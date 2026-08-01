Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පොදු දිලීර ආසාදන සඳහා නිසි වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට නිර්දේශ කරයි

01 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පොදු දිලීර ආසාදන සඳහා නිසි වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට නිර්දේශ කරයි

නියපොතු දිලීර ආසාදන පුළුල් ලෙස පැතිරුණු නමුත් ප්‍රතිකාර කළ හැකි තත්ත්වයක් ලෙස පවතී

onychomycosis ලෙස වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව හඳුන්වන නියපොතු දිලීර ආසාදන, සිය ගණනක් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට බලපාමින් පවතින අතර, ආසාදිත රෝගීන් රාශියක් සුදුසුකම් ලත් සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයකු හමුවීමකින් තොරව කවුන්ටරයෙන් ලබා ගත හැකි ක්‍රීම් සහ ගෙදරදී කරන ප්‍රතිකාර වෙත යොමු වෙති.

නියපොතු විවර්ණ වීමට, ඝන වීමට සහ බිඳෙනසුලු වීමට හේතු වන මෙම තත්ත්වය උණුසුම් හා තෙතමනය සහිත දේශගුණ තත්ත්වයන් තුළ වේගයෙන් පැතිරෙන අතර, එවැනි තත්ත්වයන් ශ්‍රී ලංකාව පුරා වසර පුරාම බහුලව දක්නට ලැබේ. ඇඟිලි නියපොතු සහ පා ඇඟිලි නියපොතු යන දෙකටම ආසාදනය විය හැකි නමුත්, පා ඇඟිලි නියපොතු ආසාදන වාර්තා වන සංඛ්‍යාව වැඩි බව පෙනේ.

දේශීයව ලබා ගත හැකි ප්‍රතිකාර විකල්ප

දිවයිනේ ඖෂධශාලා හරහා විවිධ දිලීර නාශක ප්‍රතිකාර ක්‍රීම් සහ ස්ථානීය ද්‍රාවණ ලබා ගත හැකිය. කෙසේ වෙතත්, වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් අවවාද කරන්නේ වෙළෙඳපොළේ ඇති සියලු නිෂ්පාදන සමාන ඵලදායිතාවකින් යුක්ත නොවන අතර, ස්වයං රෝග විනිශ්චය සමහර විට ප්‍රතිකාර ප්‍රමාද වීමට හෝ නුසුදුසු ප්‍රතිකාරයකට හේතු විය හැකි බවයි.

  • මෘදු සිට මධ්‍යස්ථ ආසාදන සඳහා ස්ථානීය දිලීර නාශක ක්‍රීම් සුදුසු වේ
  • දරුණු හෝ නැවත නැවත ඇතිවන අවස්ථාවලදී වෛද්‍යවරයකු විසින් නිර්දේශ කරන ලද මුඛ දිලීර නාශක ඖෂධ අවශ්‍ය විය හැකිය
  • නැවත ආසාදනය වීම වැළැක්වීම සඳහා නියපොතු පිරිසිදුව තබා ගැනීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ
සමහර තත්ත්වයන් නියපොතු දිලීර ආසාදනයකට සමාන ස්වරූපයක් ගත හැකි නමුත් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් ප්‍රතිකාරයක් අවශ්‍ය වන බැවින්, රෝගීන් ඕනෑම ප්‍රතිකාරයක් ආරම්භ කිරීමට පෙර සෑම විටම සමට වෛද්‍යවරයකු හෝ සාමාන්‍ය වෛද්‍යවරයකු හමුවිය යුතුය.

වැළැක්වීම හොඳම ප්‍රවේශය ලෙස පවතී

සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට උපදෙස් දෙන්නේ පාද පිරිසිදුව හා වියළිව තබා ගන්නා ලෙසත්, පාවහන් බෙදා ගැනීමෙන් වළකින ලෙසත්, පිහිනුම් තටාක සහ පොදු නාන කාමර වැනි පොදු ස්ථානවල සුදුසු පාවහන් පැළඳ ගන්නා ලෙසත්, මෙලෙස දිලීර ආසාදනය ඇතිවීමේ අවදානම අඩු කර ගන්නා ලෙසයි.

නිරන්තරයෙන් නියපොතු වෙනස්වීම් අත්විඳින අය, වාණිජ වශයෙන් අලෙවි කෙරෙන නිෂ්පාදන පමණක් භාවිතා කිරීම වෙනුවට, නිසි රෝග විනිශ්චයක් සහ ඵලදායී ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් ලබා ගැනීම සඳහා ලියාපදිංචි වෛද්‍යවරයකු හමුවන ලෙස දිරිමත් කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ප්‍රාදේශීය පරිපාලන ඒකක ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට ජනාධිපති දිසානායක නියෝග කරයි Sinhala

ප්‍රාදේශීය පරිපාලන ඒකක ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට ජනාධිපති දිසානායක නියෝග කරයි

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක, රටේ ප්‍රාදේශීය පරිපාලන ඒකක ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම අරමුණු කරගත් සවිස්තරාත්මක සැලැස්මක් සකස් කරන ලෙස ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී…

01 Aug 2026 Discuss
වවුනියාවේ පිරිමියෙකු ග්‍රෑම් 100කට අධික ක්‍රිස්ටල් මෙත් සමඟ මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී මෙහෙයුමකදී අත්අඩංගුවට Sinhala

වවුනියාවේ පිරිමියෙකු ග්‍රෑම් 100කට අධික ක්‍රිස්ටල් මෙත් සමඟ මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී මෙහෙයුමකදී අත්අඩංගුවට

ග්‍රෑම් 100කට අධික ක්‍රිස්ටල් මෙතැම්ෆෙටමින්, එනම් 'අයිස්' ලෙස බහුලව හඳුන්වනු ලබන අතිශය ඇබ්බැහිකාරී උත්තේජක මත්ද්‍රව්‍යය සතුව තිබියදී වයස අවුරුදු 39ක් වූ…

01 Aug 2026 Discuss
බැංකොක් සිට එවූ ලෝහ භාජනවල සැඟවූ රුපියල් මිලියන 106ක මත්ද්‍රව්‍ය තොගයක් රේගුව අත්අඩංගුවට Sinhala

බැංකොක් සිට එවූ ලෝහ භාජනවල සැඟවූ රුපියල් මිලියන 106ක මත්ද්‍රව්‍ය තොගයක් රේගුව අත්අඩංගුවට

බැංකොක්, තායිලන්තයේ සිට ගුවන්貨物 තොගයක් ලෙස ලැබුණු ලෝහ භාජන තුළ දක්ෂ ලෙස සඟවා තිබූ කිලෝග්‍රෑම් 10.6කට අධික හශීෂ් සැකකරු මත්ද්‍රව්‍ය තොගයක් සොයා ගනිමින් ශ්‍රී…

01 Aug 2026 Discuss