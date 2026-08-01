කොළඹ වෙරළට ඔබ්බෙන් නැව් ටැංකි දහහතක් මුහුදට වැටෙයි — ධීවරයින්ට අවවාදයක්
හිස් නැව් ටැංකි 17ක් කොළඹ වෙරළ තීරය ඉදිරිපිට මුහුදට වැටුණු සිදුවීමකට අනුව, ධීවර ප්රජාව වෙත ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව හදිසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇත.
නාවික යාත්රා සඳහා අනතුරු ඇඟවීම
කොළඹ වෙරළ ආසන්න මුහුදු ප්රදේශවල ගිලී හෝ අර්ධ වශයෙන් පාවෙමින් පවතින ටැංකි, විශේෂයෙන් කුඩා ධීවර යාත්රා සඳහා බරපතල ගැටුම් අවදානමක් ඇති කරන බැවින්, කොළඹ ජලය ආශ්රිතව ක්රියාත්මක ධීවරයින් හා අනෙකුත් නාවිකයින් අධිකතම ප්රවේශම් සහගත ලෙස කටයුතු කරන ලෙස බලධාරීන් දැඩි ලෙස අනුශාසනා කරයි.
හිස් බව වාර්තා වන මෙම ටැංකි මුහුදට ඇතුළු වී ඇති අතර, ළඟා වන යාත්රාවල සිටින අයට ඒවා සහසා දෘශ්යමාන නොවිය හැකි බැවින්, රාත්රී කාලීන හෝ දෘශ්යතාව අඩු අවස්ථාවල ගමන් කිරීමේදී ඒවා ඉතා භයානක අනතුරක් ලෙස සැලකිය හැකිය.
ධීවරයින්ට අවධානයෙන් සිටින ලෙස උපදෙස්
බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශයේ මුහුදට යාමේදී සෑම ආරක්ෂිත ප්රවේශමක්ම ගන්නා ලෙස ධීවර ප්රජාවට ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව ඉල්ලා සිටී. ධීවරයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටින කරුණු අතර:
- තවදුරටත් දැනුම් දෙනතෙක් ටැංකි වැටී ඇතැයි සැලකෙන කලාපය වළකින ලෙස
- ටැංකි හෝ සුන්බුන් දක්නට ලැබෙන්නේ නම් ඒ බව වහාම අදාළ බලධාරීන්ට දන්වන ලෙස
- ආසන්න ජලයේ රාත්රී ධීවර කටයුතු සිදු කිරීමේදී අතිරේක ප්රවේශමක් දැක්වීම
වෙරළ ආරක්ෂාව පිළිබඳ අඛණ්ඩ සැලකිල්ල
මෙවැනි සිදුවීම් දකුණු ආසියාවේ වඩාත් කාර්යබහුල බහාලුම් වරායන්ගෙන් එකක් වන කොළඹ වරාය අවට කාර්යබහුල නාවික මාර්ග ඇතුළුව ශ්රී ලංකා ජලයේ නාවික ආරක්ෂාව පිළිබඳ පුළුල් ගැටළු මතු කරයි. ටැංකි සොයා ගැනීම හා ප්රතිසාධනය සඳහා සුදුසු ක්රියාමාර්ග තීරණය කිරීමට තත්ත්වය තක්සේරු කිරීම සඳහා වරාය හා නාවික නියෝජිතායතන සමඟ බලධාරීන් සම්බන්ධීකරණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
තත්ත්වය වර්ධනය වන අනුව ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.