පොදු දිලීර ආසාදන සඳහා නිසි වෛද්ය උපදෙස් ලබා ගන්නා ලෙස සෞඛ්ය නිලධාරීන් ශ්රී ලාංකිකයන්ට නිර්දේශ කරයි
නියපොතු දිලීර ආසාදන පුළුල් ලෙස පැතිරුණු නමුත් ප්රතිකාර කළ හැකි තත්ත්වයක් ලෙස පවතී
onychomycosis ලෙස වෛද්ය විද්යාත්මකව හඳුන්වන නියපොතු දිලීර ආසාදන, සිය ගණනක් ශ්රී ලාංකිකයන්ට බලපාමින් පවතින අතර, ආසාදිත රෝගීන් රාශියක් සුදුසුකම් ලත් සෞඛ්ය වෘත්තිකයකු හමුවීමකින් තොරව කවුන්ටරයෙන් ලබා ගත හැකි ක්රීම් සහ ගෙදරදී කරන ප්රතිකාර වෙත යොමු වෙති.
නියපොතු විවර්ණ වීමට, ඝන වීමට සහ බිඳෙනසුලු වීමට හේතු වන මෙම තත්ත්වය උණුසුම් හා තෙතමනය සහිත දේශගුණ තත්ත්වයන් තුළ වේගයෙන් පැතිරෙන අතර, එවැනි තත්ත්වයන් ශ්රී ලංකාව පුරා වසර පුරාම බහුලව දක්නට ලැබේ. ඇඟිලි නියපොතු සහ පා ඇඟිලි නියපොතු යන දෙකටම ආසාදනය විය හැකි නමුත්, පා ඇඟිලි නියපොතු ආසාදන වාර්තා වන සංඛ්යාව වැඩි බව පෙනේ.
දේශීයව ලබා ගත හැකි ප්රතිකාර විකල්ප
දිවයිනේ ඖෂධශාලා හරහා විවිධ දිලීර නාශක ප්රතිකාර ක්රීම් සහ ස්ථානීය ද්රාවණ ලබා ගත හැකිය. කෙසේ වෙතත්, වෛද්ය වෘත්තිකයන් අවවාද කරන්නේ වෙළෙඳපොළේ ඇති සියලු නිෂ්පාදන සමාන ඵලදායිතාවකින් යුක්ත නොවන අතර, ස්වයං රෝග විනිශ්චය සමහර විට ප්රතිකාර ප්රමාද වීමට හෝ නුසුදුසු ප්රතිකාරයකට හේතු විය හැකි බවයි.
- මෘදු සිට මධ්යස්ථ ආසාදන සඳහා ස්ථානීය දිලීර නාශක ක්රීම් සුදුසු වේ
- දරුණු හෝ නැවත නැවත ඇතිවන අවස්ථාවලදී වෛද්යවරයකු විසින් නිර්දේශ කරන ලද මුඛ දිලීර නාශක ඖෂධ අවශ්ය විය හැකිය
- නැවත ආසාදනය වීම වැළැක්වීම සඳහා නියපොතු පිරිසිදුව තබා ගැනීම අත්යාවශ්ය වේ
සමහර තත්ත්වයන් නියපොතු දිලීර ආසාදනයකට සමාන ස්වරූපයක් ගත හැකි නමුත් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් ප්රතිකාරයක් අවශ්ය වන බැවින්, රෝගීන් ඕනෑම ප්රතිකාරයක් ආරම්භ කිරීමට පෙර සෑම විටම සමට වෛද්යවරයකු හෝ සාමාන්ය වෛද්යවරයකු හමුවිය යුතුය.
වැළැක්වීම හොඳම ප්රවේශය ලෙස පවතී
සෞඛ්ය වෘත්තිකයන් ශ්රී ලාංකිකයන්ට උපදෙස් දෙන්නේ පාද පිරිසිදුව හා වියළිව තබා ගන්නා ලෙසත්, පාවහන් බෙදා ගැනීමෙන් වළකින ලෙසත්, පිහිනුම් තටාක සහ පොදු නාන කාමර වැනි පොදු ස්ථානවල සුදුසු පාවහන් පැළඳ ගන්නා ලෙසත්, මෙලෙස දිලීර ආසාදනය ඇතිවීමේ අවදානම අඩු කර ගන්නා ලෙසයි.
නිරන්තරයෙන් නියපොතු වෙනස්වීම් අත්විඳින අය, වාණිජ වශයෙන් අලෙවි කෙරෙන නිෂ්පාදන පමණක් භාවිතා කිරීම වෙනුවට, නිසි රෝග විනිශ්චයක් සහ ඵලදායී ප්රතිකාර ක්රමයක් ලබා ගැනීම සඳහා ලියාපදිංචි වෛද්යවරයකු හමුවන ලෙස දිරිමත් කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.