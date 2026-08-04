Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දරුණු වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් ඇති වූ නායයෑම් සහ ගංවතුර මුළු ශ්‍රී ලංකාව පුරා පැතිරෙන අතර මරණ හය දක්වා ඉහළ යයි

04 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දරුණු වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් ඇති වූ නායයෑම් සහ ගංවතුර මුළු ශ්‍රී ලංකාව පුරා පැතිරෙන අතර මරණ හය දක්වා ඉහළ යයි

දිවයිනේ බහු ප්‍රදේශ හරහා විනාශකාරී නායයෑම් සහ පුළුල් ගංවතුර තත්ත්වයන් ඇති කළ තද වර්ෂාපතනයකින් ශ්‍රී ලංකාව අැණ වැදීමත් සමග, අඩුතරමින් හය දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

මරණ සංඛ්‍යාව සහ විනාශය

සෘතුමය අධික වර්ෂාවේ මාරාන්තික බලය මෙම මරණ ගණනින් කදිමට පිළිබිඹු වේ. ජනාවාස හරහා ගලා ගිය මෙම ජල ධාරාවන් ව්‍යසනකාරී හානි흔적ක් ඉතිරි කර ඇත. නායයෑම් සහ ඉහළ නැඟෙන ගංවතුර, විශේෂයෙන් ම මෙවැනි ආන්තික කාලගුණ සිදුවීම් වලට වඩාත් අවදානම් ලෙස නිරාවරණය වී ඇති පහත් බිම් හා කඳුකර ප්‍රදේශ වල වෙසෙන නේවාසිකයන්ට දැඩිතම තර්ජනයක් එල්ල කර ඇත.

තර්ජනයට ලක් ව ඇති ප්‍රජාවන්

ගංවතුර නේවාසික ප්‍රදේශ යටකර ගනිද්දී සහ නායයෑම් කඳු බෑවුම් ජනාවාස වලට තර්ජනය කරද්දී, බොහෝ පවුල් තම නිවාස අතහැර යාමට බල කෙරිණ. හදිසි ආපදා කළමනාකරණ බලධාරීන් අර්බුදයට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා සූදානම් කෙරී ඇති අතර, බලපෑමට ලක් වූ දිස්ත්‍රික්ක හරහා සෙවුම් හා සහන මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

නැවත නැවතත් පුනරාවර්තනය වන සෘතුමය අර්බුදයක්

කාලගුණ සම්බන්ධ ආපදාවන් ශ්‍රී ලංකාවට අලුත් දෙයක් නොවේ. මෝසම් සෘතු කාලවලදී දිවයිනට දැඩි ගංවතුර හා නායයෑම් නිතර නිතර ඇති වේ. මෙම සිදුවීම් බොහෝ ප්‍රජාවන් දේශගුණ සම්බන්ධ අනතුරු වලට නිරන්තරයෙන් ගොදුරු වන බවෙහි දැඩි මතක් කිරීමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

  • බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශ හරහා තහවුරු කෙරුණු මරණ හයක් වාර්තා වේ
  • නායයෑම් සහ ගංවතුර බහු දිස්ත්‍රික්ක වලට බලපා ඇත
  • සෙවුම් හා සහන මෙහෙයුම් ක්‍රියාශීලීව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී
  • අධික අවදානම් ප්‍රදේශ වල නේවාසිකයන් අවධානයෙන් සිටින ලෙස නිර්දේශ කෙරේ

අවදානම් ප්‍රදේශ වල නේවාසිකයන් පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් වලට귀 යොමු කරමින් ඉවත් කිරීමේ නියෝගවලට සහයෝගය දක්වන ලෙස ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටී. තත්ත්වය දිගින් දිගටම සමීපව අධීක්ෂණය කෙරෙද්දී, රාජ්‍ය නාලිකා හරහා යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා ගන්නා ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශිෂ්‍යත්ව හා උ/පෙ විභාග සඳහා කාලගුණ අවදානම් තක්සේරු කිරීමට විශේෂ රැස්වීමක් Sinhala

ශිෂ්‍යත්ව හා උ/පෙ විභාග සඳහා කාලගුණ අවදානම් තක්සේරු කිරීමට විශේෂ රැස්වීමක්

අහිතකර කාලගුණික තත්ත්වයන් මගින් ඉදිරි විභාග කාලසටහනට බාධා ඇති විය හැකි බවට උද්ගත වී ඇති අශංකාවන් මධ්‍යේ, ශ්‍රී ලංකාවේ වැදගත්ම ජාතික විභාග දෙකක් සඳහා ගතයුතු…

04 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙමින් — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 87,000 ට ආසන්න වන අතර බස්නාහිර පළාත වඩාත්ම පීඩාවට පත්ව ඇත Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙමින් — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 87,000 ට ආසන්න වන අතර බස්නාහිර පළාත වඩාත්ම පීඩාවට පත්ව ඇත

ශ්‍රී ලංකාව පුරා වාර්තා වූ ඩෙංගු රෝගීන්ගේ මුළු සංඛ්‍යාව 87,000 ට ආසන්න වෙමින් පවතින අතර, බස්නාහිර පළාත මෙම රෝග පැතිරීමේ දරුණුතම බරට ලක්ව සිටීමත් සමඟ රටේ ඩෙංගු…

04 Aug 2026 Discuss
මැදපෙරදිග ගැටුමෙන්打击 වූ අංශ සඳහා රු. බිලියන 71.7ක සහන පැකේජයට පාර්ලිමේන්තු මූල්‍ය කමිටුවේ අනුමැතිය Sinhala

මැදපෙරදිග ගැටුමෙන්打击 වූ අංශ සඳහා රු. බිලියන 71.7ක සහන පැකේජයට පාර්ලිමේන්තු මූල්‍ය කමිටුවේ අනුමැතිය

මැදපෙරදිග ගැටුමෙන් අහිතකර ලෙස打击 වූ අංශ සඳහා සහාය වීම අරමුණු කරගත් රුපියල් බිලියන 71.7ක විශාල සහන පැකේජයකට අනුපූරක ඇස්තමේන්තු අංක 03 යටතේ ශ්‍රී ලංකා…

04 Aug 2026 Discuss