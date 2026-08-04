ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙමින් — රෝගීන් සංඛ්යාව 87,000 ට ආසන්න වන අතර බස්නාහිර පළාත වඩාත්ම පීඩාවට පත්ව ඇත
ශ්රී ලංකාව පුරා වාර්තා වූ ඩෙංගු රෝගීන්ගේ මුළු සංඛ්යාව 87,000 ට ආසන්න වෙමින් පවතින අතර, බස්නාහිර පළාත මෙම රෝග පැතිරීමේ දරුණුතම බරට ලක්ව සිටීමත් සමඟ රටේ ඩෙංගු තත්ත්වය වඩ වඩාත් නරක අතට හැරෙමින් තිබේ.
උග්ර වෙමින් පවතින මහජන සෞඛ්ය හදිසි අවස්ථාවක්
දිවයිනපුරා ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්යාව ඉහළ යෑමත් සමඟ සෞඛ්ය බලධාරීන් උපරිම අවධානයෙන් සිටින අතර, වෛද්ය පහසුකම් හා ප්රජා සෞඛ්ය වැඩසටහන් කෙරෙහි දැඩි පීඩනයක් එල්ල වෙමින් පවතී. රෝග පැතිරීමේ විශාලත්වය නිලධාරීන් හා මහජන සෞඛ්ය විශේෂඥයන් අතර දැඩි සැලකිල්ලට හේතු වී ඇති අතර, ඔවුහු ජනතාවගෙන් ක්ෂණික වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලීම් කරති.
කොළඹ, ගම්පහ සහ කළුතර දිස්ත්රික්ක ඇතුළත් බස්නාහිර පළාතෙහි ඉහළම රෝගී සංකේන්ද්රණයක් වාර්තා වී ඇති අතර, කලාපයේ ඝන නාගරික ජනගහනය සහ මදුරු වර්ධනයට හිතකර පාරිසරික තත්ත්වයන් හේතුවෙන් පෙර ඩෙංගු සෘතු වලදී ද මෙවන් රටාවක් දක්නට ලැබිණ.
බස්නාහිර පළාත වඩාත්ම අවදානමට ලක්ව ඇත්තේ ඇයි?
බස්නාහිර පළාත ඩෙංගු සම්ප්රේෂණයට විශේෂයෙන් ගොදුරු වීමට හේතු වන සාධක කිහිපයක් විශේෂඥයන් පෙන්වා දෙති. ඒවා නම්:
- නාගරික හා අර්ධ නාගරික ප්රදේශවල ඉහළ ජනගහන ඝනත්වය
- අකාර්යක්ෂම ජලාපවාහන පද්ධති හා එකතු වන නිශ්චල ජලය
- ඉදිකිරීම් භූමි හා අතහැර දැමූ දේපළවල ජනනය වන මදුරු වර්ධන කේන්ද්ර
- දිස්ත්රික්ක හරහා ජනතාවගේ ගමනාගමනය වැඩිවීම
ජනතාවගෙන් ක්ෂණික ක්රියාමාර්ගයක් ගන්නා ලෙස ඉල්ලීමක්
ගෘහස්ථ, ව්යාපාරික හා ප්රජා සංවිධාන සිය ආසන්නයේ ඇති ආකල්පිත මදුරු වර්ධන ස්ථාන ඉවත් කරන ලෙස සෞඛ්ය නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති. අවහිර වූ කාණු ඉවත් කිරීම, ජලය රැඳෙන බඳුන් ඉවත් කිරීම සහ මදුරු විකර්ෂක ද්රව්ය භාවිතය වැනි සරල නමුත් ඵලදායී පියවරයන් රෝගය පැතිරීම මැඩ පැවැත්වීමට සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලබා දිය හැකිය.
ඩෙංගු රෝගය වළක්වා ගත හැකි බවත්, වෛරසය පැතිරීම පාලනය කිරීමේ වඩාත් ශක්තිමත් ක්රමවේදය සාමූහික ප්රජා ක්රියාකාරිත්වය බවත් ජනතාවට සිහිපත් කෙරේ.
ඉහළ උෂ්ණත්වය, දරුණු හිසරදය, ඇස් පිටුපස වේදනාව, සන්ධි හා මාංශ පේශි වේදනාව හෝ සමේ කැසිල්ල වැනි රෝග ලක්ෂණ දක්නට ලැබෙන්නේ නම් වහාම ප්රතිකාර ලබා ගන්නා ලෙස ද වෛද්ය බලධාරීන් ජනතාවට උපදෙස් දී ඇත. ඩෙංගු රෝගයේ දී කල් ඇතිව ලබා ගන්නා වෛද්ය ප්රතිකාර රෝගියාගේ සුවය සඳහා සැලකිය යුතු ලෙස ඉවහල් වේ.
බලධාරීන් ප්රතිචාර දැක්වීමේ කටයුතු තීව්ර කරති
රජයේ සෞඛ්ය කණ්ඩායම් අධික අවදානම් සහිත ප්රදේශවල දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්, පරීක්ෂා කිරීමේ ව්යාපාර සහ දුම් දැමීමේ මෙහෙයුම් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා යොදවා ඇත. බලපෑමට ලක් වූ පළාත්වල රෝහල් ඉහළ යන රෝගී බරට මුහුණ දීමට සූදානම් කර ඇති අතර, ඩෙංගු ප්රතිකාර ඒකක කරා අමතර සම්පත් යොමු කෙරෙමින් පවතී.
දෛශික රෝග සඳහා සාම්ප්රදායිකව උච්ච කාලය ලෙස සැලකෙන සමය ශ්රී ලංකාව ළඟා කර ගනිමින් සිටින අතර, රෝග පැතිරීම තවදුරටත් උත්සන්න වීම වළක්වා ගැනීමට නිරන්තර මහජන අවධානය අත්යවශ්ය බව සෞඛ්ය නිලධාරීන් අවධාරණය කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.