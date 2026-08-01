වවුනියාවේ පිරිමියෙකු ග්රෑම් 100කට අධික ක්රිස්ටල් මෙත් සමඟ මත්ද්රව්ය විරෝධී මෙහෙයුමකදී අත්අඩංගුවට
ග්රෑම් 100කට අධික ක්රිස්ටල් මෙතැම්ෆෙටමින්, එනම් 'අයිස්' ලෙස බහුලව හඳුන්වනු ලබන අතිශය ඇබ්බැහිකාරී උත්තේජක මත්ද්රව්යය සතුව තිබියදී වයස අවුරුදු 39ක් වූ පිරිමියෙකු වවුනියාවේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
සැලකිය යුතු මත්ද්රව්ය තොගයක් අත්අඩංගුවට
වවුනියා ප්රදේශයේ නීතිය බලාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන් විසින් සිදු කරන ලද ඉලක්කගත මෙහෙයුමකින් අනතුරුව සැකකරු අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. නිලධාරීන් විසින් 해당 පුද්ගලයා සතුව ග්රෑම් 100ක් සහ මිලිග්රෑම් 310ක් වූ තහනම් ද්රව්ය ප්රමාණයක් සොයාගනු ලැබූ අතර, එය උතුරු පළාතේ සිදු කෙරුණු සැලකිය යුතු අත්අඩංගු කිරීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
'අයිස්' ලෙස වීදිවල හඳුන්වනු ලබන ක්රිස්ටල් මෙතැම්ෆෙටමින්, ශ්රී ලංකාවේ දැනට ව්යාප්ත වෙමින් පවතින වඩාත්ම භයානක හා විනාශකාරී මත්ද්රව්යයන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකේ. මෙම මත්ද්රව්යය මෑත වසරවලදී බලධාරීන් විසින් වැඩි වැඩියෙන් අත්අඩංගුවට ගනු ලබන අතර, රට පුරා එහි වර්ධනය වන ව්යාප්තිය පිළිබඳව බරපතල කනස්සල්ල මතුවී ඇත.
අඛණ්ඩ මත්ද්රව්ය විරෝධී මෙහෙයුම්වල කොටසක්
ශ්රී ලංකාවේ උතුරේ දෘඪ මත්ද්රව්ය ජාවාරම් හා බෙදාහැරීම ඉලක්ක කරගත් මෙහෙයුම් මාලාවේ නවතම අත්අඩංගු කිරීම ලෙස මෙය සැලකේ. මෙම ප්රදේශයේ ආරක්ෂක හමුදා සහ පොලිස් ඒකක මත්ද්රව්ය ප්රවාහය අඩු කිරීම සඳහා තම මෙහෙයුම් තීව්ර කර ඇති අතර, මහජන සෞඛ්යය හා ප්රජා ආරක්ෂාව සඳහා ඒවා බරපතල තර්ජනයක් ඇති කරන බව නිලධාරීන් අනතුරු අඟවයි.
අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයා එම වරද සම්බන්ධව අදාළ අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. මෙම ප්රදේශයේ ක්රියාත්මක වන පුළුල් මත්ද්රව්ය ජාල සමඟ ඇති විය හැකි සම්බන්ධතා පරීක්ෂා කරමින් බලධාරීන් විසින් විමර්ශන දිගටම සිදු කරනු ලැබේ.
ශ්රී ලංකාවේ භයානක මත්ද්රව්ය පාලන මණ්ඩලය ක්රිස්ටල් මෙතැම්ෆෙටමින් භාවිතයේ විනාශකාරී බලපෑම් පිළිබඳව මහජනතාව නැවත නැවතත් අනතුරු අඟවමින්, මත්ද්රව්ය ජාවාරම් සම්බන්ධ ඕනෑම සැක සහිත ක්රියාකාරකමක් ළඟම පොලිස් ස්ථානයට වාර්තා කරන ලෙස ප්රජාවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.