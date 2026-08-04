චාමික කරුණාරත්නට DNA සාම්පලයක් ලබාදෙන ලෙස බලකිරීමට ගත් උත්සාහය කොළඹ අධිකරණය විසින් ප්රතික්ෂේප කරයි
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ක්රීඩක චාමික කරුණාරත්නට DNA සාම්පලයක් ලබාදෙන ලෙස බල කිරීම අරමුණු කරගත් නීතිමය උත්සාහය කොළඹ දිස්ත්රික් අධිකරණය විසින් ප්රතික්ෂේප කර ඇති අතර, මෙම නඩුවේ ප්රකට ස්වභාවය හේතුවෙන් එම තීන්දුව සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත.
ජාතික ක්රිකට් කණ්ඩායමේ සර්වකාලීන ක්රීඩකයාට DNA පරීක්ෂණයකට යටත් වන ලෙස නියෝගයක් නිකුත් කිරීම ප්රතික්ෂේප කරමින් අධිකරණය එම අයදුම්පත却下 කළේය. ක්රිකට් රසිකයන් මෙන්ම පුළුල් ශ්රී ලාංකික මහජනතාව විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලැබූ නීතිමය කටයුතුවල මෙය වැදගත් වර්ධනයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
අයදුම්පත්රයේ පසුබිම
කරුණාරත්නට ජෛව විද්යාත්මක සාම්පලය ලබාදෙන ලෙස නියෝගයක් ලබාදෙන මෙන් ඉල්ලා සිටි එම පෙත්සමට, කොළඹ දිස්ත්රික් අධිකරණය විසින් නඩු කටයුතුවල මෙම අවස්ථාවේදී එවැනි නියෝගයක් නිකුත් කිරීමට ප්රමාණවත් නීතිමය පදනමක් නොමැති බව අවසානයේ තීරණය කරන ලදී.
ශ්රී ලංකාවේ සීමිත පන්දු ක්රිකට් පිළිවෙලේ කැපී පෙනෙන චරිතයක් වූ චාමික කරුණාරත්න, අධිකරණ තීන්දුව අනුව මෙම විශේෂිත නීතිමය උත්සාහය පසෙකලනු ලැබීමත් සමඟ දැන් ඉදිරියට යනු ඇත.
නීතිමය වැදගත්කම
අයදුම්පත ප්රතික්ෂේප කිරීම, පොදු චරිතයන් ඇතුළු පුද්ගලයන්ට ජෛව විද්යාත්මක සාම්පල ලබාදෙන ලෙස බල කිරීමේ ක්රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් — ශ්රී ලංකා නීතිය යටතේ සැලකිය යුතු නීතිමය හා පුද්ගලික අයිතිවාසිකම් ඇඟවීම් රැගත් ක්රියාවලියක් ලෙස — අධිකරණය දරන සැලකිලිමත් ප්රවේශය යටිඅඳින් දක්වයි.
ඉදිරි සති කිහිපය තුළ පුළුල් නඩු කටයුතුවල තවදුරටත් වර්ධනයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.