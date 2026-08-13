ශ්රී ලංකාව WCOPA 2026 හි දී ලාස් වේගාස්හිදී ලෝකඩ පදක්කම දිනා ගනී
ශ්රී ලංකාව, විනෝදාස්වාද අගනුවර ලෙස දිදුලන ලාස් වේගාස්හිදී පැවැති 2026 වර්ෂයේ ලෝක රංග කලා ශූරතාවලිය (WCOPA) හිදී ලෝකඩ පදක්කමක් දිනා ගැනීමට සමත් වූ අතර, එය ජාත්යන්තර වේදිකාවේ මෙම දිවයිනට ආඩම්බරයක්안겨 දෙන තවත් සුවිශේෂ මොහොතක් බවට පත් විය.
ලෝක වේදිකාවේ ජයග්රහණයක්
ජාත්යන්තර දිනදර්ශනයේ වඩාත් පිළිගත් රංග කලා තරඟාවලිවලින් එකක් වන මෙහිදී ශ්රී ලංකාවේ දක්ෂ නියෝජිතයන් ලොව පුරා රටවල් රාශියකින් පැමිණි සහභාගිවන්නන් සමඟ තරඟ වැද, ගෝලීය රංග කලා ක්ෂේත්රයේ ශ්රී ලංකාවේ වර්ධනය වෙමින් පවතින සහභාගිත්වය මෙම ජයග්රහණය ඔස්සේ තහවුරු විය.
රංග කලාවේ ඔලිම්පික් තරඟාවලිය ලෙස බොහෝ විට හඳුන්වනු ලබන WCOPA, නර්තනය, සංගීතය සහ රංග කලා ක්ෂේත්රයන්හි දහස් ගණනක් තරඟකරුවන් ආකර්ෂණය කර ගන්නා අතර, ඕනෑම ජයග්රාහී ස්ථානයක් ලාභ කර ගැනීම ඕනෑම රටකට ඉතා විශිෂ්ට ජයග්රහණයක් ලෙස සැලකේ.
රටට ආඩම්බරයක්
මෙම ලෝකඩ පදක්කම් ජයග්රහණය, ශ්රී ලාංකික තරුණ රංග ශිල්පීන්ගේ නව පරම්පරාවකට ඉහළ විශ්වාසයකින් සහ අධිෂ්ඨානයකින් තමන්ගේ කලාත්මක අභිලාෂයන් හඹා යාමට අනුප්රාණය ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, දේශීය දක්ෂතාවලට ලෝකයේ විශාලතම වේදිකාවල ආත්ම ගෞරවය රැකගත හැකි බව ඔප්පු කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ රංග කලා ප්රජාව සහ දේශීය සහාය දක්වන්නෝ මෙම ජය පුවත දැඩි උද්යෝගයකින් පිළිගත් අතර, ලාස් වේගාස්හිදී තරඟ වැදුණු නියෝජිතයන් දැරූ කැපවීම සහ වෙහෙස පිළිගනිමින් ඔවුන් සැමරූහ.
මෙම ප්රතිඵලය ශ්රී ලංකාවේ රංග කලා සංස්කෘතියේ ශක්තිය හා සම්පන්නභාවය සාක්ෂාත් කරන සාධකයක් ලෙස පිළිගැනෙන අතර, ආගාමී ජාත්යන්තර තරඟාවලිවලදී මෙම සාර්ථකත්වය මත ගොඩනැඟීමට රට ඉදිරිපත් වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.