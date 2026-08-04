විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස ජනමත විචාරණයකින් තොරව වෙනස් කිරීමේ උත්සාහයට එරෙහිව සජිත් ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය持 ගෙනහැර දක්වයි
විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස වෙනස් කිරීම සඳහා ගෙනඑන ඕනෑම ව්යවස්ථා සංශෝධනයක් ජනමත විචාරණයකට යොමු නොකර සම්මත කර ගත නොහැකි බව පිහිටුවමින් 2022 වර්ෂයේ ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය ප්රකාශ කළ ඓතිහාසික තීරණය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන්ට සිහිපත් කිරීමට විපක්ෂ නායක සජිත් ප්රේමදාස මහතා අඟහරුවාදා පාර්ලිමේන්තු සභාවට පිවිසියේය.
යෝජිත ව්යවස්ථා සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් විධායකයේ සභාවේ විවාදය ක්රියාත්මක වෙමින් පවතින අතරතුර, සරල පාර්ලිමේන්තු බහුතරයකින් පමණක් එවැනි සංශෝධන සම්මත කර ගැනීමට රජය ගන්නා ඕනෑම උත්සාහයකට එරෙහිව රජයට අවවාද කරමින් ප්රේමදාස මහතා එම පූර්ව තීරණය ගෙනහැර දැක්වීය.
බැඳෙන පූර්වාදර්ශයක්
ප්රේමදාස මහතා සිය දේශනයේදී සඳහන් කළ 2022 ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය මඟින් විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස වෙනස් කිරීම රටේ ව්යවස්ථාමය රාමුවේ මූලික වෙනසක් ලෙස සැලකිය යුතු බව ස්ථාපිත කරන ලදී. ඒ අනුව, එම දිශාවට ගන්නා ඕනෑම පියවරක් සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකක බහුතරයක් පමණක් නොව ජාතික ජනමත විචාරණයක් හරහා මහජන අනුමැතිය ද අවශ්ය බව අධිකරණය එකල තීරණය කළේය.
මෙම පූර්වාදර්ශය උපුටා දක්වමින් විපක්ෂ නායකවරයා, ජනමත විචාරණ අවශ්යතාවය මඟහරවා ගැනීමට ගන්නා ඕනෑම උත්සාහයක් නීතිමය වශයෙන් අස්ථිර හා දේශපාලනිකව නොසලකිලිමත් බව අවවාද කරමින් රජය ව්යවස්ථාමය සීමාවන්ට වගකිව යුතු බවට සිය අභිප්රාය ප්රකාශ කළේය.
විපක්ෂය තම ස්ථාවරයේ තදින් සිටී
ප්රේමදාස මහතාගේ මැදිහත්වීම, විනිසුරු ස්වාධීනත්වය විධායක හෝ ව්යවස්ථාදායක මැදිහත්වීමෙන් ආරක්ෂා කළ යුතු බවට විපක්ෂය දරන පුළුල් ස්ථාවරය ඉස්මතු කළේය. විශ්රාම වයස ඇතුළු විනිසුරුවන් සේවය කරන කොන්දේසි වෙනස් කිරීම, නීති විශේෂඥයින් විසින් ව්යවස්ථා ප්රතිසංස්කරණයේ වඩාත්ම සංවේදී ක්ෂේත්රයන් අතර ගණය කරන අතර, එය විනිසුරු ස්වාධීනත්වයට සෘජුවම බලපායි.
ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය මෙම කාරණය සම්බන්ධයෙන් දැනටමත් නිගමනයකට පැමිණ ඇත. විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස ස්පර්ශ කරන ඕනෑම සංශෝධනයකට ජනමත විචාරණයක් අවශ්ය වේ — එය මෙරට නීතිය වන අතර, කිසිවෙකු එයට ඉහළින් නොවේ.
ශ්රී ලංකාවේ ව්යවස්ථාව, ජනතාවගේ ස්වෛරීභාවයට හෝ රාජ්යයේ මූලික ව්යුහයට බලපාන බව සැලකෙන විධිවිධාන සඳහා විශේෂ ආරක්ෂාවක් සපයන අතර, ඒවා ක්රියාත්මක කිරීමට පෙර මහජන අනුමැතිය ලබා ගත යුතු බව ඊට අනිවාර්ය කරයි.
පුළුල් ව්යවස්ථාමය ඇඟවුම්
නීති විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙන්නේ, ව්යවස්ථා සංශෝධන立 සකස් කිරීමේදී හෝ විවාද කිරීමේදී පාර්ලිමේන්තුවට මඟ පෙන්වන පූර්වාදර්ශයක් ලෙස 2022 ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය සැලකිය යුතු බරක් දරන බවයි. ව්යවස්ථාදායක අධිබහුතරයකින් සම්මත කළ හැකි ප්රතිසංස්කරණ සහ ඊට වඩා ඉහළ ප්රජාතාන්ත්රික සීමාරේඛාවක් අවශ්ය ඒවා අතර ඒ තීරණය පැහැදිලි රේඛාවක් අඳිනු ලැබීය.
අඟහරුවාදා පාර්ලිමේන්තුවේ ජරිත ගැටුම ශ්රී ලංකාවේ ව්යවස්ථා ප්රතිසංස්කරණයේ වේගය හා විෂය පථය සම්බන්ධයෙන් පාලන පරිපාලනය හා විපක්ෂය අතර දිගින් දිගටම පවතින 긴장ය ඉස්මතු කළ අතර, ප්රේමදාස මහතා සිය පක්ෂය නිසි ව්යවස්ථාමය ක්රියාදාමයේ ආරක්ෂකයෙකු ලෙස තදින් ස්ථාපිත කළේය.
රජය විපක්ෂ ආසන හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් යන දෙඅංශයේම සූක්ෂ්ම නිරීක්ෂණය මධ්යයේ සිය ව්යවස්ථාදායක න්යාය පත්රය ඉදිරියට ගෙන යනු සමඟ ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු සැසිවාර වලදී විවාදය ප්රමාතා ලෙස ඉදිරියට යාමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.