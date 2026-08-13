Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජපානයේ මාරාන්තික පිහි ප්‍රහාරයකට සම්බන්ධ ශ්‍රී ලාංකික සිසුවෙකු අත්අඩංගුවට

13 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජපානයේ මාරාන්තික පිහි ප්‍රහාරයකට සම්බන්ධ ශ්‍රී ලාංකික සිසුවෙකු අත්අඩංගුවට

ජපාන බලධාරීන් විසින් සිසුවා අත්අඩංගුවට ගැනේ

ජපානයේ අධ්‍යාපනය ලබමින් සිටි ශ්‍රී ලාංකික සිසුවෙකු, මාරාන්තික පිහි ප්‍රහාරයක් සම්බන්ධයෙන් ජපාන බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, එය එරට ශ්‍රී ලාංකික විදේශගත ප්‍රජාව අතර දැඩි කම්පනයට හේතු වී තිබේ.

අවම වශයෙන් එක් මරණයකට හේතු වූ මෙම මාරාන්තික ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ජපාන පොලිසිය එම සිසුවා අත්අඩංගුවට ගත්තේය. ලෝකයේ ආරක්ෂිතම රාජ්‍යයන් අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් හිමිකර ගෙන ඇති ජපානයේ අධ්‍යාපනය ලබමින් හා පදිංචිව සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා මෙම අත්අඩංගුව ඉතා කණගාටුදායක තත්ත්වයක් ඇති කර ඇත.

සිද්ධිය පිළිබඳ විස්තර

පිහි ප්‍රහාරය සම්බන්ධ සම්පූර්ණ තොරතුරු තවමත් අනාවරණය වෙමින් පවතින අතර, ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයා මෙම මාරාන්තික ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගත් බව ජපාන නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලධාරීන් තහවුරු කළේය. විමර්ශන දැනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින අතර, ප්‍රහාරයට තුඩු දුන් සිද්ධීන්හි නිවැරදි අනුපිළිවෙල තහවුරු කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.

ජපානයේ වර්ධනය වන ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව

මෑත වසරවලදී, අධ්‍යාපනය හා රැකියා අවස්ථා සඳහා ජපානය ගමනාන්තය ලෙස තෝරා ගන්නා ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් හා කම්කරුවන්ගේ සංඛ්‍යාව සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇත. මෙම සිද්ධිය ශ්‍රී ලාංකික රජයේ හා ටෝකියෝ හි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ සැලකිය යුතු අවධානය දිනාගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අත්අඩංගුව සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික රජය තවම නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැති නමුත්, නඩුව ජපාන නීති ක්‍රමය හරහා ගමන් කරත්ම රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මාර්ග ක්‍රියාත්මක කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ප්‍රජා කනස්සල්ල

මෙම ප්‍රවෘත්තිය දේශීය හා විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර කනස්සල්ල ඇති කර ඇති අතර, බොහෝ දෙනෙකු ජපාන බලධාරීන්ගෙන් පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටිති. ප්‍රජා නායකයන් විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්ට නීතියට ගරු කරමින් කටයුතු කරන ලෙසත්, පෞද්ගලික අපහසුතාවලට මුහුණ දෙන විට නිසි සහාය මාර්ග ඔස්සේ පිළිසරණ ලබාගන්නා ලෙසත් දැඩිව අවවාද කර ඇත.

ජපාන විමර්ශකයන් සිය පරීක්ෂණ කටයුතු අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරත්ම තවත් විස්තර අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට Sinhala

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට

සැකකරු සමාජ මාධ්‍ය හරහා පීඩිතයන් රවටා ගනී සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිදු කරන ලද සංකීර්ණ නිවාස ඉදිකිරීමේ වංචා යෝජනා ක්‍රමයක් මගින් අහිංසක පොදු ජනතාවගෙන් රුපියල් මිලියන…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි

ෆීජී ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළේ වාර්තා බිඳ දැමූ වර්ෂයක් ෆීජීයේ කොටස් වෙළෙඳපොළ වසර දහයකට වැඩි කාලයක් තුළ ශක්තිමත්ම ව්‍යාපාරික කාර්යසාධනයක් ලබා දී ඇති අතර, වර්ෂය මේ…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ

අත්හිටුවූ ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරිත්වය හේතුවෙන් රටේ ප්‍රධානතම මූල්‍ය බරක් ලෙස සැලකෙන මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ භාරගැනීමට හෝ සංවර්ධනය කිරීමට කැමැත්ත පළ…

13 Aug 2026 Discuss