Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විනිශ්චය විශ්‍රාම වයස සම්බන්ධයෙන් මහා නාහිමිවරුන්ගෙන් ලිපියක් නොලැබුණු බව අධිකරණ අමාත්‍ය නානායක්කාර පාර්ලිමේන්තුවට පවසයි

04 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විනිශ්චය විශ්‍රාම වයස සම්බන්ධයෙන් මහා නාහිමිවරුන්ගෙන් ලිපියක් නොලැබුණු බව අධිකරණ අමාත්‍ය නානායක්කාර පාර්ලිමේන්තුවට පවසයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස සම්බන්ධයෙන් යෝජිත වෙනස්කම්වලට විරෝධය දක්වමින් මහා නාහිමිවරුන් යවා ඇතැයි කියනු ලබන ලිපියක් තමන්ට නොලැබුණු බව අධිකරණ අමාත්‍ය හර්ෂන නානායක්කාර මහතා පාර්ලිමේන්තුවට දන්වා සිටියේය.

මන්ත්‍රීවරුන් අමතමින් අමාත්‍ය නානායක්කාර මහතා මෙම කරුණු පැහැදිලි කළේ, විනිශ්චය විශ්‍රාම වයස ප්‍රතිසංස්කරණය සම්බන්ධ රජයේ සැලසුම්වලට ජ්‍යෙෂ්ඨ බෞද්ධ මහා සංඝරත්නය විරෝධය දක්වා ඇතැයි යන වාර්තා පිළිබඳව මන්දිරය තුළ මතු කරන ලද ප්‍රශ්නවලට ප්‍රතිචාරයක් ලෙසිනි.

ගිහිගෙයින් ලිපිය ලැබුණු බව නොදන්නා බව අමාත්‍යවරයා ප්‍රතික්ෂේප කරයි

අධිකරණ අමාත්‍යවරයා තීරණාත්මක ලෙස ප්‍රකාශ කළේ, එවැනි ලිපියක් තම කාර්යාලයට නොලැබුණු බවත්, යෝජිත නීති වෙනස්කම්වලට විරෝධය පළ කරමින් රටේ මහා නාහිමිවරුන් තම අමාත්‍යාංශයට ලිපියක් ලිවූ බවට කරනු ලබන කියමන් සමඟ තමා සම්බන්ධ නොවන බවත්ය.

විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස පිළිබඳ ප්‍රශ්නය මෑත මාසවලදී සෙමෙන් සෙමෙන් පුළුල් මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇති අතර, ඕනෑම වෙනස්කමක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයට හා සංයුතියට කෙසේ බලපෑ හැකිද යන්න පිළිබඳව විවිධ පාර්ශ්වකරුවෝ තම මත ප්‍රකාශ කර ඇත.

මතභේදයේ පසුබිම

විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස සංශෝධනය කිරීමේ යෝජනා ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිමය හා දේශපාලන කව තුළ අඛණ්ඩ විවාදයක විෂය වී ඇත. නිසි උපදේශනයකින් තොරව එවැනි වෙනස්කම් ක්‍රියාත්මක කළ හොත් ඒවා අධිකරණයේ ස්ථාවරත්වයට හා අපක්ෂපාතිත්වයට දුරගාමී ප්‍රතිවිපාක ඇති කළ හැකි බව විවේචකයෝ තර්ක කර ඇත.

රටේ වඩාත්ම බලගතු බෞද්ධ නිකායන්ගේ ප්‍රධානීන් වන මහා නාහිමිවරුන්ගේ මැදිහත්වීම, ප්‍රධාන වශයෙන් ව්‍යවස්ථාමය හා නීති立法 කාරණාවක් වන දෙයකට ආගමික නායකත්වය විසින් සිදු කරනු ලබන සැලකිය යුතු මැදිහත්වීමක් ලෙස සංඥාවක් ලබා දෙනු ඇත. කෙසේ වෙතත්, අධිකරණ අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශය අනුව, එවැනි නිලමය ලිපි හුවමාරුවක් ඔහුගේ අමාත්‍යාංශය විසින් නිල වශයෙන් ලැබ නොමැත.

මෙම කාරණාව රටේ අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සමීපව නිරීක්ෂණය කරන පාර්ලිමේන්තුව තුළද සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් අතරද දිගටම සාකච්ඡාවට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මැදපෙරදිග ගැටුමෙන්打击 වූ අංශ සඳහා රු. බිලියන 71.7ක සහන පැකේජයට පාර්ලිමේන්තු මූල්‍ය කමිටුවේ අනුමැතිය Sinhala

මැදපෙරදිග ගැටුමෙන්打击 වූ අංශ සඳහා රු. බිලියන 71.7ක සහන පැකේජයට පාර්ලිමේන්තු මූල්‍ය කමිටුවේ අනුමැතිය

මැදපෙරදිග ගැටුමෙන් අහිතකර ලෙස打击 වූ අංශ සඳහා සහාය වීම අරමුණු කරගත් රුපියල් බිලියන 71.7ක විශාල සහන පැකේජයකට අනුපූරක ඇස්තමේන්තු අංක 03 යටතේ ශ්‍රී ලංකා…

04 Aug 2026 Discuss
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ජනමත විචාරණයකින් තොරව වෙනස් කිරීමේ උත්සාහයට එරෙහිව සජිත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය持 ගෙනහැර දක්වයි Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ජනමත විචාරණයකින් තොරව වෙනස් කිරීමේ උත්සාහයට එරෙහිව සජිත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය持 ගෙනහැර දක්වයි

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස වෙනස් කිරීම සඳහා ගෙනඑන ඕනෑම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ජනමත විචාරණයකට යොමු නොකර සම්මත කර ගත නොහැකි බව පිහිටුවමින් 2022 වර්ෂයේ…

04 Aug 2026 Discuss
වෙල්ලවත්තේ 暴行 වීඩියෝ පරීක්ෂණය චෝදනා නොමැතිව වසා දමා ඇතැයි පොලීසිය පවසයි Sinhala

වෙල්ලවත්තේ 暴行 වීඩියෝ පරීක්ෂණය චෝදනා නොමැතිව වසා දමා ඇතැයි පොලීසිය පවසයි

වෛරල් ප්‍රහාර දර්ශන සම්බන්ධ පොලිස් පරීක්ෂණය නිමාවට වෙල්ලවත්තේ නිවසක් තුළදී තරුණ ගැහැණු ළමයෙකුට පහරදෙන කාන්තාවක් රූගත් බව පෙනෙන, සමාජ මාධ්‍යවල පුළුල් ලෙස…

04 Aug 2026 Discuss