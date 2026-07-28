Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරිට බදුල්ල මහාධිකරණයෙන් මාස 18ක සිර දඬුවමක්

28 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරිට බදුල්ල මහාධිකරණයෙන් මාස 18ක සිර දඬුවමක්

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරන සමගි ජන බලවේගයේ (සජබ) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරි, බදුල්ල මහාධිකරණය විසින් ප්‍රකාශ කරන ලද වරදකාරිත්වය මත අවුරුදු එකහමාරක සිර දඬුවමකට යටත් කර ඇත.

මෙම තීරණය ශ්‍රී ලාංකීය පාර්ලිමේන්තු කටයුතුවල සැලකිය යුතු වර්ධනයක් ලෙස සැලකෙන අතර, සිරගත කිරීමේ දඬුවම් ලබන ජනතා නියෝජිතයන්ට පාර්ලිමේන්තුවේ ඔවුන්ගේ තනතුරට බලපෑ හැකි රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක වේ.

ධුරයේ සිටිනා නීති සම්පාදකයෙකුගේ වරදකාරිත්වය

සජබ කොඩිය යටතේ බදුල්ල මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා ලෙස කටයුතු කරන විජේසිරි, බදුල්ල මහාධිකරණය විසින් වරදකරු කොට මාස දහඅටක සිරගත කිරීමේ දඬුවමකට නියම කරන ලදී. මෙම වරදකාරිත්වය හේතුවෙන් ඔහුගේ නීතිඥ ධුරය දිගටම පවත්වා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ක්ෂණික ප්‍රශ්න මතු වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනත යටතේ, සිරගත කිරීමේ දඬුවමකට නියම කරනු ලබන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු, සිදු කළ වරදේ ස්වභාවය සහ නියම කරනු ලබන දඬුවමේ කාලසීමාව අනුව, ධුරය දැරීමෙන් අවලංගු කිරීමට ලක් විය හැකිය.

දේශපාලන ඇඟවීම්

මෙම දඬුවම පිළිබඳව දේශපාලන කල්ලිවල, විශේෂයෙන්ම වත්මන් පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රධාන විපක්ෂ බලවේගයක් ලෙස ස්ථාපිත වී ඇති සජබ තුළ, සැලකිය යුතු අවධානයක් ඇති කිරීමට ඉඩ ඇත. ඡන්දදායකයෙකු ලෙස පත් කරගත් සිය සාමාජිකයෙකුගේ වරදකාරිත්වය සම්බන්ධයෙන් පක්ෂය තවමත් නිල මහජන ප්‍රකාශනයක් නිකුත් කර නොමැත.

විජේසිරි නියෝජනය කරන බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය ඌව පළාතේ මැතිවරණ කොට්ඨාශයන් අතර වන අතර, මෙම සිදුවීම කලාපයේ ඡන්දදායකයන් සහ තරඟකාරී දේශපාලන පක්ෂ විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

විජේසිරි වරදකරු කරනු ලැබූ නිශ්චිත චෝදනා පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු, අධිකරණ කටයුතු නිල වශයෙන් නිමාවට පත් වී නිල වාර්තා ප්‍රසිද්ධියට පත් කිරීමත් සමඟ ලබා ගත හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලාංකික නව යොවුන් සිසුවිය ජාත්‍යන්තර ShakthiSAT අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම සඳහා තෝරා ගැනීමෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික නව යොවුන් සිසුවිය ජාත්‍යන්තර ShakthiSAT අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම සඳහා තෝරා ගැනීමෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

වයස අවුරුදු 18 ක් වන සිසුවිය සෙනීසා ගුණවර්ධන කීර්තිමත් ShakthiSAT ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම සඳහා තේරී පත් වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ උදාර…

28 Jul 2026 Discuss
2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් 82,000 ඉක්මවයි — බස්නාහිර පළාත දරුණුම තත්ත්වයට Sinhala

2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් 82,000 ඉක්මවයි — බස්නාහිර පළාත දරුණුම තත්ත්වයට

දිවයින පුරා ඩෙංගු රෝගය පැතිරීම බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය තර්ජනයක් බවට පත්වෙයි 2026 වර්ෂයේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු රෝග තත්ත්වය දිනෙන් දින උග්‍ර වෙමින් පවතින අතර, රට පුරා…

28 Jul 2026 Discuss
රකිත රාජපක්ෂ, චරිත් අබේසිංහ සහ හිටපු AASL අධ්‍යක්ෂවරයාට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් ඇප Sinhala

රකිත රාජපක්ෂ, චරිත් අබේසිංහ සහ හිටපු AASL අධ්‍යක්ෂවරයාට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් ඇප

හිටපු අධිකරණ අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂගේ පුත් රකිත රාජපක්ෂ සහ චරිත් අබේසිංහ ඇතුළුව එයාර් ඒෂියා ශ්‍රී ලංකා (AASL) හි හිටපු අධ්‍යක්ෂවරයකු ඇතුළු සැකකරුවන් තිදෙනෙකුට…

28 Jul 2026 Discuss