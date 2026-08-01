බැංකොක් සිට එවූ ලෝහ භාජනවල සැඟවූ රුපියල් මිලියන 106ක මත්ද්රව්ය තොගයක් රේගුව අත්අඩංගුවට
බැංකොක්, තායිලන්තයේ සිට ගුවන්貨物 තොගයක් ලෙස ලැබුණු ලෝහ භාජන තුළ දක්ෂ ලෙස සඟවා තිබූ කිලෝග්රෑම් 10.6කට අධික හශීෂ් සැකකරු මත්ද්රව්ය තොගයක් සොයා ගනිමින් ශ්රී ලංකා රේගු නිලධාරීන් සැලකිය යුතු මත්ද්රව්ය අත්අඩංගුවක් සිදු කර ඇත.
සූක්ෂ්ම සඟවා තැබීමේ ක්රමය අසාර්ථක වෙයි
රුපියල් මිලියන 106ක් පමණ වටිනා බව ගණන් බලා ඇති මෙම මත්ද්රව්ය, රේගු පරීක්ෂාව මඟ හරවා밀수 කිරීමේ සූක්ෂ්ම උත්සාහයක් ලෙස ලෝහ භාජන තුළ ප්රවේශමෙන් සඟවා තිබිණ. මෙම貨物 තොගය සාමාන්ය ගුවන් භාණ්ඩ තොගයක් ලෙස ප්රකාශ කර තිබූ බැවින් බාහිරින් බලූ විට ක්ෂණිකව සැකයක් ඇති නොවීය.
එහෙත් රේගු නිලධාරීන් සිය නියාමු ස්ථාවරයෙහි ස්ථිරව සිට, මෙම පැකේජය සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවකට ලක් කළ අතර, අවසානයේ පරීක්ෂා කිරීමේ ක්රියාවලිය තුළදී සඟවා තිබූ මත්ද්රව්ය හෙළිකර ගන්නට සමත් විය.
මත්ද්රව්ය ජාවාරම් ජාලවලට දැඩි පහරක්
ගුවන්貨物 නාලිකා හරහා රටට ඇතුළු වන මත්ද්රව්ය ප්රවාහය අවම කිරීම සඳහා බලධාරීන් තීව්ර ප්රයත්නයන් දරන මෙම අවස්ථාවේ, මෙම අත්අඩංගුව ශ්රී ලංකා රේගුවට ලැබුණු කැපී පෙනෙන ජයග්රහණයකි. කංසා වලින් නිස්සාරණය කරගත් පාලිත ද්රව්යක් වන හශීෂ්, දේශීය අවිධිමත් වෙළඳපොළේ සැලකිය යුතු වටිනාකමක් දරයි.
- අත්අඩංගුවට ගත් ප්රමාණය: කිලෝග්රෑම් 10.6කට අධික සැකකරු හශීෂ්
- ගණන් බලන ලද වීදි වටිනාකම: රුපියල් මිලියන 106ක් පමණ
- 貨物 තොගයේ සම්භවය: බැංකොක්, තායිලන්තය
- සඟවා තැබීමේ ක්රමය: ලෝහ භාජන තුළ සඟවා තැබීම
- ප්රවාහන ක්රමය: ගුවන්貨物
විමර්ශන ආරම්භ වෙයි
මෙම貨物 තොගය යැවීමට වගකිව යුත්තන් හඳුනා ගැනීමට සහ කලාපය හරහා පුළුල් ජාවාරම් ජාලයක් ක්රියාත්මක වේ දැයි තීරණය කිරීමට බලධාරීන් විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත. ශ්රී ලංකා රේගුව, නඩුව තව දුරටත් ගෙන යාම සඳහා අදාළ නීති බලාත්මක කිරීමේ ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය කර ඇත.
රටට මත්ද්රව්ය සහ අනෙකුත් තහනම් ද්රව්ය密輸 කිරීම වළක්වා ගැනීම සඳහා, සියලු ප්රවේශ වරායන්හිදී සිය හඳුනාගැනීමේ හැකියාවන් ශක්තිමත් කිරීම ශ්රී ලංකා රේගුව විසින් අඛණ්ඩව සිදු කරනු ලැබේ.
ජාවාරම්කරුවන් භාවිත කරන සූක්ෂ්ම සඟවා තැබීමේ උපක්රම තිබියදීත්, ශ්රී ලංකා රේගු බලධාරීන් අවිධිමත් මත්ද්රව්ය වෙළඳාමට එරෙහිව බලවත් ආරක්ෂක රේඛාවක් ලෙස ස්ථිරව පවතින බව මෙම නවතම වළක්වා ගැනීම අපට ප්රබල ලෙස මතක් කර දෙයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.