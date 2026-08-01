Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දුලානිගේ ඓතිහාසික සියය ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමට තරගාවලි ප්‍රමුඛත්වයක් ගෙන දෙයි

01 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දුලානිගේ ඓතිහාසික සියය ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමට තරගාවලි ප්‍රමුඛත්වයක් ගෙන දෙයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම දුලානිගේ සුවිශේෂ සියවසකින් ශක්තිමත් වූ දීප්තිමත් ප්‍රසංගයක් හරහා දැනට පවත්වනු ලබන තරගාවලියේ 1-0 ක් ලෙස ඉදිරියෙන් සිටී. ඇගේ මෙම ඉනිම ජාතික ක්‍රීඩා ඇඳුමෙහි සිදු කළ හොඳම ඉනිම් අතරින් එකක් ලෙස සිහිකෙරෙනු ඇත.

සුවිශේෂ ඉනිමක්

දුලානිගේ සියවස ශ්‍රී ලංකාවේ ජයග්‍රහණයේ මූලාශ්‍රය බවට පත් වූ අතර, ක්‍රීඩා පිටියේදී ඇය දැක්වූ තාක්ෂණික නිරවද්‍යතාව සහ මානසික ශක්තිය ඉස්මතු විය. මෙම ඉනිම ස්වාගතික කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කළ අතරම, කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍ෂේත්‍රයේ ඇගේ වර්ධනය වන ප්‍රතිරූපය තවදුරටත් ඔප්නැංවූ ව්‍යක්තිගත සන්ධිස්ථානයක් ද විය.

ශ්‍රී ලංකාව තරගාවලිය අල්ලා ගනී

දැන් 1-0 ක් ලෙස තරගාවලිය ශ්‍රී ලංකාවට අනුකූල ව ඇති නිසා, කාන්තා කණ්ඩායම මෙම ජවය මත ගොඩනගා ඉදිරි තරග වලදී නොනැසෙන ප්‍රමුඛත්වයක් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරනු ඇත. දුලානිගේ 걸출한 දායකත්වයෙන් ආභාෂය ලද කණ්ඩායමේ සාමූහික කාර්ය සාධනය, කණ්ඩායම් රාමුව තුළ 着实 ස්ථාවරව වර්ධනය වෙමින් ඇති ගැඹුර හා අධිෂ්ඨානය මැනවින් ප්‍රදර්ශනය කළේය.

කාන්තා ක්‍රිකට්වල වර්ධනය වන ශක්තිය

මෙම ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා ක්‍රිකට් සඳහා කාලෝචිත උත්තේජනයක් වන අතර, ඉහළම මට්ටමේ දී දක්ෂතා පෝෂණය කිරීමෙහිලා දිවයිනේ ජාතිය ලබා ඇති අඛණ්ඩ ප්‍රගතිය පිළිඹිඹු කරයි. මෙවැනි ප්‍රසංග රටේ ඊළඟ පරපුරේ කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවන්ට අනුප්‍රාණය සංලා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

තරගාවලිය ඉදිරියට ගෙන යන විට ශ්‍රී ලංකාව මෙම ජයග්‍රාහී ස්වරූපය රැගෙන යාමට ඉතා කැමැත්තෙන් සිටිනු ඇත. දුලානි වැනි තරග ජේතාවන්ගේ තවදුරටත් දායකත්වය කෙරෙහි රසිකයන් සහ තෝරාගැනීම් කමිටුව යන දෙකම සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සංඥා පද්ධතිවල දෝෂයන් නොවිසඳීම නිසා දුම්රිය ස්ථාන මාස්තර්වරු වැඩ වර්ජනයකට තර්ජනය කරති Sinhala

සංඥා පද්ධතිවල දෝෂයන් නොවිසඳීම නිසා දුම්රිය ස්ථාන මාස්තර්වරු වැඩ වර්ජනයකට තර්ජනය කරති

සංගමය බලධාරීන්ට හදිසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි දිගුකාලීනව පවතින සංඥා පද්ධතිවල දෝෂයන් සහ මෙහෙයුම් ගැටලු හදිසි ප්‍රමුඛතාවයකින් විසඳා නොගන්නේ නම් වෘත්තීය සමිති…

01 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව මෙම මාසය සඳහා ඉන්ධන මිල අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යයි — ගෝලීය වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ ඩීසල් පාඩු රාජ්‍යය දරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මෙම මාසය සඳහා ඉන්ධන මිල අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යයි — ගෝලීය වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ ඩීසල් පාඩු රාජ්‍යය දරයි

ගෝලීය ගැටුම් සහ නැව් ප්‍රවාහන බාධා හේතුවෙන් ජාත්‍යන්තර ශක්ති පිරිවැය ඉහළ යමින් පවතින මධ්‍යයේ, ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරි මාසය සඳහා දේශීය ඉන්ධන මිල වර්තමාන මට්ටමින්…

01 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන සන්ධිස්ථානය: 2026 පළමු මාස හයේදී ඉපැයීම් ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි — FCCISL විසින් EDB අගය කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන සන්ධිස්ථානය: 2026 පළමු මාස හයේදී ඉපැයීම් ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි — FCCISL විසින් EDB අගය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක් කරා ළඟා වී ඇති අතර, 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හය තුළ මුළු අපනයන ඉපැයීම් එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන නවයක සීමාව ඉක්මවා…

01 Aug 2026 Discuss