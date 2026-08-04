Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශිෂ්‍යත්ව හා උ/පෙ විභාග සඳහා කාලගුණ අවදානම් තක්සේරු කිරීමට විශේෂ රැස්වීමක්

04 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශිෂ්‍යත්ව හා උ/පෙ විභාග සඳහා කාලගුණ අවදානම් තක්සේරු කිරීමට විශේෂ රැස්වීමක්

අහිතකර කාලගුණික තත්ත්වයන් මගින් ඉදිරි විභාග කාලසටහනට බාධා ඇති විය හැකි බවට උද්ගත වී ඇති අශංකාවන් මධ්‍යේ, ශ්‍රී ලංකාවේ වැදගත්ම ජාතික විභාග දෙකක් සඳහා ගතයුතු ආරක්ෂිත පූර්වාරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් තක්සේරු කිරීම සඳහා අධ්‍යාපන බලධාරීන් අඟහරුවාදා (05) විශේෂ රැස්වීමක් පැවැත්වීමට නියමිතය.

සමාලෝචනයට ලක්වන ප්‍රධාන විභාග

මෙම සාකච්ඡාවලදී, රට පුරා දහස් ගණනක් සිසුන්ට ඉමහත් වැදගත්කමක් දරන 5 ශ්‍රේණි ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සහ සාමාන්‍ය සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ (උ/පෙ) විභාගය සුමටව පැවැත්වීම සහතික කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කෙරෙනු ඇත.

දිවයිනේ ගොදුරු වූ ප්‍රදේශවල සිසුන්ට, දෙමව්පියන්ට සහ විභාග කාර්යමණ්ඩලයට යෝජිතාශ්‍රිත හා ආරක්ෂාත්මක අභියෝග ඇති කළ හැකි පවතින හා පුරෝකථනය කළ කාලගුණ තත්ත්වයන්ට ප්‍රතිචාර දක්වමින් මෙම රැස්වීම කැඳවා ඇත.

සාකච්ඡාවට ගැනෙන ආරක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ග

රැස්වීම් සැසිය අතරතුර නිලධාරීන් විසින් හදිසි ආකස්මික ක්‍රමවේදයන් පරාසයක් තක්සේරු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඒවාට ඇතුළත් විය හැක්කේ:

  • ගංවතුර හා නාය යෑමේ අවදානම් සහිත ප්‍රදේශවල විභාග මධ්‍යස්ථානවල ආරක්ෂාව තක්සේරු කිරීම
  • කාලගුණයෙන් ආශ්‍රිත දිස්ත්‍රික්කවල සිසුන් සඳහා ප්‍රවාහන පහසුකම් සමාලෝචනය කිරීම
  • තත්ත්වයන් සැලකිය යුතු ලෙස පිරිහෙන්නේ නම් කාලසටහන නැවත නියම කිරීමේ හැකි විකල්ප සලකා බැලීම
  • යාවත්කාලීන කාලගුණ අනාවැකි සඳහා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ සම්බන්ධීකරණය කිරීම

සිසුන්ට ඇති ඉහළ වගකීම

5 ශ්‍රේණි ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ශ්‍රී ලංකාව පුරා පවුල් සඳහා ඉමහත් බරක් දරමින්, ප්‍රමුඛ ජාතික පාසල්වල ඇතුළත් කිරීම් නිශ්චය කරයි. මේ අතර, උ/පෙ විභාගය විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා ප්‍රාථමික ද්වාරය ලෙස සේවය කරන බැවින්, මාස ගණනක් සූදානම් වී සිටින සිසුන්ට ඕනෑම කැළඹීමක් බරපතල සැලකිල්ලකට කරුණක් වේ.

සුදුසුකම් ලත් සෑම සිසුවෙකුටම ආරක්ෂිතව හා අනවශ්‍ය අසීරුතාවයකින් තොරව තම විභාගයට පෙනී සිටීමට හැකිවීම සහතික කිරීම අධ්‍යාපන බලධාරීන්ගේ ශ්‍රේෂ්ඨතම ප්‍රමුඛතාවය ලෙස පවතී.

අඟහරුවාදා විශේෂ රැස්වීමේදී ගනු ලබන තීරණ සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ඉක්බිතිව මහජනයාට හා අදාළ අධ්‍යාපන ආයතනවලට දන්වනු ලැබේ. දැනට අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වයන්ට ගොදුරු වී ඇති ප්‍රදේශවල දෙමව්පියන් හා සිසුන් ඉදිරි දිනවලදී නිල නිවේදනවලට හුරතල් ලෙස සවන් දෙන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙමින් — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 87,000 ට ආසන්න වන අතර බස්නාහිර පළාත වඩාත්ම පීඩාවට පත්ව ඇත Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙමින් — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 87,000 ට ආසන්න වන අතර බස්නාහිර පළාත වඩාත්ම පීඩාවට පත්ව ඇත

ශ්‍රී ලංකාව පුරා වාර්තා වූ ඩෙංගු රෝගීන්ගේ මුළු සංඛ්‍යාව 87,000 ට ආසන්න වෙමින් පවතින අතර, බස්නාහිර පළාත මෙම රෝග පැතිරීමේ දරුණුතම බරට ලක්ව සිටීමත් සමඟ රටේ ඩෙංගු…

04 Aug 2026 Discuss
මැදපෙරදිග ගැටුමෙන්打击 වූ අංශ සඳහා රු. බිලියන 71.7ක සහන පැකේජයට පාර්ලිමේන්තු මූල්‍ය කමිටුවේ අනුමැතිය Sinhala

මැදපෙරදිග ගැටුමෙන්打击 වූ අංශ සඳහා රු. බිලියන 71.7ක සහන පැකේජයට පාර්ලිමේන්තු මූල්‍ය කමිටුවේ අනුමැතිය

මැදපෙරදිග ගැටුමෙන් අහිතකර ලෙස打击 වූ අංශ සඳහා සහාය වීම අරමුණු කරගත් රුපියල් බිලියන 71.7ක විශාල සහන පැකේජයකට අනුපූරක ඇස්තමේන්තු අංක 03 යටතේ ශ්‍රී ලංකා…

04 Aug 2026 Discuss
විනිශ්චය විශ්‍රාම වයස සම්බන්ධයෙන් මහා නාහිමිවරුන්ගෙන් ලිපියක් නොලැබුණු බව අධිකරණ අමාත්‍ය නානායක්කාර පාර්ලිමේන්තුවට පවසයි Sinhala

විනිශ්චය විශ්‍රාම වයස සම්බන්ධයෙන් මහා නාහිමිවරුන්ගෙන් ලිපියක් නොලැබුණු බව අධිකරණ අමාත්‍ය නානායක්කාර පාර්ලිමේන්තුවට පවසයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස සම්බන්ධයෙන් යෝජිත වෙනස්කම්වලට විරෝධය දක්වමින් මහා නාහිමිවරුන් යවා ඇතැයි කියනු ලබන ලිපියක් තමන්ට නොලැබුණු බව අධිකරණ…

04 Aug 2026 Discuss