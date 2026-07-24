අධිකරණයේ අර්බුදය: ශ්රී ලංකාවේ යුක්ති පද්ධතිය හදිසි ප්රතිසංස්කරණයකට ලක් විය යුත්තේ ඇයි?
නීතිඥයන්, සිවිල් සමාජ ක්රියාකාරීන් සහ සැලකිලිමත් පුරවැසියන් වැඩි වැඩියෙන් හඬ නඟමින් සිටින්නේ, බොහෝ දෙනා දැන් "යුක්ති හදිනාතිලීමක්" ලෙස හඳුන්වන ශ්රී ලංකාවේ ගැඹුරු ගැටලුවක් පිළිබඳවය — එය සංලක්ෂිත වන්නේ කලකිරවන ද්විත්ව ස්වභාවයකින්: වයෝවෘද්ධ බලවතුන්ට ආරෝපිත වරද් සඳහා නිදහසේ සිටීමේ හැකියාව, සහ රටේ අධිකරණ ආයතන තුළ ප්රතිසංස්කරණ ගෙන ඒමට කැමැත්ත ඇති තරුණ නීති බුද්ධිමතුන්ට ප්රමාණවත් නියෝජනයක් නොමැතිකමය.
මූලික කාරණය
අර්බුදයේ හරය ලෙස ගත හැක්කේ ශ්රී ලංකාවේ යුක්ති පද්ධතිය තුළ පවතින ව්යුහාත්මක අසමතුලිතතාවයකි. විවේචකයන් තර්ක කරන්නේ, බරපතල වරද් සම්බන්ධයෙන් සැකපිරිති 80 ට වැඩි වයස්ගත පුද්ගලයින් ක්රියා පටිපාටිමය ප්රමාදයන්, ආයතනික අවපෙළඹීම සහ ජ්යෙෂ්ඨ ස්ථාපිත පෞද්ගලිකයන් කෙරෙහි නතු-ගෞරව සංස්කෘතිය ලෙස නිරීක්ෂකයන් හඳුන්වන දෙය ආශ්රයෙන් කිසිදු වගවීමකින් තොරව ක්රියා කරමින් සිටිති.
ඒ සමඟම, 65 ට අඩු නීතිඥයන් — අළුත් දෘෂ්ටිකෝණ ගෙනෙමින් ප්රතිසංස්කරණ සඳහා සැබෑ කැපවීමක් ඇතැයි සැලකෙන අය — අධිකරණය සහ පුළුල් යුක්ති ක්රමය තුළ අර්ථවත් බලපෑමක් ඇති තනතුරුවලින් ක්රමාතික ලෙස ඉවත් කරනු ලබන බව කියැවේ.
ජනාධිපතිවරයාට සහ යුක්ති අමාත්යවරයාට නිල ඉල්ලීමක්
ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාට සහ යුක්ති අමාත්යවරයාට ඉලක්ක කරමින් ස්මාරකපත්රයක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ඒ හරහා ක්ෂණික ගොඩනැගිලි ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටී. එම ලේඛනය රටේ ශ්රේෂ්ඨතම විධායක බලධාරියාගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, යුක්ති අංශය තුළ පවතින අක්රියාකාරිත්වය පිළිගෙන අර්ථවත් ප්රතිසංස්කරණ සඳහා තීරණාත්මක පියවර ගන්නා ලෙසය.
ශ්රී ලංකාවේ අරගලයෙන් පසු ලද ක්රමවේද වෙනසේ පොරොන්දුව තවම නීතිපාලකයේ කොරිඩෝ වෙත ගෙනෙමින් නොමැති බව විශ්වාස කරන අය අතර ඇති ක්රමක්රම වශයෙන් ගොඩ නැගෙන කලකිරීම මෙම ඉල්ලීමෙහි ද පිළිබිඹු වේ.
යුක්ති ක්රමය සෑම පුරවැසියෙකුටම සමාන ලෙස සේවය කළ යුතුය — ජනතාව ආරක්ෂා කිරීමේ ලෙස නිර්මාණය කළ ආයතන තුළ දශක ගණනාවක් තිස්සේ ස්ථාපිත වූ ප්රභූ සුළුතරය ආරක්ෂා කිරීම නොව.
ක්රමාතික ප්රමාදයන් සහ වගවීමේ හිදැස්
ස්මාරකපත්රයේ දක්වා ඇති නිශ්චිත පැමිණිලි අතර පහත සඳහන් කරුණු ඇතුළත් වේ:
- ජ්යෙෂ්ඨ රාජ්ය නිලධාරීන් සම්බන්ධ දීර්ඝකාලීන නඩු අදටත් විසඳුමකින් තොරව ශේෂව ඇති අතර, ඒ හරහා නීතිය සමානව ක්රියාත්මක වේ ද යන්න ගැන ප්රශ්න මතු වේ.
- ප්රධාන අධිකරණ සහ නඩු ගොනු කිරීමේ තනතුරු සඳහා වන පත්කිරීම් සිදු ව ඇත්තේ, ස්වාධීන යුක්තිය සඳහා ඔප්පු කළ කැපවීමක් ඇත්තන් නොව, ලිබරල් ස්ථාපිත දේශපාලනය සමඟ සම්බන්ධ පුද්ගලයින්ට වාසි සලසා ගනිමිනි.
- ශක්තිමත් අධ්යාපනික සහ වෘත්තීය සුදුසුකම් ඇති තරුණ නීතිඥයන් අඛණ්ඩව නොසලකා හැරෙන්නේ, ජ්යෙෂ්ඨත්වය හෝ දේශපාලන සම්බන්ධය ප්රාථමික සුදුසුකම ලෙස පෙනෙන අය වෙනුවෙනි.
නව රජයේ අධිෂ්ඨානයේ කඩඉමක්
ක්රමාතික වෙනසක් සහ දූෂණ විරෝධී ප්රතිපත්තියක් මත බලයට පත් ජනාධිපති දිසානායක මහතාගේ ආණ්ඩුවට, මෙම ස්මාරකපත්රය දේශපාලන කැමැත්තේ සෘජු පරීක්ෂාවකි. ජාතික ජනබලවේගය (NPP) ආණ්ඩුවේ ආධාරකරුවන් දිගින් දිගටම තර්ක කර ඇත්තේ, සැබෑ පරිවර්තනය සඳහා කලින් ආණ්ඩු යටතේ නිදහසේ හැසිරීමට ඉඩ සළසූ ව්යුහයන් ම බිඳ දැමීම අවශ්ය බවය.
නීති විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කරන්නේ, යුක්ති අංශය තුළ නිර්භීත මැදිහත්වීමකින් තොරව, පාලනය, රාජ්ය මූල්ය සහ දූෂණ විරෝධය පිළිබඳ පුළුල් ප්රත
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.