විනිශ්චයකාර විශ්රාම වයස් සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා සමඟ පැවති සාකච්ඡාවෙන් පසු BASL සංවිධානය සූක්ෂ්ම ශුභවාදී අපේක්ෂාවක
ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡාවකට අනතුරුව, විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ විශ්රාම වයස් දීර්ඝ කිරීම අරමුණු කරගත් යෝජිත ව්යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව රජය නැවත සලකා බැලිය හැකි බවට සැලකිල්ලෙන් යුත් ශුභවාදී බලාපොරොත්තුවක් ප්රකාශ කර ඇත.
නීතිඥ සංගමය රජයෙන් නැවත සිතා බලන ලෙස ඉල්ලයි
BASL හි ජ්යෙෂ්ඨ නියෝජිතයින් ජනාධිපතිවරයා හමු වූයේ, ව්යවස්ථාවේ 22 වන සංශෝධනයේ කොටසක් වන යෝජිත වෙනස්කම් සම්බන්ධයෙන් නීති ක්ෂේත්රයේ ප්රජාවේ කනස්සල්ල ප්රකාශ කිරීමටය. සාකච්ඡා ඵලදායී ලෙස සිදු වූ බවත්, ඔවුන්ගේ විරෝධතාවලට ප්රතිචාර වශයෙන් රජය වඩාත් හිතකාමී ස්ථාවරයක් ගැනීමට ඉඩකඩ ඇති බවත් සංගමය පෙන්වා දී ඇත.
සාකච්ඡාවෙන් පසු මාධ්යවේදීන් සමඟ අදහස් දැක්වූ BASL නිලධාරීන්, ජනාධිපතිවරයා ලබා දුන් නිශ්චිත ප්රතිබද්ධතාවක් ප්රකාශ කිරීමෙන් වැළකී සිටි නමුත්, සංවාදයේ ස්වරය මිනුම් කළ ශුභවාදී බලාපොරොත්තුවකට පදනමක් සපයන බව සඳහන් කළහ.
사법부 නිදහස පිළිබඳ කනස්සල්ල
යෝජිත සංශෝධනය නීති වෘත්තිකයන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් අතර සැලකිය යුතු විමර්ශනයකට ලක් වී ඇත. ධුරයේ සිටින විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ විශ්රාම වයස් වෙනස් කිරීම අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට බරපතළ ප්රතිවිපාක ගෙනදිය හැකි බව ඔවුහු තර්ක කරති. එවැනි වෙනස්කම් අධිකරණ ආයතනවලට දේශපාලන බලපෑම් ඇති කිරීමට දොරටු විවෘත කළ හැකි බව විවේචකයෝ අනතුරු අඟවන අතර, BASL ද මෑත සති කිහිපය තුළ මේ පිළිබඳව声 හඬ නැගීමෙහි ක්රියාශීලී ලෙස නිරත ව ඇත.
නීතිඥ සංගමය අධිකරණ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කිරීමට කැපවී සිටින අතර, ඕනෑම ව්යවස්ථා සංශෝධනයක් නීතියේ ආධිපත්යය තහවුරු කරන බව සහතික කර ගැනීම සඳහා සියලු සම්බන්ධිත පාර්ශ්වකාරීන් සමඟ සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන යාමට අපේක්ෂා කරයි.
සංවාදය ඉදිරියටත් පවතී
මෙම කරුණ සම්බන්ධයෙන් රජය සමඟ ගෙන යනු ලබන සම්බන්ධතා ක්රියාත්මකව පවතින බවත්, තවදුරටත් සාකච්ඡා අපේක්ෂා කෙරෙන බවත් BASL තහවුරු කළේය. සංගමය සියලු පාර්ශ්වයන් ව්යවස්ථාමය අඛණ්ඩතාව සංරක්ෂණය කෙරෙහි සත්යාර්ථ කැපවීමකින් සහ විනිවිදභාවයෙන් මෙම ප්රශ්නයට ප්රවේශ වන ලෙස අවධාරනය කළේය.
ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් නීති ප්රජාව මෙම සාකච්ඡාවල ප්රතිඵලය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින්නේ, ඕනෑම ව්යවස්ථා සංශෝධනයකට පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක බහුතර මතයක් සහ ඇතැම් අවස්ථාවලදී ජනමත විචාරණයකින් ජනතා අනුමැතිය ද අවශ්ය වන හෙයිනි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.