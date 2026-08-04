Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චාමික කරුණාරත්නට DNA සාම්පලයක් ලබාදෙන ලෙස බලකිරීමට ගත් උත්සාහය කොළඹ අධිකරණය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරයි

04 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චාමික කරුණාරත්නට DNA සාම්පලයක් ලබාදෙන ලෙස බලකිරීමට ගත් උත්සාහය කොළඹ අධිකරණය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක චාමික කරුණාරත්නට DNA සාම්පලයක් ලබාදෙන ලෙස බල කිරීම අරමුණු කරගත් නීතිමය උත්සාහය කොළඹ දිස්ත්‍රික් අධිකරණය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති අතර, මෙම නඩුවේ ප්‍රකට ස්වභාවය හේතුවෙන් එම තීන්දුව සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත.

ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සර්වකාලීන ක්‍රීඩකයාට DNA පරීක්ෂණයකට යටත් වන ලෙස නියෝගයක් නිකුත් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරමින් අධිකරණය එම අයදුම්පත却下 කළේය. ක්‍රිකට් රසිකයන් මෙන්ම පුළුල් ශ්‍රී ලාංකික මහජනතාව විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලැබූ නීතිමය කටයුතුවල මෙය වැදගත් වර්ධනයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

අයදුම්පත්‍රයේ පසුබිම

කරුණාරත්නට ජෛව විද්‍යාත්මක සාම්පලය ලබාදෙන ලෙස නියෝගයක් ලබාදෙන මෙන් ඉල්ලා සිටි එම පෙත්සමට, කොළඹ දිස්ත්‍රික් අධිකරණය විසින් නඩු කටයුතුවල මෙම අවස්ථාවේදී එවැනි නියෝගයක් නිකුත් කිරීමට ප්‍රමාණවත් නීතිමය පදනමක් නොමැති බව අවසානයේ තීරණය කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකාවේ සීමිත පන්දු ක්‍රිකට් පිළිවෙලේ කැපී පෙනෙන චරිතයක් වූ චාමික කරුණාරත්න, අධිකරණ තීන්දුව අනුව මෙම විශේෂිත නීතිමය උත්සාහය පසෙකලනු ලැබීමත් සමඟ දැන් ඉදිරියට යනු ඇත.

නීතිමය වැදගත්කම

අයදුම්පත ප්‍රතික්ෂේප කිරීම, පොදු චරිතයන් ඇතුළු පුද්ගලයන්ට ජෛව විද්‍යාත්මක සාම්පල ලබාදෙන ලෙස බල කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් — ශ්‍රී ලංකා නීතිය යටතේ සැලකිය යුතු නීතිමය හා පුද්ගලික අයිතිවාසිකම් ඇඟවීම් රැගත් ක්‍රියාවලියක් ලෙස — අධිකරණය දරන සැලකිලිමත් ප්‍රවේශය යටිඅඳින් දක්වයි.

ඉදිරි සති කිහිපය තුළ පුළුල් නඩු කටයුතුවල තවදුරටත් වර්ධනයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශිෂ්‍යත්ව හා උ/පෙ විභාග සඳහා කාලගුණ අවදානම් තක්සේරු කිරීමට විශේෂ රැස්වීමක් Sinhala

ශිෂ්‍යත්ව හා උ/පෙ විභාග සඳහා කාලගුණ අවදානම් තක්සේරු කිරීමට විශේෂ රැස්වීමක්

අහිතකර කාලගුණික තත්ත්වයන් මගින් ඉදිරි විභාග කාලසටහනට බාධා ඇති විය හැකි බවට උද්ගත වී ඇති අශංකාවන් මධ්‍යේ, ශ්‍රී ලංකාවේ වැදගත්ම ජාතික විභාග දෙකක් සඳහා ගතයුතු…

04 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙමින් — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 87,000 ට ආසන්න වන අතර බස්නාහිර පළාත වඩාත්ම පීඩාවට පත්ව ඇත Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙමින් — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 87,000 ට ආසන්න වන අතර බස්නාහිර පළාත වඩාත්ම පීඩාවට පත්ව ඇත

ශ්‍රී ලංකාව පුරා වාර්තා වූ ඩෙංගු රෝගීන්ගේ මුළු සංඛ්‍යාව 87,000 ට ආසන්න වෙමින් පවතින අතර, බස්නාහිර පළාත මෙම රෝග පැතිරීමේ දරුණුතම බරට ලක්ව සිටීමත් සමඟ රටේ ඩෙංගු…

04 Aug 2026 Discuss
මැදපෙරදිග ගැටුමෙන්打击 වූ අංශ සඳහා රු. බිලියන 71.7ක සහන පැකේජයට පාර්ලිමේන්තු මූල්‍ය කමිටුවේ අනුමැතිය Sinhala

මැදපෙරදිග ගැටුමෙන්打击 වූ අංශ සඳහා රු. බිලියන 71.7ක සහන පැකේජයට පාර්ලිමේන්තු මූල්‍ය කමිටුවේ අනුමැතිය

මැදපෙරදිග ගැටුමෙන් අහිතකර ලෙස打击 වූ අංශ සඳහා සහාය වීම අරමුණු කරගත් රුපියල් බිලියන 71.7ක විශාල සහන පැකේජයකට අනුපූරක ඇස්තමේන්තු අංක 03 යටතේ ශ්‍රී ලංකා…

04 Aug 2026 Discuss