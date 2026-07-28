ශ්රී ලංකාව 2026 වසරේදී ඊශ්රායලයට කම්කරුවන් 10,000ක් යැවීමට සැලසුම් කරයි
2026 වසර තුළ රැකියා අවස්ථා සඳහා ඊශ්රායලයට කම්කරුවන් 10,000ක් යැවීමට ශ්රී ලංකාව සූදානම් වන බව විදේශ රැකියා අමාත්යාංශය නිවේදනය කර ඇත.
විශාල පරිමාණයේ කම්කරු යෙදවීමක් සැලසුම් කෙරේ
ශ්රී ලංකා රජය මෑත වසරවල ක්රියාත්මක කළ වඩාත් සැලකිය යුතු විදේශ රැකියා වැඩසටහන්වලින් එකක් සඳහා පදනම සකසා ගැනීමට ආරම්භ කර ඇති අතර, ඉදිරි වසර තුළ ඊශ්රායලයේ ශ්රී ලාංකික කම්කරුවන් 10,000 දෙනෙකු යෙදවීම සඳහා කටයුතු දැනටමත් ආරම්භ කර ඇත.
දරුණු මූල්ය අර්බුදයකින් ගොඩ ඒමේ ගමනේ යෙදෙන ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ තීරණාත්මක කුළුණක් ව පවතින විදේශ ප්රේෂණ ආදායමට මෙම ක්රියාමාර්ගය සැලකිය යුතු ශක්තියක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට ඇති වැදගත්කම
විදේශ රැකියාව දිගු කලක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාවට ජීවමාන ආර්ථික හුස්මාශ්රයක් ලෙස ක්රියා කර ඇති අතර, විදේශගත කම්කරුවන්ගේ ප්රේෂණ ජාතික ආර්ථිකයට වාර්ෂිකව ඩොලර් බිලියන ගණනක් දායක වේ. ඊශ්රායලයට මෙම පරිමාණයෙන් කම්කරුවන් යැවීම ශ්රී ලාංකික ශ්රම සංක්රමණය සඳහා නව මාර්ග විවෘත කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
- 2026 වසර තුළ ඊශ්රායලයේ රැකියාවලට කම්කරුවන් 10,000 දෙනෙකු යෙදවීම ඉලක්ක කර ගෙන ඇත
- අදාළ බලධාරීන් විසින් විධිමත් කටයුතු දැනටමත් ක්රියාවට නංවමින් සිටී
- මෙම වැඩසටහන ශ්රී ලංකාවේ විදේශ ප්රේෂණ ආදායම ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ
වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙන යන අතරතුර රැකියා කාණ්ඩ, බඳවා ගැනීමේ ක්රියාවලිය සහ කම්කරු සුභසාධන කටයුතු පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු නිවේදනය කිරීමට නියමිත බව දැනගන්නට ඇත.
විදේශ රැකියා අවස්ථා සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමේදී වංචනික බඳවා ගැනීමේ නියෝජිතයන්ට රැවටීමෙන් වළකින ලෙසත්, නිල මාර්ග හරහා පමණක් තොරතුරු ලබා ගන්නා ලෙසත් රජය අනාගත කම්කරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.