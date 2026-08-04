Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මැදපෙරදිග ගැටුමෙන්打击 වූ අංශ සඳහා රු. බිලියන 71.7ක සහන පැකේජයට පාර්ලිමේන්තු මූල්‍ය කමිටුවේ අනුමැතිය

04 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මැදපෙරදිග ගැටුමෙන්打击 වූ අංශ සඳහා රු. බිලියන 71.7ක සහන පැකේජයට පාර්ලිමේන්තු මූල්‍ය කමිටුවේ අනුමැතිය

මැදපෙරදිග ගැටුමෙන් අහිතකර ලෙස打击 වූ අංශ සඳහා සහාය වීම අරමුණු කරගත් රුපියල් බිලියන 71.7ක විශාල සහන පැකේජයකට අනුපූරක ඇස්තමේන්තු අංක 03 යටතේ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ රාජ්‍ය මූල්‍ය කමිටුව (CoPF) අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.

වැදගත් මූල්‍ය මැදිහත්වීමක්

මැදපෙරදිගේ අස්ථාවරත්වය වෙළඳාම, බලශක්ති සැපයුම් සහ බොහෝ ශ්‍රී ලාංකික පවුල් රඳා සිටින විදේශ රැකියා අවස්ථා කඩාකප්පල් කරමින් දිගටම පවතින බැවින්, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන කර්මාන්ත හරහා දැනෙන ආර්ථික打击 ය මෘදු කිරීමට ගෙන ආ මෙම පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය වැදගත් පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

අනුපූරක අයවැය ක්‍රියාවලිය හරහා ක්‍රියාත්මක කෙරෙන මෙම සහන පැකේජය, මැදපෙරදිග ගැටුමේ රැළි බලපෑම් දිවයිනේ තීව්‍ර ලෙස දැනෙමින් පවතින බව, විශේෂයෙන්ම ප්‍රේෂණ හා අපනයන කර්මාන්ත මත රඳා සිටින ප්‍රජාවන් අතර දැනෙමින් පවතින බව රජය පිළිගැනීමේ ප්‍රතිඵලයකි.

පීඩනයට ලක් වූ අංශ

ශ්‍රී ලංකාව දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මැදපෙරදිගේ ශක්තිමත් ආර්ථික සබඳතා පවත්වාගෙන ඇති අතර, රටේ සංක්‍රමණික ශ්‍රම බලකායෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් ගල්ෆ් රාජ්‍යයන් පුරා රැකියාවල නිරත වෙති. කලාපීය ගැටුමෙන් ඇති වූ කඩාකප්පල්කාරී තත්ත්වයන් විවිධ අංශ කිහිපයකට පීඩනය එල්ල කර ඇති අතර ඒවා අතරට ඇතුළත් වන්නේ:

  • විදේශ රැකියා හා ශ්‍රම සංක්‍රමණ සේවාවන්
  • අපනයන වෙළඳාම හා සැපයුම් දාම ජාලයන්
  • බලශක්ති හා ඉන්ධන සැපයුම් දාම
  • කලාපීය වාණිජ කටයුතු මත රඳා සිටින කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසායන්

ක්‍රියාත්මක වන පාර්ලිමේන්තු අධීක්ෂණය

අරමුදල් විධිමත් ලෙස වෙන් කිරීමට පෙර රජයේ වියදම් සමීක්ෂණය කිරීමේ තීරණාත්මක අධීක්ෂණ භූමිකාවක් CoPF විසින් ඉටු කරනු ලැබේ. සහන පැකේජයට එහි අනුමැතිය ලබා දීම, යෝජිත මූල්‍ය සහාය අවශ්‍යතාව හා ව්‍යුහය සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු විශ්වාසය පිළිබිඹු කරයි.

බාහිර භූ දේශපාලනික සිදුවීම් ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගේ ජීවනෝපාය හා ප්‍රධාන ආර්ථික අංශවල ස්ථාවරත්වය තර්ජනයට ලක් කරන විට කාලෝචිත මූල්‍ය ප්‍රතිචාරයන්ගේ වැදගත්කම මෙම සහන පැකේජ අනුමැතිය අවධාරණය කරයි.

බලපෑමට ලක් වූ අංශ හරහා අරමුදල් නිශ්චිත ලෙස වෙන් කිරීම හා ගෙවීම් කාලසටහන පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු, අනුපූරක ඇස්තමේන්තු විධිමත් අයවැය අනුමැතිය ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යාමත් සමඟ ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

රජය සහන ක්‍රියාමාර්ග ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉදිරිපත් වන විට, දිගටම පවතින ගෝලීය අවිනිශ්චිතතාවයේ කාලය තුළ මෙම පැකේජය අර්ථවත් සහාය ලබා දෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙමින් කොටස්කරුවෝ හා කර්මාන්ත නියෝජිතයෝ දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙමින් — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 87,000 ට ආසන්න වන අතර බස්නාහිර පළාත වඩාත්ම පීඩාවට පත්ව ඇත Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙමින් — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 87,000 ට ආසන්න වන අතර බස්නාහිර පළාත වඩාත්ම පීඩාවට පත්ව ඇත

ශ්‍රී ලංකාව පුරා වාර්තා වූ ඩෙංගු රෝගීන්ගේ මුළු සංඛ්‍යාව 87,000 ට ආසන්න වෙමින් පවතින අතර, බස්නාහිර පළාත මෙම රෝග පැතිරීමේ දරුණුතම බරට ලක්ව සිටීමත් සමඟ රටේ ඩෙංගු…

04 Aug 2026 Discuss
විනිශ්චය විශ්‍රාම වයස සම්බන්ධයෙන් මහා නාහිමිවරුන්ගෙන් ලිපියක් නොලැබුණු බව අධිකරණ අමාත්‍ය නානායක්කාර පාර්ලිමේන්තුවට පවසයි Sinhala

විනිශ්චය විශ්‍රාම වයස සම්බන්ධයෙන් මහා නාහිමිවරුන්ගෙන් ලිපියක් නොලැබුණු බව අධිකරණ අමාත්‍ය නානායක්කාර පාර්ලිමේන්තුවට පවසයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස සම්බන්ධයෙන් යෝජිත වෙනස්කම්වලට විරෝධය දක්වමින් මහා නාහිමිවරුන් යවා ඇතැයි කියනු ලබන ලිපියක් තමන්ට නොලැබුණු බව අධිකරණ…

04 Aug 2026 Discuss
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ජනමත විචාරණයකින් තොරව වෙනස් කිරීමේ උත්සාහයට එරෙහිව සජිත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය持 ගෙනහැර දක්වයි Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ජනමත විචාරණයකින් තොරව වෙනස් කිරීමේ උත්සාහයට එරෙහිව සජිත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය持 ගෙනහැර දක්වයි

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස වෙනස් කිරීම සඳහා ගෙනඑන ඕනෑම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ජනමත විචාරණයකට යොමු නොකර සම්මත කර ගත නොහැකි බව පිහිටුවමින් 2022 වර්ෂයේ…

04 Aug 2026 Discuss