පූර්ණයෙන් ම නිරාවරණය ව සිටිති, ඒ ප්රතිවිපාකවලින් ගැළවී ඇතැයි ඔවුන් ගිය කලෙක විශ්වාස කළ ද.
ශ්රී ලංකාවේ මහජනයාට, මෙම සිදුවීම් ආයතනික අඛණ්ඩතාවය සහ නීතියේ ආධිපත්යය ඉක්මවා, බලවත් පුද්ගලයන් කෙරෙහි පෞද්ගලික නිල පක්ෂපාතිත්වයට ප්රමුඛත්වය දෙන ක්රමයක භයානක බව පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීමේ කතාවක් ඉදිරිපත් කරයි.
ප්රතිසංස්කරණ අවශ්ය ක්රමයක්
රාජ්ය ආයතන දේශපාලන මැදිහත්වීමෙන් ආරක්ෂා කරන ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ ස්ථාපිත කරනු ලබන තෙක්, මෙම චක්රය දිගටම පවතිනු ඇත. දක්ෂ නිලධාරීන් ඉහළ සිටින්නන්ගේ පීඩනයට දිගටම ගොදුරු වන අතර, දේශපාලන ස්වාමිවරුන් සඳහා නීති රෙගුලාසි නැමීමට කැමැත්ත දක්වන්නෝ — අවම වශයෙ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.