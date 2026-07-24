ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් ව්යාපෘතියේ පිරිවැය මුල් ප්රදානය ඉක්මවා යාමෙන් ශ්රී ලංකාව ඉන්දියාවෙන් අතිරේක අරමුදල් ඉල්ලයි
ජාතික ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් ව්යාපෘතිය සඳහා ලැබුණු ටෙන්ඩර් මිල ගණන් නව දිල්ලිය විසින් දැනටමත් ප්රතිශ්රුතිකරණය කරන ලද ප්රදාන අරමුදල් ප්රමාණය සැලකිය යුතු ලෙස ඉක්මවා ගොස් ඇති හෙයින්, ශ්රී ලංකාව ඉන්දියාවෙන් නිල වශයෙන් අතිරේක මූල්ය සහාය ඉල්ලා සිටිය අතර, මෙය දිවයිනේ හැඳුනුම්පත් යටිතල පහසුකම් නවීකරණයේ වර්ධනය වන සංකීර්ණතාව හා පිරිවැය ඉස්මතු කරයි.
ටෙන්ඩර් මිල ගණන් පවතින අරමුදල් ඉක්මවයි
ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් ව්යාපෘතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද ප්රසම්පාදන ටෙන්ඩර් මිල ගණන්, ව්යාපෘතිය මූල්යකරණය සඳහා වෙන් කර තිබූ ඉන්දීය ප්රදාන වටිනාකම ඉක්මවා ගොස් ඇති බැවින් ශ්රී ලංකා රජය මූල්ය හිඟයකට මුහුණ දී ඇත. මෙම මූල්ය පරතරය පියවා ගෙන අභිලාෂකාමී වැඩසටහන නියමිත මඟට ගෙන ඒම සඳහා නිලධාරීන් දැන් ඉන්දියාව වෙත යළිත් ඇබිත්තු කර ඇත.
තාක්ෂණික සංකීර්ණතාවය සහ සැපයුම්කරුවන්ගේ මිල ගණන් මූලික අයවැය ඇස්තමේන්තු ඉක්මවා යා හැකි, විශාල පරිමාණ ඩිජිටල් පරිවර්තන ව්යාපෘතිවල සැබෑ පිරිවැය ඇස්තමේන්තු කිරීමේදී දකුණු ආසියාව පුරා රජයන් මුහුණ දෙන අභියෝග මෙමඟින් අවධාරණය වේ.
ශ්රී ලංකාවේ ඩිජිටල්미래ය සඳහා ඉන්දියාවේ කාර්යභාරය
ශ්රී ලංකාවේ ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අභිලාෂයන් සඳහා සහාය දැක්වීමේදී ඉන්දියාව ප්රධාන හවුල්කරුවෙකු ලෙස කටයුතු කරමින් සිටින අතර, ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් ක්රමය දෙරට අතර වඩාත් කැපී පෙනෙන සහයෝගී මුලපිරීම්වලින් එකක් නියෝජනය කරයි. රාජ්ය සේවාවන් සරල කිරීමට, වංචා අවම කිරීමට සහ රජයේ ප්රතිලාභ සඳහා පුරවැසි ප්රවේශය වැඩිදියුණු කිරීමට ශ්රී ලංකාවට ශක්තිමත් ජාතික ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් රාමුවක් අත්යවශ්ය ලෙස සලකනු ලැබේ.
ව්යාපෘතිය, කොළඹ විසින් සිය පරිපාලන ක්රමවේදයන් නවීකරණය කිරීමේ පුළුල් ප්රයත්නයේ කොටසක් වන අතර, ජෛවමිතික-සක්රීය ඩිජිටල් හඳුනාගැනීම එම ප්රයත්නයේ කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස සලකනු ලැබේ. එවැනි ක්රම කලාපය පුරා, විශේෂයෙන් ඉන්දියාවේ ආධාර් වැඩසටහන හරහා, සැලකිය යුතු බලපෑමක් දක්වා ඇත.
ඉදිරියේදී සිදු වන්නේ කුමක්ද?
ඉන්දියාව වැඩිදියුණු කරන ලද අරමුදල් ඉල්ලීමට එකඟ වේද යන්නත්, ඕනෑම අතිරේක ප්රදානයක් හෝ මූල්යකරණයක් ලබා දෙනු ලබන කොන්දේසිත් තවමත් පැහැදිලි නැත. නව දිල්ලියෙන් ධනාත්මක ප්රතිචාරයක් ලැබෙත් හොත් ටෙන්ඩර් ක්රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යාමට ඉඩ සැලසෙන අතර, ඕනෑම ප්රමාදයක් ශ්රී ලංකාවේ මෑත වසරවල වඩාත් වැදගත් ඊ-පාලන ව්යාපෘතිවලින් එකක් අඩාල කළ හැකිය.
ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් ක්රියාත්මක කිරීම ඉදිරියට ගෙනයාමට දෙපාර්ශ්වය ක්රියා කරන විට, ශ්රී ලංකා බලධාරීන් රාජ්යතාන්ත්රික හා තාක්ෂණික මාර්ග ඔස්සේ ඉන්දීය සගයන් සමඟ සාකච්ඡා කරගෙන යාමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.