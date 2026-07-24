Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2026 ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ සේවා අපනයන 3.75%කින් ඉහළට — මූල්‍ය හා ICT අංශ මූලිකත්වය ගනී

24 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2026 ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ සේවා අපනයන 3.75%කින් ඉහළට — මූල්‍ය හා ICT අංශ මූලිකත්වය ගනී

නවතම දත්තයන්ට අනුව, 2026 ජූනි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සේවා අපනයන අංශය සියයට 3.75ක කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් වාර්තා කළ අතර, මූල්‍ය සේවා සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) යන අංශ දෙක මෙම ඉහළ යාමේ මූලික හේතු ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.

වර්ධනය ඇති කළ ප්‍රධාන අංශ

මෙම ව්‍යාප්තිය, ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආර්ථිකයේ දී දැනුම පදනම් කරගත් හා ඩිජිටල් තාක්ෂණය ඇසුරු කරගත් කර්මාන්තවල වර්ධනය වන වැදගත්කම ඉස්මතු කරයි. මෑත වසරවලදී ක්‍රමයෙන් ප්‍රමුඛතාවය ලබාගත් මූල්‍ය සේවා සහ ICT යන අංශ දෙකම, මාසය තුළ සේවා අපනයන ආදායම ඉහළ නැංවීමේ කේන්ද්‍රීය භූමිකාවක් ඉටු කළේය.

මෙම කාර්යසාධනය ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ව්‍යුහය තුළ අඛණ්ඩව සිදුවන මාරුවක් පිළිබිඹු කරයි; රට ක්‍රමයෙන් සිය දක්ෂ ශ්‍රම බලකාය හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් යොදාගනිමින් ගෝලීය සේවා වෙළෙඳපොළේ තරඟකාරීව ඉදිරියට යමින් සිටී.

ආර්ථික ය立直ාලීම් මධ්‍යයේ ධනාත්මක සංඥාවක්

සේවා අපනයනවල මෙම වර්ධනය ශ්‍රී ලංකාව සැලකිය යුතු මූල්‍ය අර්බුදයකින් පසු පුළුල් ආර්ථික ස්ථාවරකරණ ප්‍රයත්නයන් ගෙන යන අතරතුර ලබාගෙන ඇත. තේ, ඇඳුම් පැළඳුම් හා රබර් වැනි සාම්ප්‍රදායික භාණ්ඩ ඉක්මවා අපනයන ආදායම් ප්‍රභවයන් විවිධාංගීකරණය කිරීම රජය හා ආර්ථික සැලසුම්කරුවන්ගේ ප්‍රධාන ප්‍රතිපත්තිමය ප්‍රමුඛතාවක් වී ඇත.

ICT හා මූල්‍ය අංශවල සේවා අපනයන, නිෂ්පාදන කර්මාන්තවලට සාපේක්ෂව සාපේක්ෂව අඩු ප්‍රාග්ධන ආයෝජනයක් අවශ්‍ය වන අතරම විදේශ විනිමය ඉපැයීම් සඳහා ශක්තිමත් ශක්‍යතාවක් ඉදිරිපත් කරයි — බාහිර සංචිත නැවත ගොඩනගා ගැනීමට අවධානය යොමු කරන රටකට මෙය ඉතා වැදගත් සාධකයකි.

ICT හා මූල්‍ය සේවා ඉදිරියෙන් ගමන් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ICT කර්මාන්තය වසර කිහිපයක් තිස්සේ ඉහළ ගමනක් ගෙන ගොස් ඇති අතර, දකුණු ආසියානු කලාපයේ මෘදුකාංග සංවර්ධනය, ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි බාහිරකරණය සහ තාක්ෂණ සේවා සඳහා තරඟකාරී ගමනාන්තයක් ලෙස රටම තමන් ස්ථානගත කරගෙන ඇත. මේ අතර, මූල්‍ය සේවා අංශය ඔෆ්ෂෝර් සහ විශේෂිත සේවා පිරිනැමීම් හරහා ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාර ආකර්ෂණය කරගනිමින් සිටී.

  • 2026 ජූනි මාසයේදී සේවා අපනයන වර්ෂානුවර්ෂ සියයට 3.75කින් වර්ධනය විය
  • මූල්‍ය සේවා, ඉහළ යාමට දායකත්වය දැක්වූ ප්‍රධාන අංශ අතර විය
  • ICT අංශ අපනයනද එම කාලය තුළ ශක්තිමත් කාර්යසාධනයක් වාර්තා කළේය

විශ්ලේෂකයන් හා කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් ජූනි මාස සංඛ්‍යාලේඛන දිරිගන්වන සූචකයක් ලෙස සලකනු ඇති බව පෙනෙන නමුත්, අඛණ්ඩ වර්ධනය රඳා පවතිනුයේ ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් සඳහා අඛණ්ඩ ආයෝජනය, දක්ෂතා සංවර්ධනය සහ ජාත්‍යන්තර සේවාදායකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා ස්ථාවර නියාමන පරිසරයක් පවත්වාගෙන යාම මත ය.

සේවා අපනයන දත්තවල වඩාත් සවිස්තරාත්මක විශ්ලේෂණ ඉදිරි මාසවලදී ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඒවා අංශ-විශේෂ දායකත්වයන් හා ප්‍රවණතා පිළිබඳ වඩාත් පැහැදිලි චිත්‍රයක් ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ සහ බංග්ලාදේශයේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සහ බංග්ලාදේශයේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් අනතුරු අඟවයි

දකුණු ආසියාව ඩෙංගු තර්ජනයේ අවදානමට ලක්වේ ශ්‍රී ලංකාවේ සහ අසල්වැසි බංග්ලාදේශයේ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව අඛණ්ඩව ඉහළ යමින් පවතින අතර, මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන මෙම…

24 Jul 2026 Discuss
ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් ව්‍යාපෘතියේ පිරිවැය මුල් ප්‍රදානය ඉක්මවා යාමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවෙන් අතිරේක අරමුදල් ඉල්ලයි Sinhala

ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් ව්‍යාපෘතියේ පිරිවැය මුල් ප්‍රදානය ඉක්මවා යාමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවෙන් අතිරේක අරමුදල් ඉල්ලයි

ජාතික ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් ව්‍යාපෘතිය සඳහා ලැබුණු ටෙන්ඩර් මිල ගණන් නව දිල්ලිය විසින් දැනටමත් ප්‍රතිශ්‍රුතිකරණය කරන ලද ප්‍රදාන අරමුදල් ප්‍රමාණය සැලකිය යුතු ලෙස…

24 Jul 2026 Discuss
අධිකරණයේ අර්බුදය: ශ්‍රී ලංකාවේ යුක්ති පද්ධතිය හදිසි ප්‍රතිසංස්කරණයකට ලක් විය යුත්තේ ඇයි? Sinhala

අධිකරණයේ අර්බුදය: ශ්‍රී ලංකාවේ යුක්ති පද්ධතිය හදිසි ප්‍රතිසංස්කරණයකට ලක් විය යුත්තේ ඇයි?

නීතිඥයන්, සිවිල් සමාජ ක්‍රියාකාරීන් සහ සැලකිලිමත් පුරවැසියන් වැඩි වැඩියෙන් හඬ නඟමින් සිටින්නේ, බොහෝ දෙනා දැන් "යුක්ති හදිනාතිලීමක්" ලෙස හඳුන්වන ශ්‍රී ලංකාවේ…

24 Jul 2026 Discuss