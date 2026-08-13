Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ නිල දරිද්‍රතා රේඛාව පුද්ගලයෙකුට රු. 17,592 දක්වා ඉහළට

13 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ නිල දරිද්‍රතා රේඛාව පුද්ගලයෙකුට රු. 17,592 දක්වා ඉහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ නිල දරිද්‍රතා රේඛාව මසකට පුද්ගලයෙකුට රු. 17,592 දක්වා ඉහළ දමා සංශෝධනය කර ඇති අතර, මෙය දිවයිනේ සියලු පවුල් මුහුණදෙන ජීවන වියදමේ අඛණ්ඩ පීඩනය පිළිබිඹු කරන සැලකිය යුතු වැඩිවීමකි.

දරිද්‍රතා රේඛාවේ අර්ථය

දරිද්‍රතා රේඛාව යනු පුද්ගලයෙකුට තම මූලික අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා අවශ්‍ය අවම ආදායම් මට්ටම තීරණය කිරීමට රජයේ බලධාරීන් සහ ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන් විසින් භාවිතා කරනු ලබන තීරණාත්මක මිනුම් දණ්ඩකි. මෙම සීමාවට වඩා අඩු ආදායමක් ලබන අය නිල වශයෙන් දරිද්‍රතාවය තුළ ජීවත් වන්නන් ලෙස වර්ගීකරණය කරනු ලබන අතර, සමාජ සුභසාධන සැලසුම් සහ සම්පත් බෙදා හැරීම සඳහා මෙම අගය කේන්ද්‍රීය වේ.

ඉහළ දිශාවට සිදු කරන ලද මෙම සංශෝධනය, අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල ඉහළ යමින් පවතින බවත්, සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා අවම පැවැත්මේ සීමාව ඉහළ ගොස් ඇති බවත් සංඥා කරයි.

සංශෝධනයේ පසුබිම

මෑත වසරවලදී රටට ග්‍රහණය කළ දරුණු මූල්‍ය අර්බුදයෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාව දිගුකාලීන ආර්ථික සුව්‍යාපාරීකරණ ක්‍රියාවලියක් හරහා ගමන් කරමින් සිටී. ආහාර, ඉන්ධන සහ අනෙකුත් අත්‍යාවශ්‍ය ද්‍රව්‍යවල ඉහළ ගිය මිල ගණන් අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් කෙරෙහි දැවැන්ත බරක් පටවා ඇති අතර, යාවත්කාලීන කරන ලද දරිද්‍රතා රේඛාව මෙම භෞමික යථාර්ථයන් පිළිබිඹු කරයි.

  • සංශෝධිත දරිද්‍රතා රේඛාව මසකට පුද්ගලයෙකුට රු. 17,592 ක් ලෙස නියම කර ඇත
  • රජයේ සුභසාධන සහ සමාජ ආරක්ෂණ වැඩසටහන් මෙහෙයවීමට මෙම අගය භාවිතා කෙරේ
  • ඉහළ දරිද්‍රතා රේඛාවක් හේතුවෙන් වැඩි පිරිසකට රාජ්‍ය සහාය සඳහා සුදුසුකම් ලැබිය හැකිය

ප්‍රතිපත්ති සහ මහජන සුභසාධනයට ඇති බලපෑම්

මෙම සකස් කිරීම රජය විසින් පරිපාලනය කරනු ලබන සමාජ ආරක්ෂණ යෝජනා ක්‍රම කෙරෙහි සෘජු බලපෑම් ඇති කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, මූල්‍ය සහාය සහ සහනාධාර සඳහා සුදුසුකම් ලබන පුරවැසියන්ගේ සංඛ්‍යාව ව්‍යාප්ත විය හැකිය. සුභසාධන ආර්ථික විද්‍යාඥයින් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත්තේ, නිවැරදි හා නිතිපතා යාවත්කාලීන කරන ලද දරිද්‍රතා රේඛාවක් ආධාර ඵලදායී ලෙස ඉලක්ක කිරීමට සහ ජනගහනයේ වඩාත් අවදානමට ලක් වූ කොටස්වලට ප්‍රමාණවත් සහාය ලැබීම සහතික කිරීමට අත්‍යාවශ්‍ය බවයි.

ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික ස්ථායීකරණය කරා යන ගමනේ දිගටම ඉදිරියට යන විට, සංශෝධිත දරිද්‍රතා රේඛාව පුළුල් සාර්ව ආර්ථික දර්ශක පිටුපස ඇති මානවීය මානය — සහ දිවි ගෙවා ගැනීමට වෙර දරන මිලියන සංඛ්‍යාත පවුල් දෛනිකව මුහුණදෙන අරගල — ස්මරණය කර දෙන සංඥාවක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට Sinhala

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට

සැකකරු සමාජ මාධ්‍ය හරහා පීඩිතයන් රවටා ගනී සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිදු කරන ලද සංකීර්ණ නිවාස ඉදිකිරීමේ වංචා යෝජනා ක්‍රමයක් මගින් අහිංසක පොදු ජනතාවගෙන් රුපියල් මිලියන…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි

ෆීජී ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළේ වාර්තා බිඳ දැමූ වර්ෂයක් ෆීජීයේ කොටස් වෙළෙඳපොළ වසර දහයකට වැඩි කාලයක් තුළ ශක්තිමත්ම ව්‍යාපාරික කාර්යසාධනයක් ලබා දී ඇති අතර, වර්ෂය මේ…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ

අත්හිටුවූ ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරිත්වය හේතුවෙන් රටේ ප්‍රධානතම මූල්‍ය බරක් ලෙස සැලකෙන මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ භාරගැනීමට හෝ සංවර්ධනය කිරීමට කැමැත්ත පළ…

13 Aug 2026 Discuss