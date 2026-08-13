Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යාපනය චෙම්මනි සොහොන් භූමියෙන් මිනිස් අවශේෂ සමඟ අංකිත කවචයක් සහ කාසියක් හමුවේ

13 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
යාපනය චෙම්මනි සොහොන් භූමියෙන් මිනිස් අවශේෂ සමඟ අංකිත කවචයක් සහ කාසියක් හමුවේ

අඟහරුවාදා (11) යාපනයේ දීර්ඝ කාලයක් මතභේදයට තුඩු දුන් චෙම්මනි සොහොන් භූමියෙන් සොයා ගත් මිනිස් අස්ථි ශරීරයක් සමඟ වැදගත් නිධන් දෙකක් හමු වී ඇත — 516 යන අංකය සටහන් වූ කවචයක් සහ එක් රුපියල් කාසියක් — මෙම සොයාගැනීම් අවශේෂ හඳුනා ගැනීමට සහාය වනු ඇතැයි පරීක්ෂකයෝ බලාපොරොත්තු වෙති.

කැණීම් අතරතුර සොයා ගත් ප්‍රධාන නිධන්

කැණීම් කටයුතු අධීක්ෂණය කරන නිලධාරීන් තහවුරු කළේ, උතුරු පළාතේ බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම් සම්බන්ධ දශක ගණනාවක් පුරා ගැඹුරු වේදනාකාරී ප්‍රශ්නවල කේන්ද්‍රස්ථානයක් ව පැවති මෙම භූමියෙන් හමු වූ අස්ථි අවශේෂ ආසන්නයෙන් ම කවචය සහ කාසිය සොයා ගත් බවයි.

කැණීම් පවත්වන්නන් විසින් අංකිත කවචය විශේෂ අවධානයට ලක් කරනු ලබන්නේ, එවැනි පෞද්ගලික වස්තූන් පවුල් සාක්ෂි සහ නිල ලේඛනවල සඳහන් අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් සමඟ අවශේෂ ගැළපීමේ උත්සාහයන්හිදී තීරණාත්මක හඳුනාගැනීමේ සාධකයන් ලෙස භාවිත කළ හැකි බැවිනි.

වේදනාකාරී ඉතිහාසයකින් බර අඩවියක්

1990 ගණන්වල අගභාගයේ සිට, හිටපු සොල්දාදුවෙකු උතුරේ ගැටුම් අවසානයේ දමිළ සිවිල් වැසියන් සහ සටන්කරුවන්ගේ සිරුරු එහි භූමදාන කළ බව ප්‍රථමවරට චෝදනා කළ දා සිට, චෙම්මනි අඩවිය ප්‍රබල චිත්තවේගීය හා දේශපාලනික බරක් දරා ආ ස්ථානයකි. අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල්වල ජනතාව දිගු කලක් තිස්සේ ස්ථානය සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා සිටිති.

අනුප්‍රාප්තික රජයන්, චෙම්මනි හි විශ්වාසදායක කැණීම් සිදු කිරීමට සහ ශ්‍රී ලංකාවේ දශක ගණනාවක් ඇදී ගිය සිවිල් යුද්ධය අතරතුර අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධව විස්තර ලබා දීමට ප්‍රාදේශීය ජනතාව සහ ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ආයතන යන දෙඅංශයෙන් ම පීඩනයට ලක් ව ඇත.

පරීක්ෂණ අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මකයි

අස්ථි අවශේෂවල තත්ත්වය හෝ ඇස්තමේන්තුගත වයස සම්බන්ධයෙන් හෝ, වත්මන් කැණීම් අදියර අතරතුර සොයා ගත් අවශේෂ කට්ටල කීයක් ද යන්න සම්බන්ධයෙන් හෝ, නිලධාරීන් මෙතෙක් තවදුරටත් විස්තර නිකුත් කර නොමැත. කැණීම් ඉදිරියට යත්ම අධිකරණ වෛද්‍ය විශ්ලේෂණ සිදු කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල්වලට — ඔවුන්ගෙන් දහස් ගණනක් වසර ගණනාවක්, බොහෝ අවස්ථාවල දශක ගණනාවක් පුරා, පිළිතුරු බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිති — චෙම්මනි වැනි ස්ථානවල සෑම සොයාගැනීමක් ම අදහස් කරන්නේ සිහින සුළඟකින් ආ බලාපොරොත්තුවක් සහ නොවිසඳුණු ශෝකයේ වේදනාකාරී මතක් කිරීමක් යන දෙකම ය.

අධිකරණ වෛද්‍ය කණ්ඩායම් සහ අධීක්ෂණ නිලධාරීන් භූමිය තුළ කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යත්ම, තවත් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට Sinhala

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට

සැකකරු සමාජ මාධ්‍ය හරහා පීඩිතයන් රවටා ගනී සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිදු කරන ලද සංකීර්ණ නිවාස ඉදිකිරීමේ වංචා යෝජනා ක්‍රමයක් මගින් අහිංසක පොදු ජනතාවගෙන් රුපියල් මිලියන…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි

ෆීජී ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළේ වාර්තා බිඳ දැමූ වර්ෂයක් ෆීජීයේ කොටස් වෙළෙඳපොළ වසර දහයකට වැඩි කාලයක් තුළ ශක්තිමත්ම ව්‍යාපාරික කාර්යසාධනයක් ලබා දී ඇති අතර, වර්ෂය මේ…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ

අත්හිටුවූ ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරිත්වය හේතුවෙන් රටේ ප්‍රධානතම මූල්‍ය බරක් ලෙස සැලකෙන මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ භාරගැනීමට හෝ සංවර්ධනය කිරීමට කැමැත්ත පළ…

13 Aug 2026 Discuss