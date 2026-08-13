ගල් අඟුරු සැපයුම් සහතික කිරීමෙන් හා ජල විදුලි ධාරිතාව ඉහළ යාමෙන් ශ්රී ලංකාව විදුලි කප්පාදුවෙන් මිදේ
දිවයින පුරා ස්ථාවර විදුලි සැපයුමක් පවත්වාගෙන යෑමට සමත් වේ
ප්රමාණවත් ගල් අඟුරු තොගයන් සුරක්ෂිත කිරීමට රජය ගත් උත්සාහයන් සහ ජල විදුලි උත්පාදනයේ කැපී පෙනෙන වැඩිදියුණු වීමක් හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාවට විදුලි කප්පාදුවෙන් වළකින්නට හැකි වී ඇති අතර, එය දිවයිනේ ගෘහස්ථ හා වාණිජ පාර්ශවයන්ට සැලකිය යුතු සහනයක් ගෙන දී තිබේ.
ගල් අඟුරු ප්රසම්පාදනය තාප විදුලි බලාගාර කටයුතු සහතික කරයි
රටේ තාප විදුලි බලාගාර බාධාවකින් තොරව ක්රියාත්මක කිරීමට සෑහෙන ගල් අඟුරු සැපයුම් සහතික කර ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. ජාතික ඉල්ලුම සපුරාලීමට පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්රභවයන් ප්රමාණවත් නොවන කාලවලදී විශේෂයෙන්ම, නිරවුල් ගල් අඟුරු ලබා ගැනීමේ හැකියාව, කිසිදු බාධාවකින් තොරව විදුලිය ජනනය කිරීම පවත්වාගෙන යාමේදී තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇත.
වර්ෂාපතනය වැඩිවීම ජල විදුලි ධාරිතාව ඉහළ නංවයි
සුරක්ෂිත ගල් අඟුරු තොගයන්ට අමතරව, ප්රධාන ජලාශ පෝෂක ප්රදේශවල වර්ෂාපතනය වැඩිදියුණු වීම ජල විදුලි උත්පාදනය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නැංවීමට හේතු වී ඇත. ජාතික විදුලි පද්ධතියේ තීරණාත්මක කොඳු නාරටිය ලෙස ක්රියාකරන ශ්රී ලංකාවේ ජල විදුලි බලාගාර, ජල මට්ටම් ඉහළ යාමෙන් ප්රතිලාභ ලබා ඇති අතර, එය තාප උත්පාදනය මත පැවති පීඩනය සමනය කිරීමටත්, සමස්ත ඉන්ධන පිරිවැය අඩු කිරීමටත් හේතු වී ඇත.
පාරිභෝගිකයන්ට හා ව්යාපාරිකයන්ට සහනයක්
මෙම සාධක දෙකේ සංයෝජනය හේතුවෙන් සිලෝන් විදුලිබල මණ්ඩලයට කාලසූචිගත හෝ අකාලසූචිගත බරෙහිලීමකට යොමු නොවී ස්ථාවර විදුලි සැපයුමක් පවත්වාගෙන යාමට හැකි වී ඇත. බලශක්ති හිඟකම් පැවති කාලවලදී දීර්ඝ විදුලි කප්පාදුවලට ගොදුරු වූ ශ්රී ලාංකික ගෘහස්ථ හා කාර්මික පාර්ශවයන්ට මෙය ආශ්වාදජනක ප්රවෘත්තියකි.
ඉදිරි සතිවල තත්ත්වය වෙනස් වන්නේ නම් ඉක්මනින් ප්රතිචාර දැක්වීමේ සැලසුම් සූදානම් කරමින්, සැපයුම් මට්ටම් නිරන්තරයෙන් නිරීක්ෂණය කිරීමේ කටයුතු සිදු කරමින් සිටින බව බලශක්ති අංශයේ නිලධාරීන් පවසා ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.