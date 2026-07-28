2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් 82,000 ඉක්මවයි — බස්නාහිර පළාත දරුණුම තත්ත්වයට
දිවයින පුරා ඩෙංගු රෝගය පැතිරීම බරපතල මහජන සෞඛ්ය තර්ජනයක් බවට පත්වෙයි
2026 වර්ෂයේ දී ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු රෝග තත්ත්වය දිනෙන් දින උග්ර වෙමින් පවතින අතර, රට පුරා වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්යාව 82,000 සීමාව ඉක්මවා ඇති බව සෞඛ්ය බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. මෙම භීතිජනක සංඛ්යාව හමුවේ රාජ්ය ආයතන සහ මහජන සෞඛ්ය නිලධාරීන් හදිසි වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස නැවත වරක් තද හඬින් 촉구 කර ඇත.
බස්නාහිර පළාත වඩාත්ම දරුණු ලෙස ආසාදිතව ඇත
සියලු පළාත් අතරින් බස්නාහිර පළාත ආසාදිත රෝගීන් ප්රමාණයෙන් ඉහළම ස්ථානයට පත්ව ඇති අතර, රට පුරා වාර්තා වූ මුළු රෝගීන් සංඛ්යාවෙන් අසමාන ලෙස ඉහළ කොටසක් එම පළාතෙන් වාර්තා වේ. වාණිජ අගනුවර කොළඹ ඇතුළත් මෙම ජනාකීර්ණ පළාතේ, විශේෂයෙන් නාගරික හා අර්ධ නාගරික ප්රදේශවල පහසුවෙන් ජලය රැඳෙන නිසා ඒඩිස් එජිප්ටයි මදුරුවාට අභිජනනය සඳහා හිතකර පරිසරයක් හිමිවේ.
වර්ධනයවන මහජන සෞඛ්ය හදිසි අවස්ථාවක්
වේගවත් නාගරීකරණය, ප්රමාණවත් නොවන අපද්රව්ය කළමනාකරණය සහ අස්ථිර දෛශික පාලන ක්රමවේද ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු රෝගය පැතිරීමට සැලකිය යුතු ලෙස දායක වන බව සෞඛ්ය විශේෂඥයන් දිගුකලක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇත. 2026 වර්ෂයේ ආසාදන ව්යාප්තියේ වර්තමාන ගමන් මඟ පෙන්නුම් කරන්නේ, ක්ෂණික හා සමාහිත මැදිහත්වීමක් සිදු නොකළේ නම් තත්ත්වය තව දුරටත් අවනතවිය හැකි බවයි.
රෝග ව්යාප්තිය තීව්ර කරන ප්රධාන අවදානම් සාධක අතර:
- නාගරික ජනාවාස හා ඉදිකිරීම් ස්ථානවල රැඳී ඇති ජලය සමුච්චය වීම
- භාවිතා කළ භාජන, ටයර් සහ ගෘහස්ථ අපද්රව්ය නිසි ලෙස බැහැර නොකිරීම
- දුමාරය සහ කෘමිනාශක ගැල්වීමේ වැඩසටහන් අස්ථිරව ක්රියාත්මක වීම
- ප්රජා දැනුවත්භාවය සීමිත වීම සහ වැළැක්වීමේ කටයුතුවලට ප්රජා සහභාගිත්වය අඩු වීම
බලධාරීන් මහජනයාගෙන් දැඩි අවධානයක් ඉල්ලා සිටිති
සියලු පළාත්වල — විශේෂයෙන් බස්නාහිර පළාතේ — පදිංචිකරුවන් ඔවුන්ගේ නිවාස, රැකියා ස්ථාන සහ පාසල් අවට මදුරු අභිජනනය සඳහා හේතු වන ස්ථාන ඉවත් කිරීමට ක්රියාශීලී පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්ය බලධාරීන් ඉල්ලා ඇත. අධික උෂ්ණත්වය, දරුණු හිසරදය, ඇස් පිටුපස වේදනාව, සන්ධි සහ මාංශ පේශි වේදනාව ඇතුළු ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ කෙලින්ම හඳුනා ගැනීම, කාලෝචිත වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම සහ මරණ වළක්වා ගැනීම සඳහා ඉතා වැදගත් වේ.
ඩෙංගු රෝගය වළක්වාගත හැකිය. අභිජනන ස්ථාන විනාශ කිරීමෙන් සහ මෙම ජීවිතවලට තර්ජනකාරී රෝගයෙන් ප්රජාවන් ආරක්ෂා කිරීමෙන් සෑම නිවසකටම ඉටු කළ හැකි කාර්යභාරයක් ඇත.
රෝහල් සහ සෞඛ්ය සේවා පහසුකම් ද ක්රමයෙන් ඉහළ යන රෝගීන් ගලනය ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීමට ඉහළ සූදානමකින් සිටින ලෙස දැනුම් දෙමින් ඇති අතර, ඩෙංගු ව්යාප්තිය රටේ මහජන සෞඛ්ය යටිතලපහසුකම් කෙරෙහි ඇති කරන බර දිගින් දිගටම වැඩිවෙමින් පවතී.
ජාතික ප්රතිචාරයක් සඳහා ඇරයුම
ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු බර දරන ප්රජාවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ශක්තිමත් හා ස්ථාවර ජාතික ප්රතිචාරයක්, ශක්තිමත් අන්තර් ආයතනික සම්බන්ධීකරණයක්, දෛශික පාලනය සඳහා වැඩිවූ ආයෝජනයක් සහ අවදානම් ඉහළ ප්රජාවන් ඉලක්ක කරගත් තීව්ර දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාරයක් ක්රියාත්මක කරන ලෙස මහජන සෞඛ්ය උපදේශකයන් බලකෙරෙමින් සිටිති. 2026 වර්ෂය මුළුමනින් ගෙවීමට ප්රථමම ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්යාව 82,000 ඉක්මවා ඇති මෙම අවස්ථාවේ, ව්යාප්තිය තව දුරටත් උත්සන්න වීමට ප්රථම එය මැඩ පැවැත්වීම සඳහා ක්ෂණික හා තීරණාත්මක ක්රියාමාර්ග ගැනීම අත්යාවශ්ය වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.