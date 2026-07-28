Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රකිත රාජපක්ෂ, චරිත් අබේසිංහ සහ හිටපු AASL අධ්‍යක්ෂවරයාට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් ඇප

28 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රකිත රාජපක්ෂ, චරිත් අබේසිංහ සහ හිටපු AASL අධ්‍යක්ෂවරයාට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් ඇප

හිටපු අධිකරණ අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂගේ පුත් රකිත රාජපක්ෂ සහ චරිත් අබේසිංහ ඇතුළුව එයාර් ඒෂියා ශ්‍රී ලංකා (AASL) හි හිටපු අධ්‍යක්ෂවරයකු ඇතුළු සැකකරුවන් තිදෙනෙකුට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඇප ලබා දී තිබේ.

මෙම ඇප තීන්දුව කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අතර, සමාජ අවධානයට ලක්ව ඇති සැකකරුවන් සම්බන්ධ නඩු කටයුතුවල වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස මෙය සැලකේ.

හිටපු අධිකරණ අමාත්‍යවරයකුගේ දරුවකු ලෙස රකිත රාජපක්ෂ පොදු අවධානයට ලක්ව සිටින අතර, අධිකරණ තීන්දුවට අනුව ඇප මත නිදහස් කෙරුණු පිරිස් අතර ඔහු ද සිටී.

චරිත් අබේසිංහ සහ හිටපු AASL අධ්‍යක්ෂවරයා ද එකම නඩු කටයුතු යටතේ ඇප ලබා ගත් අතර, ඔවුන්ගේ නිදහස් කිරීම සම්බන්ධ කොන්දේසි නියම කිරීමේ බලය අධිකරණය සතු විය.

සැකකරුවන්ට එරෙහිව ඉදිරිපත් කර ඇති නිශ්චිත චෝදනා සහ කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් නියම කරන ලද ඇප කොන්දේසි පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු නඩු කටයුතු ඉදිරියට යත්ම හෙළිදරව් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

සිද්ධියට සම්බන්ධ පාර්ශ්වකරුවන්ගේ පසුබිම හේතුවෙන් මෙම නඩුව මහජන අවධානය දිගින් දිගටම ආකර්ෂණය කරගනිමින් සිටින අතර, නඩු කටයුතු ඉදිරියේදී නැවත කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරියේ ගෙන එනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලාංකික නව යොවුන් සිසුවිය ජාත්‍යන්තර ShakthiSAT අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම සඳහා තෝරා ගැනීමෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික නව යොවුන් සිසුවිය ජාත්‍යන්තර ShakthiSAT අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම සඳහා තෝරා ගැනීමෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

වයස අවුරුදු 18 ක් වන සිසුවිය සෙනීසා ගුණවර්ධන කීර්තිමත් ShakthiSAT ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම සඳහා තේරී පත් වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ උදාර…

28 Jul 2026 Discuss
2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් 82,000 ඉක්මවයි — බස්නාහිර පළාත දරුණුම තත්ත්වයට Sinhala

2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් 82,000 ඉක්මවයි — බස්නාහිර පළාත දරුණුම තත්ත්වයට

දිවයින පුරා ඩෙංගු රෝගය පැතිරීම බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය තර්ජනයක් බවට පත්වෙයි 2026 වර්ෂයේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු රෝග තත්ත්වය දිනෙන් දින උග්‍ර වෙමින් පවතින අතර, රට පුරා…

28 Jul 2026 Discuss
සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරිට බදුල්ල මහාධිකරණයෙන් මාස 18ක සිර දඬුවමක් Sinhala

සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරිට බදුල්ල මහාධිකරණයෙන් මාස 18ක සිර දඬුවමක්

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරන සමගි ජන බලවේගයේ (සජබ) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරි, බදුල්ල මහාධිකරණය විසින් ප්‍රකාශ කරන ලද වරදකාරිත්වය මත අවුරුදු…

28 Jul 2026 Discuss