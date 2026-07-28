සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී චමින්ද විජේසිරිට බදුල්ල මහාධිකරණයෙන් මාස 18ක සිර දඬුවමක්
බදුල්ල දිස්ත්රික්කය නියෝජනය කරන සමගි ජන බලවේගයේ (සජබ) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී චමින්ද විජේසිරි, බදුල්ල මහාධිකරණය විසින් ප්රකාශ කරන ලද වරදකාරිත්වය මත අවුරුදු එකහමාරක සිර දඬුවමකට යටත් කර ඇත.
මෙම තීරණය ශ්රී ලාංකීය පාර්ලිමේන්තු කටයුතුවල සැලකිය යුතු වර්ධනයක් ලෙස සැලකෙන අතර, සිරගත කිරීමේ දඬුවම් ලබන ජනතා නියෝජිතයන්ට පාර්ලිමේන්තුවේ ඔවුන්ගේ තනතුරට බලපෑ හැකි රටේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාවේ විධිවිධාන ක්රියාත්මක වේ.
ධුරයේ සිටිනා නීති සම්පාදකයෙකුගේ වරදකාරිත්වය
සජබ කොඩිය යටතේ බදුල්ල මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයා ලෙස කටයුතු කරන විජේසිරි, බදුල්ල මහාධිකරණය විසින් වරදකරු කොට මාස දහඅටක සිරගත කිරීමේ දඬුවමකට නියම කරන ලදී. මෙම වරදකාරිත්වය හේතුවෙන් ඔහුගේ නීතිඥ ධුරය දිගටම පවත්වා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ක්ෂණික ප්රශ්න මතු වී ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනත යටතේ, සිරගත කිරීමේ දඬුවමකට නියම කරනු ලබන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයෙකු, සිදු කළ වරදේ ස්වභාවය සහ නියම කරනු ලබන දඬුවමේ කාලසීමාව අනුව, ධුරය දැරීමෙන් අවලංගු කිරීමට ලක් විය හැකිය.
දේශපාලන ඇඟවීම්
මෙම දඬුවම පිළිබඳව දේශපාලන කල්ලිවල, විශේෂයෙන්ම වත්මන් පාර්ලිමේන්තුවේ ප්රධාන විපක්ෂ බලවේගයක් ලෙස ස්ථාපිත වී ඇති සජබ තුළ, සැලකිය යුතු අවධානයක් ඇති කිරීමට ඉඩ ඇත. ඡන්දදායකයෙකු ලෙස පත් කරගත් සිය සාමාජිකයෙකුගේ වරදකාරිත්වය සම්බන්ධයෙන් පක්ෂය තවමත් නිල මහජන ප්රකාශනයක් නිකුත් කර නොමැත.
විජේසිරි නියෝජනය කරන බදුල්ල දිස්ත්රික්කය ඌව පළාතේ මැතිවරණ කොට්ඨාශයන් අතර වන අතර, මෙම සිදුවීම කලාපයේ ඡන්දදායකයන් සහ තරඟකාරී දේශපාලන පක්ෂ විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
විජේසිරි වරදකරු කරනු ලැබූ නිශ්චිත චෝදනා පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු, අධිකරණ කටයුතු නිල වශයෙන් නිමාවට පත් වී නිල වාර්තා ප්රසිද්ධියට පත් කිරීමත් සමඟ ලබා ගත හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.