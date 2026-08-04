විනිශ්චය විශ්රාම වයස සම්බන්ධයෙන් මහා නාහිමිවරුන්ගෙන් ලිපියක් නොලැබුණු බව අධිකරණ අමාත්ය නානායක්කාර පාර්ලිමේන්තුවට පවසයි
ශ්රී ලංකාවේ විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ විශ්රාම වයස සම්බන්ධයෙන් යෝජිත වෙනස්කම්වලට විරෝධය දක්වමින් මහා නාහිමිවරුන් යවා ඇතැයි කියනු ලබන ලිපියක් තමන්ට නොලැබුණු බව අධිකරණ අමාත්ය හර්ෂන නානායක්කාර මහතා පාර්ලිමේන්තුවට දන්වා සිටියේය.
මන්ත්රීවරුන් අමතමින් අමාත්ය නානායක්කාර මහතා මෙම කරුණු පැහැදිලි කළේ, විනිශ්චය විශ්රාම වයස ප්රතිසංස්කරණය සම්බන්ධ රජයේ සැලසුම්වලට ජ්යෙෂ්ඨ බෞද්ධ මහා සංඝරත්නය විරෝධය දක්වා ඇතැයි යන වාර්තා පිළිබඳව මන්දිරය තුළ මතු කරන ලද ප්රශ්නවලට ප්රතිචාරයක් ලෙසිනි.
ගිහිගෙයින් ලිපිය ලැබුණු බව නොදන්නා බව අමාත්යවරයා ප්රතික්ෂේප කරයි
අධිකරණ අමාත්යවරයා තීරණාත්මක ලෙස ප්රකාශ කළේ, එවැනි ලිපියක් තම කාර්යාලයට නොලැබුණු බවත්, යෝජිත නීති වෙනස්කම්වලට විරෝධය පළ කරමින් රටේ මහා නාහිමිවරුන් තම අමාත්යාංශයට ලිපියක් ලිවූ බවට කරනු ලබන කියමන් සමඟ තමා සම්බන්ධ නොවන බවත්ය.
විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ විශ්රාම වයස පිළිබඳ ප්රශ්නය මෑත මාසවලදී සෙමෙන් සෙමෙන් පුළුල් මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇති අතර, ඕනෑම වෙනස්කමක් ශ්රී ලංකාවේ ඉහළ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයට හා සංයුතියට කෙසේ බලපෑ හැකිද යන්න පිළිබඳව විවිධ පාර්ශ්වකරුවෝ තම මත ප්රකාශ කර ඇත.
මතභේදයේ පසුබිම
විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ විශ්රාම වයස සංශෝධනය කිරීමේ යෝජනා ශ්රී ලංකාවේ නීතිමය හා දේශපාලන කව තුළ අඛණ්ඩ විවාදයක විෂය වී ඇත. නිසි උපදේශනයකින් තොරව එවැනි වෙනස්කම් ක්රියාත්මක කළ හොත් ඒවා අධිකරණයේ ස්ථාවරත්වයට හා අපක්ෂපාතිත්වයට දුරගාමී ප්රතිවිපාක ඇති කළ හැකි බව විවේචකයෝ තර්ක කර ඇත.
රටේ වඩාත්ම බලගතු බෞද්ධ නිකායන්ගේ ප්රධානීන් වන මහා නාහිමිවරුන්ගේ මැදිහත්වීම, ප්රධාන වශයෙන් ව්යවස්ථාමය හා නීති立法 කාරණාවක් වන දෙයකට ආගමික නායකත්වය විසින් සිදු කරනු ලබන සැලකිය යුතු මැදිහත්වීමක් ලෙස සංඥාවක් ලබා දෙනු ඇත. කෙසේ වෙතත්, අධිකරණ අමාත්යවරයාගේ ප්රකාශය අනුව, එවැනි නිලමය ලිපි හුවමාරුවක් ඔහුගේ අමාත්යාංශය විසින් නිල වශයෙන් ලැබ නොමැත.
මෙම කාරණාව රටේ අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණ සමීපව නිරීක්ෂණය කරන පාර්ලිමේන්තුව තුළද සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් අතරද දිගටම සාකච්ඡාවට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.