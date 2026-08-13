ශ්රී ලංකාවේ නිල දරිද්රතා රේඛාව පුද්ගලයෙකුට රු. 17,592 දක්වා ඉහළට
ශ්රී ලංකාවේ නිල දරිද්රතා රේඛාව මසකට පුද්ගලයෙකුට රු. 17,592 දක්වා ඉහළ දමා සංශෝධනය කර ඇති අතර, මෙය දිවයිනේ සියලු පවුල් මුහුණදෙන ජීවන වියදමේ අඛණ්ඩ පීඩනය පිළිබිඹු කරන සැලකිය යුතු වැඩිවීමකි.
දරිද්රතා රේඛාවේ අර්ථය
දරිද්රතා රේඛාව යනු පුද්ගලයෙකුට තම මූලික අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා අවශ්ය අවම ආදායම් මට්ටම තීරණය කිරීමට රජයේ බලධාරීන් සහ ප්රතිපත්ති立案කරුවන් විසින් භාවිතා කරනු ලබන තීරණාත්මක මිනුම් දණ්ඩකි. මෙම සීමාවට වඩා අඩු ආදායමක් ලබන අය නිල වශයෙන් දරිද්රතාවය තුළ ජීවත් වන්නන් ලෙස වර්ගීකරණය කරනු ලබන අතර, සමාජ සුභසාධන සැලසුම් සහ සම්පත් බෙදා හැරීම සඳහා මෙම අගය කේන්ද්රීය වේ.
ඉහළ දිශාවට සිදු කරන ලද මෙම සංශෝධනය, අත්යාවශ්ය භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල ඉහළ යමින් පවතින බවත්, සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා අවම පැවැත්මේ සීමාව ඉහළ ගොස් ඇති බවත් සංඥා කරයි.
සංශෝධනයේ පසුබිම
මෑත වසරවලදී රටට ග්රහණය කළ දරුණු මූල්ය අර්බුදයෙන් අනතුරුව ශ්රී ලංකාව දිගුකාලීන ආර්ථික සුව්යාපාරීකරණ ක්රියාවලියක් හරහා ගමන් කරමින් සිටී. ආහාර, ඉන්ධන සහ අනෙකුත් අත්යාවශ්ය ද්රව්යවල ඉහළ ගිය මිල ගණන් අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් කෙරෙහි දැවැන්ත බරක් පටවා ඇති අතර, යාවත්කාලීන කරන ලද දරිද්රතා රේඛාව මෙම භෞමික යථාර්ථයන් පිළිබිඹු කරයි.
- සංශෝධිත දරිද්රතා රේඛාව මසකට පුද්ගලයෙකුට රු. 17,592 ක් ලෙස නියම කර ඇත
- රජයේ සුභසාධන සහ සමාජ ආරක්ෂණ වැඩසටහන් මෙහෙයවීමට මෙම අගය භාවිතා කෙරේ
- ඉහළ දරිද්රතා රේඛාවක් හේතුවෙන් වැඩි පිරිසකට රාජ්ය සහාය සඳහා සුදුසුකම් ලැබිය හැකිය
ප්රතිපත්ති සහ මහජන සුභසාධනයට ඇති බලපෑම්
මෙම සකස් කිරීම රජය විසින් පරිපාලනය කරනු ලබන සමාජ ආරක්ෂණ යෝජනා ක්රම කෙරෙහි සෘජු බලපෑම් ඇති කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, මූල්ය සහාය සහ සහනාධාර සඳහා සුදුසුකම් ලබන පුරවැසියන්ගේ සංඛ්යාව ව්යාප්ත විය හැකිය. සුභසාධන ආර්ථික විද්යාඥයින් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත්තේ, නිවැරදි හා නිතිපතා යාවත්කාලීන කරන ලද දරිද්රතා රේඛාවක් ආධාර ඵලදායී ලෙස ඉලක්ක කිරීමට සහ ජනගහනයේ වඩාත් අවදානමට ලක් වූ කොටස්වලට ප්රමාණවත් සහාය ලැබීම සහතික කිරීමට අත්යාවශ්ය බවයි.
ශ්රී ලංකාව ආර්ථික ස්ථායීකරණය කරා යන ගමනේ දිගටම ඉදිරියට යන විට, සංශෝධිත දරිද්රතා රේඛාව පුළුල් සාර්ව ආර්ථික දර්ශක පිටුපස ඇති මානවීය මානය — සහ දිවි ගෙවා ගැනීමට වෙර දරන මිලියන සංඛ්යාත පවුල් දෛනිකව මුහුණදෙන අරගල — ස්මරණය කර දෙන සංඥාවක් ලෙස ක්රියා කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.