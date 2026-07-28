අඟහරුවාදා මධ්යාහ්නයේ කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉහළට — ප්රාග්ධන භාණ්ඩ අංශය වෙළෙඳපොළ ලාභ හෙළිදරව් කරයි
අඟහරුවාදා මධ්යාහ්න වෙළෙඳාම් සැසිය තුළ ශ්රී ලංකාවේ කොළඹ කොටස් වෙළෙඳ මණ්ඩලය ධනාත්මක චලනයක් වාර්තා කළ අතර, ආයෝජකයින්ගේ විශ්වාසය ඉහළ මට්ටමක පවතිද්දී ප්රධාන වෙළෙඳපොළ දර්ශකයන් දෙකම ඉහළ ගියේය.
මූලික දර්ශකය ශක්තිමත් ලාභ පළ කරයි
වෙළෙඳ මණ්ඩලයේ ප්රාථමික මිණුම් දණ්ඩ ලෙස සලකනු ලබන සර්ව කොටස් මිල දර්ශකය, මධ්යාහ්නය වන විට ලකුණු 119.42කින් හෙවත් 0.56%කින් ඉහළ ගොස් 21,306.64 දක්වා ළඟා වූ අතර, එය වෙළෙඳපොළ පුරා පුළුල් පදනමකින් ක්රියාත්මක වූ ගැනුම් උනන්දුව පිළිබිඹු කරයි.
වෙළෙඳ මණ්ඩලයේ වැඩිපුරම ගණුදෙනු කරනු ලබන ප්රමුඛ කොටස්වල කාර්යසාධනය නිරීක්ෂණය කරන, වඩාත් ද්රවශීල S&P SL20 දර්ශකයද ඉහළ ගිය අතර, එම කාල සීමාව තුළදී ලකුණු 35.29කින් හෙවත් 0.59%කින් ඉහළ ගොස් 5,984.03 මට්ටමේ පිහිටියේය.
ප්රාග්ධන භාණ්ඩ අංශය පිරිවැටුමේ ප්රමුඛස්ථානය ගනී
ප්රාග්ධන භාණ්ඩ අංශය පිරිවැටුම අතින් කැපී පෙනෙන අංශය ලෙස මතු වූ අතර, එදිනේ කොටස් වෙළෙඳ මණ්ඩලයේ සමස්ත වෙළෙඳ කටයුතු සඳහා සැලකිය යුතු දායකත්වයක් සැලසීය.
දර්ශකයන් දෙකම හරහා දිස් වූ ධනාත්මක ගතිය, මෑත වෙළෙඳ සැසිවලදී කොළඹ කොටස් වෙළෙඳ මණ්ඩලය අත්විඳින පුළුල් ප්රකෘතිමත් වීමේ ප්රවණතාව මත ගොඩනැගෙමින්, වෙළෙඳපොළ සහභාගිවන්නන් අතර අඛණ්ඩ විශ්වාසය සංඥා කරයි.
අඟහරුවාදා සම්පූර්ණ වෙළෙඳ සැසිය අවසාන වන තෙක් මෙම ලාභ පවත්වා ගත හැකි දැයි වෙළෙඳපොළ නිරීක්ෂකයින් සමීපව අවධානය යොමු කරනු ඇති අතර, දේශීය හා විදේශීය ආයෝජකයින් යන දෙපාර්ශ්වයේම සහභාගීත්වය ආකර්ෂණය කර ගැනීම වෙළෙඳ මණ්ඩලය අඛණ්ඩව සිදු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.