සංඥා පද්ධතිවල දෝෂයන් නොවිසඳීම නිසා දුම්රිය ස්ථාන මාස්තර්වරු වැඩ වර්ජනයකට තර්ජනය කරති
සංගමය බලධාරීන්ට හදිසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි
දිගුකාලීනව පවතින සංඥා පද්ධතිවල දෝෂයන් සහ මෙහෙයුම් ගැටලු හදිසි ප්රමුඛතාවයකින් විසඳා නොගන්නේ නම් වෘත්තීය සමිති ක්රියාමාර්ගයකට එළඹෙන බවට ශ්රී ලංකා දුම්රිය ස්ථාන මාස්තර් සංගමය දුම්රිය බලධාරීන්ට තීව්ර අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර තිබේ.
ආරක්ෂාව සහ මෙහෙයුම් අවදානමට ලක්ව ඇත
දුම්රිය සංඥා පද්ධතියේ නොකඩවා පවතින දෝෂයන් නිසා ස්ථාන මාස්තර්වරුන්ට අනතුරුදායක වැඩ පරිසරයක් ඇතිවී ඇති අතර, ජාතික දුම්රිය ජාලය ඔස්සේ ගමන් කරන මගීන්ගේ ආරක්ෂාවට ද බරපතල තර්ජනයක් එල්ල වී ඇතැයි සංගමයේ නියෝජිතයෝ පවසති. මෙම ගැටලු කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට කළ නැවත නැවතත් වූ උත්සාහයන් බලධාරීන් විසින් බොහෝ දුරට නොතකා හැර ඇති බවද සංගමය අවධාරණය කර ඇත.
දුම්රිය පරිපාලනය කෙරෙහි පීඩනය වැඩිවෙයි
තම තම දුම්රිය ස්ථාන හරහා දුම්රිය ධාවනය ආරක්ෂිතව සිදු කිරීමේ වගකීම දරන ස්ථාන මාස්තර්වරු පවසන්නේ, දිරාපත් වෙමින් පවතින සංඥා යටිතල පහසුකම් නිසා ඔවුන්ගේ රාජකාරි ඵලදායී ලෙසත් ආරක්ෂිත ලෙසත් ඉටු කිරීම ක්රමයෙන් දුෂ්කර වෙමින් ඇති බවයි. මෙම තත්ත්වය නිවැරදි කිරීමට ක්ෂණික පියවර ගන්නා ලෙස සංගමය දුම්රිය පරිපාලනයෙන් සහ අදාළ රජයේ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.
මෙම තීරණාත්මක සංඥා හා මෙහෙයුම් ගැටලු විසඳීමට ක්ෂණික හා අර්ථවත් ක්රියාමාර්ගයක් නොගන්නේ නම්, සංගමයට වෘත්තීය සමිති ක්රියාමාර්ගයට යොමු වීමෙන් වෙනත් විකල්පයක් නොතිබෙනු ඇත.
හදිසි ක්රියාමාර්ගය දිනපතා ගමන් කරන දහස් ගණනකට බලපෑ හැකිය
ස්ථාන මාස්තර්වරුන් කළ කිසියම් කම්කරු ක්රියාමාර්ගයක් නිසා දිවයින පුරා දුම්රිය සේවාවලට සැලකිය යුතු බාධාවක් ඇතිවීමට ඉඩ ඇති අතර, ශ්රී ලංකා දුම්රිය සේවාව තම ප්රධාන ගමනාගමන මාධ්යය ලෙස යොදා ගන්නා දිනපතා දස දහස් ගණනක් මගීන්ට එය බලපෑ හැකිය. සේවා බිඳ වැටීමක් වළක්වා ගැනීම සඳහා කිසිදු ප්රමාදයකින් තොරව සාකච්ඡාවලට එළඹෙන ලෙස සංගමය බලධාරීන්ට බල කර සිටී.
සංගමයේ අනතුරු ඇඟවීමට ශ්රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තවමත් නිල වශයෙන් ප්රසිද්ධ ප්රතිචාරයක් දක්වා නොමැත. ඉදිරි දිනවල දුම්රිය සේවාවන්හි තත්ත්වය පිළිබඳ යාවත්කාලීන තොරතුරු සඳහා නිල නිවේදන නිරීක්ෂණය කරන ලෙස මගීන්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.