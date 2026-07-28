Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අඟහරුවාදා මධ්‍යාහ්නයේ කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉහළට — ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ අංශය වෙළෙඳපොළ ලාභ හෙළිදරව් කරයි

28 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අඟහරුවාදා මධ්‍යාහ්නයේ කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉහළට — ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ අංශය වෙළෙඳපොළ ලාභ හෙළිදරව් කරයි

අඟහරුවාදා මධ්‍යාහ්න වෙළෙඳාම් සැසිය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ කොටස් වෙළෙඳ මණ්ඩලය ධනාත්මක චලනයක් වාර්තා කළ අතර, ආයෝජකයින්ගේ විශ්වාසය ඉහළ මට්ටමක පවතිද්දී ප්‍රධාන වෙළෙඳපොළ දර්ශකයන් දෙකම ඉහළ ගියේය.

මූලික දර්ශකය ශක්තිමත් ලාභ පළ කරයි

වෙළෙඳ මණ්ඩලයේ ප්‍රාථමික මිණුම් දණ්ඩ ලෙස සලකනු ලබන සර්ව කොටස් මිල දර්ශකය, මධ්‍යාහ්නය වන විට ලකුණු 119.42කින් හෙවත් 0.56%කින් ඉහළ ගොස් 21,306.64 දක්වා ළඟා වූ අතර, එය වෙළෙඳපොළ පුරා පුළුල් පදනමකින් ක්‍රියාත්මක වූ ගැනුම් උනන්දුව පිළිබිඹු කරයි.

වෙළෙඳ මණ්ඩලයේ වැඩිපුරම ගණුදෙනු කරනු ලබන ප්‍රමුඛ කොටස්වල කාර්යසාධනය නිරීක්ෂණය කරන, වඩාත් ද්‍රවශීල S&P SL20 දර්ශකයද ඉහළ ගිය අතර, එම කාල සීමාව තුළදී ලකුණු 35.29කින් හෙවත් 0.59%කින් ඉහළ ගොස් 5,984.03 මට්ටමේ පිහිටියේය.

ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ අංශය පිරිවැටුමේ ප්‍රමුඛස්ථානය ගනී

ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ අංශය පිරිවැටුම අතින් කැපී පෙනෙන අංශය ලෙස මතු වූ අතර, එදිනේ කොටස් වෙළෙඳ මණ්ඩලයේ සමස්ත වෙළෙඳ කටයුතු සඳහා සැලකිය යුතු දායකත්වයක් සැලසීය.

දර්ශකයන් දෙකම හරහා දිස් වූ ධනාත්මක ගතිය, මෑත වෙළෙඳ සැසිවලදී කොළඹ කොටස් වෙළෙඳ මණ්ඩලය අත්විඳින පුළුල් ප්‍රකෘතිමත් වීමේ ප්‍රවණතාව මත ගොඩනැගෙමින්, වෙළෙඳපොළ සහභාගිවන්නන් අතර අඛණ්ඩ විශ්වාසය සංඥා කරයි.

අඟහරුවාදා සම්පූර්ණ වෙළෙඳ සැසිය අවසාන වන තෙක් මෙම ලාභ පවත්වා ගත හැකි දැයි වෙළෙඳපොළ නිරීක්ෂකයින් සමීපව අවධානය යොමු කරනු ඇති අතර, දේශීය හා විදේශීය ආයෝජකයින් යන දෙපාර්ශ්වයේම සහභාගීත්වය ආකර්ෂණය කර ගැනීම වෙළෙඳ මණ්ඩලය අඛණ්ඩව සිදු කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලාංකික නව යොවුන් සිසුවිය ජාත්‍යන්තර ShakthiSAT අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම සඳහා තෝරා ගැනීමෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික නව යොවුන් සිසුවිය ජාත්‍යන්තර ShakthiSAT අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම සඳහා තෝරා ගැනීමෙන් ඉතිහාසය රචනා කරයි

වයස අවුරුදු 18 ක් වන සිසුවිය සෙනීසා ගුණවර්ධන කීර්තිමත් ShakthiSAT ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම සඳහා තේරී පත් වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ උදාර…

28 Jul 2026 Discuss
2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් 82,000 ඉක්මවයි — බස්නාහිර පළාත දරුණුම තත්ත්වයට Sinhala

2026 වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගීන් 82,000 ඉක්මවයි — බස්නාහිර පළාත දරුණුම තත්ත්වයට

දිවයින පුරා ඩෙංගු රෝගය පැතිරීම බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය තර්ජනයක් බවට පත්වෙයි 2026 වර්ෂයේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු රෝග තත්ත්වය දිනෙන් දින උග්‍ර වෙමින් පවතින අතර, රට පුරා…

28 Jul 2026 Discuss
රකිත රාජපක්ෂ, චරිත් අබේසිංහ සහ හිටපු AASL අධ්‍යක්ෂවරයාට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් ඇප Sinhala

රකිත රාජපක්ෂ, චරිත් අබේසිංහ සහ හිටපු AASL අධ්‍යක්ෂවරයාට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් ඇප

හිටපු අධිකරණ අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂගේ පුත් රකිත රාජපක්ෂ සහ චරිත් අබේසිංහ ඇතුළුව එයාර් ඒෂියා ශ්‍රී ලංකා (AASL) හි හිටපු අධ්‍යක්ෂවරයකු ඇතුළු සැකකරුවන් තිදෙනෙකුට…

28 Jul 2026 Discuss