Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මිනිස් ජීවිත 32ක් හිමිකර ගත් මාරාන්තික නීගඹෝ බන්ධනාගාර කලහය සම්බන්ධයෙන් සිරකරුවන් සිව්දෙනෙකු සැකකරුවන් ලෙස නම් කෙරේ

28 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මිනිස් ජීවිත 32ක් හිමිකර ගත් මාරාන්තික නීගඹෝ බන්ධනාගාර කලහය සම්බන්ධයෙන් සිරකරුවන් සිව්දෙනෙකු සැකකරුවන් ලෙස නම් කෙරේ

නීගඹෝ බන්ධනාගාරය තුළ ඇති වූ මාරාන්තික ගැටුම් සම්බන්ධයෙන් සිරකරුවන් සිව්දෙනෙකු සැකකරුවන් ලෙස බලධාරීන් විසින් හඳුනාගෙන ඇති අතර, එම ප්‍රචණ්ඩ සිදුවීමේදී පුද්ගලයින් 32 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් විය.

විමර්ශන කටයුතු අතරතුර සැකකරුවන් නම් කෙරේ

මාරාන්තික ගැටුම් වටා පවතින සම්පූර්ණ තත්ත්වය විමර්ශකයින් විසින් අනාවරණය කර ගැනීමට ගන්නා උත්සාහය මැද, සිව්දෙනා සැකකරුවන් ලෙස නිල වශයෙන් නම් කර තිබේ. මෑත කාලීන ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ වඩාත් භයංකාර බන්ධනාගාර සිදුවීම් අතරට ගැනෙන මෙම සිද්ධිය පිළිබඳ සිදු කරනු ලබන විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස සැකකරුවන්ගේ හඳුනාගැනීම් අදාළ බලධාරීන් වෙත භාර දෙනු ලැබ ඇත.

කම්පනය දනවන මිනිස් හානිය

නීගඹෝ බන්ධනාගාර පරිශ්‍රය තුළ සිදු වූ ගැටුම්වලදී ජීවිත 32ක් අහිමි වීම රට පුරා සංත්‍රාසය ඇති කරමින්, දිවයිනේ නිවැරදිකරණ පද්ධතිය තුළ පවතින ආරක්ෂක තත්ත්වයන් සහ සිරකරු කළමනාකරණය පිළිබඳ බරපතළ ප්‍රශ්නාර්ථ මතු කර ඇත.

  • බන්ධනාගාර ගැටුම් හේතුවෙන් පුද්ගලයින් 32 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් විය
  • සිරකරුවන් සිව්දෙනෙකු විමර්ශකයින් විසින් සැකකරුවන් ලෙස නම් කර ඇත
  • මෙම සිද්ධිය ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් කෙරෙහි පුළුල් අවධානය යොමු කර ඇත

වගවීම සඳහා ඉල්ලීම්

මෙම ඛේදවාචකයේ විශාලත්වය හේතුවෙන් සිවිල් සමාජ සංවිධාන හා නීතිමය උපදේශකයින් පූර්ණ හා විනිවිද දිසාගාමී විමර්ශනයක් සිදු කරන ලෙස හදිසි ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර ඇත. විවේචකයින් ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ජාලය තුළ දිගුකලක් පවතින අධික ජනාකීර්ණ බව, ප්‍රමාණවත් නොවන අධීක්ෂණය සහ කණ්ඩායම් අතර ආතතීන් ප්‍රචණ්ඩත්වයට දායක විය හැකි සාධක ලෙස පෙන්වා දී ඇත.

විමර්ශනය සක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින බවත්, විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන විට අතිරේක අත්අඩංගුවට ගැනීම් ඇතුළු වැඩිදුර ප්‍රගතීන් අපේක්ෂා කළ හැකි බවත් බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලාංකික නව යොවුන් සිසුවිය ජාත්‍යන්තර ShakthiSAT අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම සඳහා තෝරා ගැනීමෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික නව යොවුන් සිසුවිය ජාත්‍යන්තර ShakthiSAT අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම සඳහා තෝරා ගැනීමෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

වයස අවුරුදු 18 ක් වන සිසුවිය සෙනීසා ගුණවර්ධන කීර්තිමත් ShakthiSAT ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම සඳහා තේරී පත් වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ උදාර…

28 Jul 2026 Discuss
2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් 82,000 ඉක්මවයි — බස්නාහිර පළාත දරුණුම තත්ත්වයට Sinhala

2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් 82,000 ඉක්මවයි — බස්නාහිර පළාත දරුණුම තත්ත්වයට

දිවයින පුරා ඩෙංගු රෝගය පැතිරීම බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය තර්ජනයක් බවට පත්වෙයි 2026 වර්ෂයේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු රෝග තත්ත්වය දිනෙන් දින උග්‍ර වෙමින් පවතින අතර, රට පුරා…

28 Jul 2026 Discuss
රකිත රාජපක්ෂ, චරිත් අබේසිංහ සහ හිටපු AASL අධ්‍යක්ෂවරයාට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් ඇප Sinhala

රකිත රාජපක්ෂ, චරිත් අබේසිංහ සහ හිටපු AASL අධ්‍යක්ෂවරයාට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් ඇප

හිටපු අධිකරණ අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂගේ පුත් රකිත රාජපක්ෂ සහ චරිත් අබේසිංහ ඇතුළුව එයාර් ඒෂියා ශ්‍රී ලංකා (AASL) හි හිටපු අධ්‍යක්ෂවරයකු ඇතුළු සැකකරුවන් තිදෙනෙකුට…

28 Jul 2026 Discuss