Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජාතික ව්‍යාපාර විශිෂ්ටතා සම්මාන 2026 හිදී Alliance Finance ත්‍රිත්ව ජයග්‍රහණයක් අත්කරගනී

13 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජාතික ව්‍යාපාර විශිෂ්ටතා සම්මාන 2026 හිදී Alliance Finance ත්‍රිත්ව ජයග්‍රහණයක් අත්කරගනී

AFC සමාගම ප්‍රතිෂ්ඨාමත් වාර්ෂික උළෙලේදී ප්‍රධාන සම්මාන තුනක් දිනාගනී

Alliance Finance Company PLC (AFC) කොළඹදී පැවැති ජාතික ව්‍යාපාර විශිෂ්ටතා සම්මාන 2026 උළෙලේදී සම්මාන තුනක් දිනාගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම මූල්‍ය ආයතනයක් ලෙස තම ස්ථානය තහවුරු කරගෙන ඇත.

ත්‍රිත්ව ජයග්‍රහණය සමාගම සඳහා ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරන අතර, ශ්‍රී ලාංකික වෙළෙඳපොළ තුළ තිරසාර මූල්‍ය සේවා ක්ෂේත්‍රයේ පුරෝගාමියෙකු ලෙස AFC දිගු කලක් පිළිගැනී සිටී. මෙම සම්මානනීය ජයග්‍රහණය, ව්‍යාපාර කාර්යසාධනයේ බහුවිධ අංශ හරහා විශිෂ්ටත්වය කරා AFC ගෙන ගිය අඛණ්ඩ කැපවීම ඉස්මතු කරයි.

තිරසාර මූල්‍ය නායකත්වයේ සාක්ෂියක්

AFC සමාගම, ස්වකීය මූලික මූල්‍ය සේවා වෙත තිරසාර භාවිතයන් ඒකාබද්ධ කිරීම හරහා තම කීර්තිය ගොඩනගාගෙන ඇති අතර, තරඟකාරී කර්මාන්ත පරිසරය තුළ වෙනස් අනන්‍යතාවක් ද ස්ථාපිත කර ඇත. නවතම සම්මාන, වගකීම්සහගත ණය ලබාදීම හා පරිසර සිතුවිලි සහිත මූල්‍ය විසඳුම් සමඟ ව්‍යාපාර වර්ධනය බද්ධ කිරීමේ සමාගමේ ස්ථාවර උත්සාහය පිළිබිඹු කරයි.

Alliance Finance Company PLC, ප්‍රතිෂ්ඨාමත් සම්මාන ත්‍රිත්වය හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ පුරෝගාමී තිරසාර මූල්‍ය ආයතනයක් ලෙස ස්වකීය ස්ථානය නැවත තහවුරු කරගෙන ඇත.

ජාතික ව්‍යාපාර විශිෂ්ටතා සම්මාන උළෙල, ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම ගෞරවනීය ආයතනික සම්මාන වේදිකාවන්ගෙන් එකක් ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනෙන අතර, සෑම වර්ෂයකම පුළුල් ක්ෂේත්‍ර රාශියකින් ප්‍රමුඛ සමාගම් එහි සහභාගීත්වය දක්වයි. මෙම මට්ටමේ සම්මානනීය ජයග්‍රහණයක් ලබාගැනීම සඳහා, ඔප්පු කළ කාර්යසාධනයක්, නවෝත්පාදනයක් සහ උපාය මාර්ගික නායකත්වයක් අවශ්‍ය වේ.

AFC සහ කර්මාන්තය සඳහා මෙහි වැදගත්කම

AFC සඳහා, එකම රාත්‍රියේ සම්මාන තුනක් දිනාගැනීම, අභ්‍යන්තර ජයග්‍රහණයක් පමණක් නොව, තිරසාරත්වය මූලික කරගත් ව්‍යාපාර ආකෘතිවල ශක්‍යතාව හා වටිනාකම සම්බන්ධයෙන් පුළුල් මූල්‍ය සේවා ක්ෂේත්‍රයට ශක්තිමත් පණිවිඩයක් ද යවයි.

ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් දිගු කාලීන ප්‍රගතිය කරා බලන විට, වගකීම්සහගත මූල්‍ය භාවිතයන් ප්‍රවර්ධනය කරන Alliance Finance වැනි ආයතනවලට රටේ ආර්ථික අනාගතය හැඩගැස්වීමේදී ඉතා වැදගත් භූමිකාවක් ඉටු කිරීමට සිදුවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

සමාගමේ නවතම සම්මාන, කොටස්කරුවන්ගේ විශ්වාසය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි සහ මූල්‍ය කාර්යසාධනයට සමගාමීව පාලනය හා තිරසාරත්වය ප්‍රමුඛ කරන ආයෝජකයින්, ගනුදෙනුකරුවන් සහ හවුල්කරුවන් අතර AFC ගේ ආකර්ෂණය තහවුරු කරනු ඇතැයිද අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට Sinhala

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට

සැකකරු සමාජ මාධ්‍ය හරහා පීඩිතයන් රවටා ගනී සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිදු කරන ලද සංකීර්ණ නිවාස ඉදිකිරීමේ වංචා යෝජනා ක්‍රමයක් මගින් අහිංසක පොදු ජනතාවගෙන් රුපියල් මිලියන…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි

ෆීජී ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළේ වාර්තා බිඳ දැමූ වර්ෂයක් ෆීජීයේ කොටස් වෙළෙඳපොළ වසර දහයකට වැඩි කාලයක් තුළ ශක්තිමත්ම ව්‍යාපාරික කාර්යසාධනයක් ලබා දී ඇති අතර, වර්ෂය මේ…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ

අත්හිටුවූ ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරිත්වය හේතුවෙන් රටේ ප්‍රධානතම මූල්‍ය බරක් ලෙස සැලකෙන මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ භාරගැනීමට හෝ සංවර්ධනය කිරීමට කැමැත්ත පළ…

13 Aug 2026 Discuss