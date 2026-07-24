GoHomeGota' උද්ඝෝෂණයට සම්බන්ධ ක්රියාකාරිකයා 2022 දී අත්අඩංගුවට ගැනීම අසාංවිධානික බව ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කරයි
සිවිල් නිදහස පිළිබඳ ඓතිහාසික තීරණය
සමාජ ක්රියාකාරිකයෙකු වන මුතුහීන් ගෙදර තිසර නුවන්ත අනුරුද්ධ බණ්ඩාරට අනුග්රහය දක්වමින් ශ්රී ලංකාවේ ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය වැදගත් තීරණයක් ප්රකාශයට පත් කර ඇත. ඓතිහාසික "GoHomeGota" උද්ඝෝෂණ ව්යාපාරයට ඔහු සහභාගී වීම හේතුවෙන් 2022 දී සිදු කළ අත්අඩංගුවට ගැනීම අසාංවිධානික බව එම තීරණයෙන් නිගමනය කර ඇත.
අත්අඩංගුවට ගැනීමේ පසුබිම
ශ්රී ලංකාව පුරා ව්යාප්ත වූ 2022 වර්ෂයේ ජනතා නැගිටීමේ උච්චතම අවස්ථාවේදී බණ්ඩාර රඳවා තබා ගනු ලැබීය. රටේ දරුණු ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ ජනතා කෝපය උත්සන්න වූ එම කාලපරිච්ඡේදය ඉතා කැළඹිලිසහගත එකක් විය. "GoHomeGota" යන සටන් පාඨයෙන් ප්රකට වූ එම උද්ඝෝෂණ ව්යාපාරය අවසානයේ එවකට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉල්ලා අස්වී පිටරට පලායනයට හේතු විය. එම කළඹනකාරී කාලපරිච්ඡේදය තුළ නීතිමය පියවරයන්ට ලක් වූ බොහෝ ක්රියාකාරිකයන් හා විරෝධතාකරුවන් අතර බණ්ඩාරද විය.
අධිකරණය සොයා ගත් කරුණු
අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කළ ආකාරය ව්යවස්ථාව යටතේ ක්රියාකාරිකයාට සහතික කරන ලද මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කළ බව ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කළේය. නීතිය බලාත්මක කිරීමේ ආයතන තමන්ට ලැබී ඇති නෛතික බලතල ඉක්මවා ක්රියා කරමින් බණ්ඩාරගේ ව්යවස්ථාමය ආරක්ෂාවන් කඩකළ බව එම තීරණය ස්ථිර කළේය.
ශ්රී ලංකාවේ සිවිල් අයිතිවාසිකම් සඳහා වැදගත්කම
විශේෂයෙන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු වූ සන්දර්භය සැලකිල්ලට ගත් කල, ශ්රී ලංකාවේ සිවිල් නිදහස් පරිසරය සඳහා මෙම තීරාතීරණය සැලකිය යුතු බරක් දරයි. 2022 විරෝධතා යුගය තුළ සිදු කළ රඳවා ගැනීම් කිහිපයක් දේශපාලනිකව අභිප්රේරිත ඒවා බවත්, නෛතිකව ප්රශ්නකාරී ඒවා බවත් අයිතිවාසිකම් පෙනී සිටින්නන් දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කර ඇත.
- නීති විරෝධී රඳවා ගැනීමේ බියකින් තොරව සාමකාමී විරෝධතාවල නිරත වීමට පුරවැසියන්ට ඇති අයිතිය මෙම තීරණය තහවුරු කරයි.
- 2022 නැගිටීමෙන් මතු වූ අනෙකුත් නඩු සඳහා ඇඟවුම් සහිත විය හැකි අධිකරණ නිදසුනක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.
- ශ්රී ලංකාවේ මූලික අයිතිවාසිකම්වල භාරකරු ලෙස ශ්රේෂ්ඨාධිකරණයේ භූමිකාව මෙම තීරණය තවත් ශක්තිමත් කරයි.
වගවීමේ මොහොතක්
බොහෝ නිරීක්ෂකයන් සඳහා ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය වගවීමේ මොහොතක් නියෝජනය කරයි — දේශපාලන අර්බුදයක කාලයේ රාජ්ය බලධාරීන් ගත් ක්රියාමාර්ග තවමත් නීතියේ ආධිපත්යයට අනුකූල විය යුතු බවට අධිකරණමය පිළිගැනීමකි. 2022 විරෝධතා වලදී අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ අයගේ නෛතික ඉරණම් සමීපව නිරීක්ෂණය කර ඇති සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් විසින් මෙම තීරණය සාදරයෙන් පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
දේශපාලන කැළඹිලි කාලවලදී ව්යවස්ථාමය අයිතිවාසිකම් අත්හිටුවනු නොලබන බවත්, තමන්ගේ ප්රජාතන්ත්රවාදී නිදහස ක්රියාත්මක කරන පුරවැසියන්ට නීතියේ සම්පූර්ණ ආරක්ෂාව හිමි වන බවත් ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය මතක් කරවයි.
ශ්රී ලංකාව වගවීම, ප්රජාතන්ත්රවාදී නිදහස සහ 2022 නැගිටීමේ උරුමය පිළිබඳ පුළුල් සාකච්ඡාව ඉදිරියට ගෙන යන විට, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නීති විශේෂඥයන්, ක්රියාකාරිකයන් සහ ප්රතිපත්ති立案 කරුවන් විසින් මෙම තීරණයේ සම්පූර්ණ ඇඟවුම් ඉතා සූක්ෂ්මව විමර්ශනය කිරීමට ඉඩ ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.