රකිත රාජපක්ෂ, චරිත් අබේසිංහ සහ හිටපු AASL අධ්යක්ෂවරයාට කොළඹ ප්රධාන මහේස්ත්රාත් අධිකරණයෙන් ඇප
හිටපු අධිකරණ අමාත්ය විජේදාස රාජපක්ෂගේ පුත් රකිත රාජපක්ෂ සහ චරිත් අබේසිංහ ඇතුළුව එයාර් ඒෂියා ශ්රී ලංකා (AASL) හි හිටපු අධ්යක්ෂවරයකු ඇතුළු සැකකරුවන් තිදෙනෙකුට කොළඹ ප්රධාන මහේස්ත්රාත් අධිකරණය ඇප ලබා දී තිබේ.
මෙම ඇප තීන්දුව කොළඹ ප්රධාන මහේස්ත්රාත් අධිකරණය විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද අතර, සමාජ අවධානයට ලක්ව ඇති සැකකරුවන් සම්බන්ධ නඩු කටයුතුවල වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස මෙය සැලකේ.
හිටපු අධිකරණ අමාත්යවරයකුගේ දරුවකු ලෙස රකිත රාජපක්ෂ පොදු අවධානයට ලක්ව සිටින අතර, අධිකරණ තීන්දුවට අනුව ඇප මත නිදහස් කෙරුණු පිරිස් අතර ඔහු ද සිටී.
චරිත් අබේසිංහ සහ හිටපු AASL අධ්යක්ෂවරයා ද එකම නඩු කටයුතු යටතේ ඇප ලබා ගත් අතර, ඔවුන්ගේ නිදහස් කිරීම සම්බන්ධ කොන්දේසි නියම කිරීමේ බලය අධිකරණය සතු විය.
සැකකරුවන්ට එරෙහිව ඉදිරිපත් කර ඇති නිශ්චිත චෝදනා සහ කොළඹ ප්රධාන මහේස්ත්රාත් අධිකරණය විසින් නියම කරන ලද ඇප කොන්දේසි පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු නඩු කටයුතු ඉදිරියට යත්ම හෙළිදරව් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
සිද්ධියට සම්බන්ධ පාර්ශ්වකරුවන්ගේ පසුබිම හේතුවෙන් මෙම නඩුව මහජන අවධානය දිගින් දිගටම ආකර්ෂණය කරගනිමින් සිටින අතර, නඩු කටයුතු ඉදිරියේදී නැවත කොළඹ ප්රධාන මහේස්ත්රාත් අධිකරණය ඉදිරියේ ගෙන එනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.