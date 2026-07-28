ශ්රී ලාංකික නව යොවුන් සිසුවිය ජාත්යන්තර ShakthiSAT අභ්යවකාශ මෙහෙයුම සඳහා තෝරා ගැනීමෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි
වයස අවුරුදු 18 ක් වන සිසුවිය සෙනීසා ගුණවර්ධන කීර්තිමත් ShakthiSAT ජාත්යන්තර අභ්යවකාශ මෙහෙයුම සඳහා තේරී පත් වීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර වේදිකාවේ උදාර මොහොතක් අත්කර ගෙන ඇති අතර, එය දිවයිනේ තරුණ පරපුර හා විද්යාත්මක අභිලාෂයන් සඳහා සැලකිය යුතු ột සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකේ.
ශ්රී ලංකාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටින තරුණ පුරෝගාමියෙකු
සෙනීසා ගුණවර්ධනගේ තේරීම, ShakthiSAT මෙහෙයුම සඳහා ලොව පුරා විවිධ රටවලින් තෝරා ගනු ලැබූ විශිෂ්ට තරුණ පිරිස් අතරට ඇයව ඇතුළත් කරයි. මෙම වැඩසටහන අනාගත අභ්යවකාශ විද්යාඥයින් හා ගවේෂකයින්ගේ නව පරපුර දිරිගන්වා සවිබල ගැන්වීම අරමුණු කරගනී. විද්යාව, තාක්ෂණය, ඉංජිනේරු විද්යාව සහ ගණිතය යන ක්ෂේත්රවල ශ්රී ලාංකික සිසුන් සඳහා ඇගේ සාර්ථකත්වය ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සමරනු ලබයි.
ShakthiSAT මෙහෙයුම නියෝජනය කරන්නේ කුමක්ද?
ShakthiSAT මුලපිරීම යනු විවිධ රටවලින් දක්ෂ තරුණ මනස් එකමුතු කරන ජාත්යන්තර අභ්යවකාශ වැඩසටහනකි. එය ඔවුන්ට සැබෑ ලෝකයේ අභ්යවකාශ විද්යාව හා කෘත්රිම චන්ද්රිකා තාක්ෂණය සමඟ සම්බන්ධ වීමට දුර්ලභ අවස්ථාවක් ලබා දෙයි. ගෝලීය අභ්යවකාශ ක්ෂේත්රයේ තම පැවැත්ම තවමත් වර්ධනය කරමින් සිටින ශ්රී ලංකාව වැනි රටකට, එවැනි මෙහෙයුමකට සිසුවියක් තේරී පත් වීම අතිශය වැදගත් කමක් දරයි.
අනාගත පරම්පරාව සඳහා ආභාසයක්
සෙනීසාගේ සාර්ථකත්වය, විද්යාව හා තාක්ෂණය ක්ෂේත්රවල වෘත්තීය ජීවිතයක් ගොඩ නගා ගැනීමේ අභිලාෂය දරන දහස් ගණනක් ශ්රී ලාංකික තරුණ තරුණියන්ට, විශේෂයෙන්ම ගැහැණු ළමයින් හා තරුණ කාන්තාවන්ට, ශක්තිමත් ආභාසයක් ලෙස ක්රියා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්රී ලාංකික සිසුන්ට ජාත්යන්තර වේදිකාවේ තරඟ කර විශිෂ්ටත්වය පෙන්නුම් කිරීමට සම්පූර්ණ හැකියාව ඇති බව ඇගේ තේරීම ඔප්පු කරයි.
ශ්රී ලංකාව තම තරුණ දක්ෂතාවයන් දිරිගැන්වීම දිගටම කරගෙන යන මෙම අවස්ථාවේ, සෙනීසා ගුණවර්ධනගේ කතාව රටේ සිසු ජනගහනය තුළ ගැබ් ව ඇති අසාමාන්ය හැකියාවන් සහ ඔවුන්ට තරු කරා — වචනාර්ථයෙන්ම — ළඟා වීමට අවශ්ය වේදිකා හා දිරිගැන්වීම සැපයීමේ වැදගත්කම පිළිබඳ සිහිපත් කිරීමක් ලෙස කටයුතු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.