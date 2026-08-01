Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සංඥා පද්ධතිවල දෝෂයන් නොවිසඳීම නිසා දුම්රිය ස්ථාන මාස්තර්වරු වැඩ වර්ජනයකට තර්ජනය කරති

01 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සංඥා පද්ධතිවල දෝෂයන් නොවිසඳීම නිසා දුම්රිය ස්ථාන මාස්තර්වරු වැඩ වර්ජනයකට තර්ජනය කරති

සංගමය බලධාරීන්ට හදිසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

දිගුකාලීනව පවතින සංඥා පද්ධතිවල දෝෂයන් සහ මෙහෙයුම් ගැටලු හදිසි ප්‍රමුඛතාවයකින් විසඳා නොගන්නේ නම් වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයකට එළඹෙන බවට ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය ස්ථාන මාස්තර් සංගමය දුම්රිය බලධාරීන්ට තීව්‍ර අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර තිබේ.

ආරක්ෂාව සහ මෙහෙයුම් අවදානමට ලක්ව ඇත

දුම්රිය සංඥා පද්ධතියේ නොකඩවා පවතින දෝෂයන් නිසා ස්ථාන මාස්තර්වරුන්ට අනතුරුදායක වැඩ පරිසරයක් ඇතිවී ඇති අතර, ජාතික දුම්රිය ජාලය ඔස්සේ ගමන් කරන මගීන්ගේ ආරක්ෂාවට ද බරපතල තර්ජනයක් එල්ල වී ඇතැයි සංගමයේ නියෝජිතයෝ පවසති. මෙම ගැටලු කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට කළ නැවත නැවතත් වූ උත්සාහයන් බලධාරීන් විසින් බොහෝ දුරට නොතකා හැර ඇති බවද සංගමය අවධාරණය කර ඇත.

දුම්රිය පරිපාලනය කෙරෙහි පීඩනය වැඩිවෙයි

තම තම දුම්රිය ස්ථාන හරහා දුම්රිය ධාවනය ආරක්ෂිතව සිදු කිරීමේ වගකීම දරන ස්ථාන මාස්තර්වරු පවසන්නේ, දිරාපත් වෙමින් පවතින සංඥා යටිතල පහසුකම් නිසා ඔවුන්ගේ රාජකාරි ඵලදායී ලෙසත් ආරක්ෂිත ලෙසත් ඉටු කිරීම ක්‍රමයෙන් දුෂ්කර වෙමින් ඇති බවයි. මෙම තත්ත්වය නිවැරදි කිරීමට ක්ෂණික පියවර ගන්නා ලෙස සංගමය දුම්රිය පරිපාලනයෙන් සහ අදාළ රජයේ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

මෙම තීරණාත්මක සංඥා හා මෙහෙයුම් ගැටලු විසඳීමට ක්ෂණික හා අර්ථවත් ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගන්නේ නම්, සංගමයට වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයට යොමු වීමෙන් වෙනත් විකල්පයක් නොතිබෙනු ඇත.

හදිසි ක්‍රියාමාර්ගය දිනපතා ගමන් කරන දහස් ගණනකට බලපෑ හැකිය

ස්ථාන මාස්තර්වරුන් කළ කිසියම් කම්කරු ක්‍රියාමාර්ගයක් නිසා දිවයින පුරා දුම්රිය සේවාවලට සැලකිය යුතු බාධාවක් ඇතිවීමට ඉඩ ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවාව තම ප්‍රධාන ගමනාගමන මාධ්‍යය ලෙස යොදා ගන්නා දිනපතා දස දහස් ගණනක් මගීන්ට එය බලපෑ හැකිය. සේවා බිඳ වැටීමක් වළක්වා ගැනීම සඳහා කිසිදු ප්‍රමාදයකින් තොරව සාකච්ඡාවලට එළඹෙන ලෙස සංගමය බලධාරීන්ට බල කර සිටී.

සංගමයේ අනතුරු ඇඟවීමට ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තවමත් නිල වශයෙන් ප්‍රසිද්ධ ප්‍රතිචාරයක් දක්වා නොමැත. ඉදිරි දිනවල දුම්රිය සේවාවන්හි තත්ත්වය පිළිබඳ යාවත්කාලීන තොරතුරු සඳහා නිල නිවේදන නිරීක්ෂණය කරන ලෙස මගීන්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දුලානිගේ ඓතිහාසික සියය ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමට තරගාවලි ප්‍රමුඛත්වයක් ගෙන දෙයි Sinhala

දුලානිගේ ඓතිහාසික සියය ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමට තරගාවලි ප්‍රමුඛත්වයක් ගෙන දෙයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම දුලානිගේ සුවිශේෂ සියවසකින් ශක්තිමත් වූ දීප්තිමත් ප්‍රසංගයක් හරහා දැනට පවත්වනු ලබන තරගාවලියේ 1-0 ක් ලෙස ඉදිරියෙන් සිටී. ඇගේ…

01 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව මෙම මාසය සඳහා ඉන්ධන මිල අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යයි — ගෝලීය වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ ඩීසල් පාඩු රාජ්‍යය දරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මෙම මාසය සඳහා ඉන්ධන මිල අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යයි — ගෝලීය වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ ඩීසල් පාඩු රාජ්‍යය දරයි

ගෝලීය ගැටුම් සහ නැව් ප්‍රවාහන බාධා හේතුවෙන් ජාත්‍යන්තර ශක්ති පිරිවැය ඉහළ යමින් පවතින මධ්‍යයේ, ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරි මාසය සඳහා දේශීය ඉන්ධන මිල වර්තමාන මට්ටමින්…

01 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන සන්ධිස්ථානය: 2026 පළමු මාස හයේදී ඉපැයීම් ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි — FCCISL විසින් EDB අගය කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන සන්ධිස්ථානය: 2026 පළමු මාස හයේදී ඉපැයීම් ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි — FCCISL විසින් EDB අගය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක් කරා ළඟා වී ඇති අතර, 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හය තුළ මුළු අපනයන ඉපැයීම් එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන නවයක සීමාව ඉක්මවා…

01 Aug 2026 Discuss