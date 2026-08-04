දරුණු වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් ඇති වූ නායයෑම් සහ ගංවතුර මුළු ශ්රී ලංකාව පුරා පැතිරෙන අතර මරණ හය දක්වා ඉහළ යයි
දිවයිනේ බහු ප්රදේශ හරහා විනාශකාරී නායයෑම් සහ පුළුල් ගංවතුර තත්ත්වයන් ඇති කළ තද වර්ෂාපතනයකින් ශ්රී ලංකාව අැණ වැදීමත් සමග, අඩුතරමින් හය දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
මරණ සංඛ්යාව සහ විනාශය
සෘතුමය අධික වර්ෂාවේ මාරාන්තික බලය මෙම මරණ ගණනින් කදිමට පිළිබිඹු වේ. ජනාවාස හරහා ගලා ගිය මෙම ජල ධාරාවන් ව්යසනකාරී හානි흔적ක් ඉතිරි කර ඇත. නායයෑම් සහ ඉහළ නැඟෙන ගංවතුර, විශේෂයෙන් ම මෙවැනි ආන්තික කාලගුණ සිදුවීම් වලට වඩාත් අවදානම් ලෙස නිරාවරණය වී ඇති පහත් බිම් හා කඳුකර ප්රදේශ වල වෙසෙන නේවාසිකයන්ට දැඩිතම තර්ජනයක් එල්ල කර ඇත.
තර්ජනයට ලක් ව ඇති ප්රජාවන්
ගංවතුර නේවාසික ප්රදේශ යටකර ගනිද්දී සහ නායයෑම් කඳු බෑවුම් ජනාවාස වලට තර්ජනය කරද්දී, බොහෝ පවුල් තම නිවාස අතහැර යාමට බල කෙරිණ. හදිසි ආපදා කළමනාකරණ බලධාරීන් අර්බුදයට ප්රතිචාර දැක්වීම සඳහා සූදානම් කෙරී ඇති අතර, බලපෑමට ලක් වූ දිස්ත්රික්ක හරහා සෙවුම් හා සහන මෙහෙයුම් ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී.
නැවත නැවතත් පුනරාවර්තනය වන සෘතුමය අර්බුදයක්
කාලගුණ සම්බන්ධ ආපදාවන් ශ්රී ලංකාවට අලුත් දෙයක් නොවේ. මෝසම් සෘතු කාලවලදී දිවයිනට දැඩි ගංවතුර හා නායයෑම් නිතර නිතර ඇති වේ. මෙම සිදුවීම් බොහෝ ප්රජාවන් දේශගුණ සම්බන්ධ අනතුරු වලට නිරන්තරයෙන් ගොදුරු වන බවෙහි දැඩි මතක් කිරීමක් ලෙස ක්රියා කරයි.
- බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශ හරහා තහවුරු කෙරුණු මරණ හයක් වාර්තා වේ
- නායයෑම් සහ ගංවතුර බහු දිස්ත්රික්ක වලට බලපා ඇත
- සෙවුම් හා සහන මෙහෙයුම් ක්රියාශීලීව ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී
- අධික අවදානම් ප්රදේශ වල නේවාසිකයන් අවධානයෙන් සිටින ලෙස නිර්දේශ කෙරේ
අවදානම් ප්රදේශ වල නේවාසිකයන් පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් වලට귀 යොමු කරමින් ඉවත් කිරීමේ නියෝගවලට සහයෝගය දක්වන ලෙස ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටී. තත්ත්වය දිගින් දිගටම සමීපව අධීක්ෂණය කෙරෙද්දී, රාජ්ය නාලිකා හරහා යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා ගන්නා ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.