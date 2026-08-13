Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගල් අඟුරු සැපයුම් සහතික කිරීමෙන් හා ජල විදුලි ධාරිතාව ඉහළ යාමෙන් ශ්‍රී ලංකාව විදුලි කප්පාදුවෙන් මිදේ

13 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගල් අඟුරු සැපයුම් සහතික කිරීමෙන් හා ජල විදුලි ධාරිතාව ඉහළ යාමෙන් ශ්‍රී ලංකාව විදුලි කප්පාදුවෙන් මිදේ

දිවයින පුරා ස්ථාවර විදුලි සැපයුමක් පවත්වාගෙන යෑමට සමත් වේ

ප්‍රමාණවත් ගල් අඟුරු තොගයන් සුරක්ෂිත කිරීමට රජය ගත් උත්සාහයන් සහ ජල විදුලි උත්පාදනයේ කැපී පෙනෙන වැඩිදියුණු වීමක් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට විදුලි කප්පාදුවෙන් වළකින්නට හැකි වී ඇති අතර, එය දිවයිනේ ගෘහස්ථ හා වාණිජ පාර්ශවයන්ට සැලකිය යුතු සහනයක් ගෙන දී තිබේ.

ගල් අඟුරු ප්‍රසම්පාදනය තාප විදුලි බලාගාර කටයුතු සහතික කරයි

රටේ තාප විදුලි බලාගාර බාධාවකින් තොරව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සෑහෙන ගල් අඟුරු සැපයුම් සහතික කර ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. ජාතික ඉල්ලුම සපුරාලීමට පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන් ප්‍රමාණවත් නොවන කාලවලදී විශේෂයෙන්ම, නිරවුල් ගල් අඟුරු ලබා ගැනීමේ හැකියාව, කිසිදු බාධාවකින් තොරව විදුලිය ජනනය කිරීම පවත්වාගෙන යාමේදී තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇත.

වර්ෂාපතනය වැඩිවීම ජල විදුලි ධාරිතාව ඉහළ නංවයි

සුරක්ෂිත ගල් අඟුරු තොගයන්ට අමතරව, ප්‍රධාන ජලාශ පෝෂක ප්‍රදේශවල වර්ෂාපතනය වැඩිදියුණු වීම ජල විදුලි උත්පාදනය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නැංවීමට හේතු වී ඇත. ජාතික විදුලි පද්ධතියේ තීරණාත්මක කොඳු නාරටිය ලෙස ක්‍රියාකරන ශ්‍රී ලංකාවේ ජල විදුලි බලාගාර, ජල මට්ටම් ඉහළ යාමෙන් ප්‍රතිලාභ ලබා ඇති අතර, එය තාප උත්පාදනය මත පැවති පීඩනය සමනය කිරීමටත්, සමස්ත ඉන්ධන පිරිවැය අඩු කිරීමටත් හේතු වී ඇත.

පාරිභෝගිකයන්ට හා ව්‍යාපාරිකයන්ට සහනයක්

මෙම සාධක දෙකේ සංයෝජනය හේතුවෙන් සිලෝන් විදුලිබල මණ්ඩලයට කාලසූචිගත හෝ අකාලසූචිගත බරෙහිලීමකට යොමු නොවී ස්ථාවර විදුලි සැපයුමක් පවත්වාගෙන යාමට හැකි වී ඇත. බලශක්ති හිඟකම් පැවති කාලවලදී දීර්ඝ විදුලි කප්පාදුවලට ගොදුරු වූ ශ්‍රී ලාංකික ගෘහස්ථ හා කාර්මික පාර්ශවයන්ට මෙය ආශ්වාදජනක ප්‍රවෘත්තියකි.

ඉදිරි සතිවල තත්ත්වය වෙනස් වන්නේ නම් ඉක්මනින් ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ සැලසුම් සූදානම් කරමින්, සැපයුම් මට්ටම් නිරන්තරයෙන් නිරීක්ෂණය කිරීමේ කටයුතු සිදු කරමින් සිටින බව බලශක්ති අංශයේ නිලධාරීන් පවසා ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට Sinhala

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට

සැකකරු සමාජ මාධ්‍ය හරහා පීඩිතයන් රවටා ගනී සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිදු කරන ලද සංකීර්ණ නිවාස ඉදිකිරීමේ වංචා යෝජනා ක්‍රමයක් මගින් අහිංසක පොදු ජනතාවගෙන් රුපියල් මිලියන…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි

ෆීජී ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළේ වාර්තා බිඳ දැමූ වර්ෂයක් ෆීජීයේ කොටස් වෙළෙඳපොළ වසර දහයකට වැඩි කාලයක් තුළ ශක්තිමත්ම ව්‍යාපාරික කාර්යසාධනයක් ලබා දී ඇති අතර, වර්ෂය මේ…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ

අත්හිටුවූ ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරිත්වය හේතුවෙන් රටේ ප්‍රධානතම මූල්‍ය බරක් ලෙස සැලකෙන මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ භාරගැනීමට හෝ සංවර්ධනය කිරීමට කැමැත්ත පළ…

13 Aug 2026 Discuss