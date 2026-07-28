Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසරේදී ඊශ්‍රායලයට කම්කරුවන් 10,000ක් යැවීමට සැලසුම් කරයි

28 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසරේදී ඊශ්‍රායලයට කම්කරුවන් 10,000ක් යැවීමට සැලසුම් කරයි

2026 වසර තුළ රැකියා අවස්ථා සඳහා ඊශ්‍රායලයට කම්කරුවන් 10,000ක් යැවීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වන බව විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කර ඇත.

විශාල පරිමාණයේ කම්කරු යෙදවීමක් සැලසුම් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා රජය මෑත වසරවල ක්‍රියාත්මක කළ වඩාත් සැලකිය යුතු විදේශ රැකියා වැඩසටහන්වලින් එකක් සඳහා පදනම සකසා ගැනීමට ආරම්භ කර ඇති අතර, ඉදිරි වසර තුළ ඊශ්‍රායලයේ ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන් 10,000 දෙනෙකු යෙදවීම සඳහා කටයුතු දැනටමත් ආරම්භ කර ඇත.

දරුණු මූල්‍ය අර්බුදයකින් ගොඩ ඒමේ ගමනේ යෙදෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ තීරණාත්මක කුළුණක් ව පවතින විදේශ ප්‍රේෂණ ආදායමට මෙම ක්‍රියාමාර්ගය සැලකිය යුතු ශක්තියක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට ඇති වැදගත්කම

විදේශ රැකියාව දිගු කලක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවට ජීවමාන ආර්ථික හුස්මාශ්‍රයක් ලෙස ක්‍රියා කර ඇති අතර, විදේශගත කම්කරුවන්ගේ ප්‍රේෂණ ජාතික ආර්ථිකයට වාර්ෂිකව ඩොලර් බිලියන ගණනක් දායක වේ. ඊශ්‍රායලයට මෙම පරිමාණයෙන් කම්කරුවන් යැවීම ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රම සංක්‍රමණය සඳහා නව මාර්ග විවෘත කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

  • 2026 වසර තුළ ඊශ්‍රායලයේ රැකියාවලට කම්කරුවන් 10,000 දෙනෙකු යෙදවීම ඉලක්ක කර ගෙන ඇත
  • අදාළ බලධාරීන් විසින් විධිමත් කටයුතු දැනටමත් ක්‍රියාවට නංවමින් සිටී
  • මෙම වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ප්‍රේෂණ ආදායම ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ

වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙන යන අතරතුර රැකියා කාණ්ඩ, බඳවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සහ කම්කරු සුභසාධන කටයුතු පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු නිවේදනය කිරීමට නියමිත බව දැනගන්නට ඇත.

විදේශ රැකියා අවස්ථා සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමේදී වංචනික බඳවා ගැනීමේ නියෝජිතයන්ට රැවටීමෙන් වළකින ලෙසත්, නිල මාර්ග හරහා පමණක් තොරතුරු ලබා ගන්නා ලෙසත් රජය අනාගත කම්කරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලාංකික නව යොවුන් සිසුවිය ජාත්‍යන්තර ShakthiSAT අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම සඳහා තෝරා ගැනීමෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික නව යොවුන් සිසුවිය ජාත්‍යන්තර ShakthiSAT අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම සඳහා තෝරා ගැනීමෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

වයස අවුරුදු 18 ක් වන සිසුවිය සෙනීසා ගුණවර්ධන කීර්තිමත් ShakthiSAT ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම සඳහා තේරී පත් වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ උදාර…

28 Jul 2026 Discuss
2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් 82,000 ඉක්මවයි — බස්නාහිර පළාත දරුණුම තත්ත්වයට Sinhala

2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් 82,000 ඉක්මවයි — බස්නාහිර පළාත දරුණුම තත්ත්වයට

දිවයින පුරා ඩෙංගු රෝගය පැතිරීම බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය තර්ජනයක් බවට පත්වෙයි 2026 වර්ෂයේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු රෝග තත්ත්වය දිනෙන් දින උග්‍ර වෙමින් පවතින අතර, රට පුරා…

28 Jul 2026 Discuss
රකිත රාජපක්ෂ, චරිත් අබේසිංහ සහ හිටපු AASL අධ්‍යක්ෂවරයාට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් ඇප Sinhala

රකිත රාජපක්ෂ, චරිත් අබේසිංහ සහ හිටපු AASL අධ්‍යක්ෂවරයාට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් ඇප

හිටපු අධිකරණ අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂගේ පුත් රකිත රාජපක්ෂ සහ චරිත් අබේසිංහ ඇතුළුව එයාර් ඒෂියා ශ්‍රී ලංකා (AASL) හි හිටපු අධ්‍යක්ෂවරයකු ඇතුළු සැකකරුවන් තිදෙනෙකුට…

28 Jul 2026 Discuss