Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

22 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සහ අධිකරණ සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

04 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
22 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සහ අධිකරණ සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

22 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සහ අධිකරණ සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත යන වැදගත් නෛතික යෝජනා දෙකක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දී ඇති අතර, එය රටේ පාලන ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතුවල තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණයට දිගු කරන පියවරක්

22 වන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය ලබා දුන් අනුමැතිය, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ආයතන සහ ව්‍යවස්ථාමය පාලනය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා රජය දරන නිරන්තර කැපවීම පිළිබිඹු කරයි. යෝජිත නීති කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුව හරහා ඉදිරියට යාමට පෙර, එය සූක්ෂ්ම ලෙස විමර්ශනයට ලක් කිරීමට ඉඩ සලසන පූර්ව අවශ්‍යතාවක් ලෙස, කෙටුම්පත ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සැලකේ.

ව්‍යවස්ථා යෝජනාව සමඟ අනුමත කරන ලද අධිකරණ සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත, රටේ අධිකරණ රාමුව නවීකරණය කිරීමටත්, ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්‍රමයේ ස්වාධීනත්වය හා කාර්යක්ෂමතාව ශක්තිමත් කිරීමටත් ගෙන ආ පුළුල් ප්‍රයත්නයන් පිළිබිඹු කරමින්, ප්‍රතිසංස්කරණ රැසක් හඳුන්වා දීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

ඉදිරි පියවර

කැබිනට් අනුමැතියෙන් පසුව, පනත් කෙටුම්පත් දෙකම රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ නිල වශයෙන් පළ කෙරෙන අතර, ඉන් අනතුරුව ඒවා විවාදය හා ඡන්ද විමසීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට යොමු කරනු ලැබේ. ප්‍රකාශන අදියරේදී, පෞරවැසියන් හෝ කැමැත්ත දක්වන පාර්ශ්වයන්ට යෝජනාවල ව්‍යවස්ථාදායිතාව අභියෝගයට ලක් කිරීමට අපේක්ෂා කරන්නේ නම්, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරිපිට නෛතික අභියෝග ඉදිරිපත් කිරීමටද අවකාශය විවෘත වේ.

ශ්‍රී ලංකාව දේශපාලනික හා ආර්ථික වශයෙන් සැලකිය යුතු පරිවර්තනයක් අත්විඳින මේ අවස්ථාවේ, පාලන ක්ෂේත්‍ර රැසක් හරහා ක්‍රමවේද ප්‍රතිසංස්කරණ ඉටු කිරීමට වත්මන් ආණ්ඩුව ප්‍රතිඥා දී ඇති පසුබිමක මෙම දියුණුව ඇති වී ඇත.

කෙටුම්පත් දෙකම නිල වශයෙන් ගැසට් කළ පසු, රටේ බලය සමතුලිත කිරීම සහ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය කෙරෙහි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනවලින් ඇති විය හැකි දුරදිග යන ප්‍රතිවිපාක කෙරෙහි සැලකිය යුතු අවධානයක් ඇති හෙයින්, දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් ඒවායේ අන්තර්ගතය සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දරුණු වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් ඇති වූ නායයෑම් සහ ගංවතුර මුළු ශ්‍රී ලංකාව පුරා පැතිරෙන අතර මරණ හය දක්වා ඉහළ යයි Sinhala

දරුණු වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් ඇති වූ නායයෑම් සහ ගංවතුර මුළු ශ්‍රී ලංකාව පුරා පැතිරෙන අතර මරණ හය දක්වා ඉහළ යයි

දිවයිනේ බහු ප්‍රදේශ හරහා විනාශකාරී නායයෑම් සහ පුළුල් ගංවතුර තත්ත්වයන් ඇති කළ තද වර්ෂාපතනයකින් ශ්‍රී ලංකාව අැණ වැදීමත් සමග, අඩුතරමින් හය දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්…

04 Aug 2026 Discuss
ශිෂ්‍යත්ව හා උ/පෙ විභාග සඳහා කාලගුණ අවදානම් තක්සේරු කිරීමට විශේෂ රැස්වීමක් Sinhala

ශිෂ්‍යත්ව හා උ/පෙ විභාග සඳහා කාලගුණ අවදානම් තක්සේරු කිරීමට විශේෂ රැස්වීමක්

අහිතකර කාලගුණික තත්ත්වයන් මගින් ඉදිරි විභාග කාලසටහනට බාධා ඇති විය හැකි බවට උද්ගත වී ඇති අශංකාවන් මධ්‍යේ, ශ්‍රී ලංකාවේ වැදගත්ම ජාතික විභාග දෙකක් සඳහා ගතයුතු…

04 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙමින් — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 87,000 ට ආසන්න වන අතර බස්නාහිර පළාත වඩාත්ම පීඩාවට පත්ව ඇත Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙමින් — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 87,000 ට ආසන්න වන අතර බස්නාහිර පළාත වඩාත්ම පීඩාවට පත්ව ඇත

ශ්‍රී ලංකාව පුරා වාර්තා වූ ඩෙංගු රෝගීන්ගේ මුළු සංඛ්‍යාව 87,000 ට ආසන්න වෙමින් පවතින අතර, බස්නාහිර පළාත මෙම රෝග පැතිරීමේ දරුණුතම බරට ලක්ව සිටීමත් සමඟ රටේ ඩෙංගු…

04 Aug 2026 Discuss