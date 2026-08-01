ශ්රී ලංකාව මෙම මාසය සඳහා ඉන්ධන මිල අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යයි — ගෝලීය වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්යයේ ඩීසල් පාඩු රාජ්යය දරයි
ගෝලීය ගැටුම් සහ නැව් ප්රවාහන බාධා හේතුවෙන් ජාත්යන්තර ශක්ති පිරිවැය ඉහළ යමින් පවතින මධ්යයේ, ශ්රී ලංකාව ඉදිරි මාසය සඳහා දේශීය ඉන්ධන මිල වර්තමාන මට්ටමින් පවත්වා ගැනීමට තීරණය කරමින්, ඩීසල් සඳහා ක්රමයෙන් වැඩිවෙමින් පවතින පාඩු දරා ගැනීමට බලධාරීන් සූදානම් වී සිටී.
රජය මිල පිළිබඳ තම අදිටන රකී
ගෝලීය ශක්ති වෙළඳපොළ කැළඹිලිවලින් ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන් ආරක්ෂා කිරීමේ හිතාමතා ප්රතිපත්ති තීරණයක් ලෙස, මෙම තීරණය සිලෝන් ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ (CPC) මාධ්ය හමුවකදී නිවේදනය කරන ලදී. රාජ්ය ශක්ති සැපයුම්කරු මත මූල්ය බරක් පැටවෙන මෙම තත්ත්වය තිබියදීත්, පොම්පයේදී මිල ස්ථාවරව පවත්වා ගැනීම ප්රමුඛ අවශ්යතාවක් ලෙස සලකන බව නිලධාරීන් පෙන්වා දුන්හ.
ඩීසල් සඳහා බරපතළම පීඩනය
ඉන්ධන වර්ග අතරින්, වර්තමාන මිල ගණන් ව්යුහය යටතේ ඩීසල් ආර්ථිකමය වශයෙන් වඩාත්ම අසීරු ස්ථානයට පත්ව ඇත. ජාත්යන්තර වෙළඳපොළෙන් ඩීසල් ලබා ගැනීමේ පිරිවැය සහ එහි දේශීය විකුණුම් මිල අතර පරතරය සැලකිය යුතු ලෙස පුළුල් වී ඇති අතර, එයින් රාජ්යය ඵලදායීව ඒ අතරගාමී වෙනස සහනාධාරයක් ලෙස දරන්නේය — මෙය රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණය කෙරෙහි නැවත ඇතිවන පීඩනයකි.
ජාත්යන්තර සාධක පිරිවැය ඉහළ නංවයි
ශක්ති පිරිවැය ඉහළ යාමේ ප්රධාන හේතු ලෙස එකිනෙකට සම්බන්ධ ජාත්යන්තර සාධක කිහිපයක් ඉදිරිපත් කෙරෙමින් පවතී:
- තෙල් සැපයුම් දාම සහ නිෂ්පාදන මට්ටම් කඩාකප්පල් කරන අඛණ්ඩ භූ-දේශපාලනික ගැටුම්
- නැව් මාර්ග බාධා හේතුවෙන් ඉන්ධන ආනයනයට එකතු වන පෙළොගැස්මේ පිරිවැය
- ජාත්යන්තර වෙළඳ භාණ්ඩ වෙළඳපොළේ පුළුල් අස්ථාවරත්වය
සියුම් තුලන ක්රියාවලියක්
2022 වර්ෂයේ ව්යසනකාරී මූල්ය අර්බුදයෙන් රට සෙමෙන් යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් සිටින මෙවේලේ, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික කළමනාකරුවන් දරාගත යුතු දුෂ්කර සමතුලිතතාව මෙම ගමන් මගෙන් පිළිබිඹු වේ. ඉන්ධන මිල ඉහළ නැංවීම උද්ධමනය අවුළුවාලීමට හා සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් දරන ජීවන වියදම් බරට එකතු වීමට ඉඩ ඇති අතර, මිල ස්ථාවරව රඳවා ගැනීම ව්යුහාත්මක අභියෝගවලට දැනටමත් මුහුණ දෙන රාජ්ය ශක්ති ආයතන කෙරෙහි පීඩනය ඇති කරයි.
බාහිර කම්පන කාලවලදී ඉන්ධන මිල ස්ථාවරව පවත්වා ගැනීම ප්රවාහන වියදම්, ආහාර මිල සහ පුළුල් ආර්ථිකය කෙරෙහි සෘජු බලපෑමක් ඇති කරයි — එය රජය ක්රියාත්මක කරන වඩාත්ම ප්රතිවිපාකදායක මාසික මිල නිර්ණය තීරණවලින් එකක් බවට පත් කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ ඉන්ධන මිල ගණන් මාසිකව සමාලෝචනය කෙරෙන අතර, ගෝලීය තෙල් මිල සහ විනිමය අනුපාතිකයේ චලනයන් නිරීක්ෂණය කරන සූත්රයක් මගින් ගැලපීම් තීරණය කෙරේ. මෙම මාසයේ මිල ඉහළ නැංවීමෙන් වැළකීමේ තීරණය ඉ, ආර්ථික සාමය පවත්වා ගැනීම සඳහා කෙටි කාලීන පාඩු දැරීමට බලධාරීන් සූදානම් වූ බව පෙන්නුම් කරයි.
ජාත්යන්තර ශක්ති මිල ඉහළ මට්ටමක රැඳෙනු ඇත්නම් හෝ තවදුරටත් ඉහළ යනු ඇත්නම් — ඉදිරි මාසවලදී වර්තමාන මිල ගණන් ස්ථාවරය පවත්වා ගැනීම ක්රමයෙන් දුෂ්කර විය හැකි බැවින් — වෙළඳ විශ්ලේෂකයන් සහ මූල්ය නිරීක්ෂකයන් ඉදිරි සති කිහිපය තුළ මෙම තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමට ඉඩ ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.