යටි අධෝලෝකයේ අපරාධ කණ්ඩායම් ශ්රී ලංකාවේ පූජනීය දේවාලයකට සෙවනැල්ල දමයි
ශ්රී ලංකාව ත්රස්තවාදය පරාජය කළ නමුත්, මෙම දූපත් රාජ්යය මත්ද්රව්ය හා සංවිධානාත්මක අපරාධයේ ගැඹුරින් මුල් බැසගත් අධෝලෝකයක් සමඟ අඛණ්ඩව පොරබදමින් සිටී — අනුප්රාප්තික රජයන් ජය ගන්නා බව පොරොන්දු වූවද නිරන්තරයෙන් ඉටු කිරීමට අපොහොසත් වූ සටනකි.
ත්රස්තවාදය පරාජය කළ නමුත් අපරාධය නොකළ රාජ්යය
දශක ගණනාවක් පැවති සිවිල් ගැටුමේ අවසානය ශ්රී ලංකාවට ඓතිහාසික මඟ සලකුණක් ලෙස ප්රශංසාවට ලක් විය; එය ප්රචණ්ඩ අන්තවාදයට මුහුණ දීමේ රටේ අධිෂ්ඨානය පෙන්නුම් කළේය. එහෙත්, දූපත පුරා ඉතා ධෛර්යයෙන් ක්රියාත්මක වෙමින් සිටින මත්ද්රව්ය ජාවාරම් හා අපරාධ කණ්ඩායම්වල සෙවනැලි ජාලාවන් ඉදිරියේ ඒ අධිෂ්ඨානය පවත්වා ගැනීම ඊට වඩා අතිශයින් දුෂ්කර බව ඔප්පු විය.
අනුප්රාප්තික පරිපාලනයන් විසින් දියත් කරන ලද 弾압කිරීම් හා ප්රකට අධෝලෝක-විරෝධී මෙහෙයුම් පිළිබඳ නැවත නැවත නිවේදන නිකුත් කළ ද, අපරාධ ජාලාවන් කරදරකාරී නැවත නැගිටීමක් ප්රදර්ශනය කරමින්, ප්රජාවන් කෙරෙහි සහ ශ්රී ලාංකිකයන් බොහෝ දෙනා ශුද්ධ වූ ඒවා ලෙස සලකන ආයතන කෙරෙහිද, ඔවුන්ගේ ග්රහණය පවත්වා ගෙන යයි.
ශුද්ධ ස්ථාන තර්ජනයට ලක්ව
වඩාත්ම කලබලකාරී වර්ධනයන් අතර, සෑම ආගමකම ශ්රී ලාංකිකයන් මිලියන ගණනක් සාමය හා අධ්යාත්මික පිළිසරණ ලෙස සලකන පූජනීය ආගමික දේවාල දෙසට අධෝලෝකයේ අංශ විසින් ඔවුන්ගේ ග්රහණය දිගු කර ගැනීම ප්රකාශ වී ඇත. එවැනි ස්ථාන කෙරෙහි අපරාධමය බලපෑමේ ආක්රමණය, නීති බලාත්මක කිරීමේ අසාර්ථකත්වයක් පමණක් නොව, රාජ්යයේ සාංස්කෘතික හා ආගමික රටාවට ගැඹුරු අපහාසයකි.
පොරොන්දු හා අසාර්ථකත්වයේ චක්රය
සෑම දේශපාලන වර්ණ ගැන්වීමකම රජයන්, විවිධ අවස්ථාවල, සංවිධානාත්මක අපරාධයට එරෙහිව තීරණාත්මක ක්රියාමාර්ගයක් ගන්නා බව පොරොන්දු දී ඇත. මෙහෙයුම් දියත් කෙරේ, අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු වේ, මාධ්ය සාකච්ඡා පවත්වනු ලැබේ — එහෙත් කණ්ඩායම් ශේෂව පවතී. විශ්ලේෂකයන් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කරන්නේ, මෙම ජාලාවන්ගේ පැවැත්ම, සරල පොලිස් අඩුපාඩු ඉක්මවා ඊට වඩා ක්රමානුකූල දෙයක් කරා යොමු වන බවයි.
- මත්ද්රව්ය ජාවාරම් ජාලාවන් රට පුරා ඔවුන්ගේ ග්රහණය දිගු කර ගැනීම අඛණ්ඩව සිදු වෙයි
- අපරාධ සංවිධාන, ඔවුන්ව අඛණ්ඩ නීතිමය පීඩනයෙන් ආරක්ෂා කරන සම්බන්ධතා පවත්වා ගෙන යන බව වාර්තා වෙයි
- ආගමික හා ප්රජා ස්ථාන, අධෝලෝකයේ තර්ජනයට ශීඝ්රයෙන් ගොදුරු වෙමින් පවතී
ශ්රී ලංකාව ලොව කෲරතම ත්රස්තවාදී සංවිධානයක් පරාජය කළේය — නමුත් මත්ද්රව්ය හා අපරාධයේ අධෝලෝකය මධ්යස්ථ කිරීම, ඊට වඩා ඉතා අල්ලා ගත නොහැකි අභියෝගයක් බව ඔප්පු විය.
මහජන කනස්සල්ල වර්ධනය වෙයි
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා, මෙම අපරාධ ජාලාවන් තීරණාත්මක ලෙස බිඳ දැමීමට ගත නොහැකි අසාර්ථකත්වය, දෛනික අනාරක්ෂිත බවට පරිවර්තනය වෙයි. ආගමික වශයෙන් වැදගත් ස්ථාන පවා අපරාධ තර්ජනවල ග්රහණයෙන් ඔබ්බෙහි නොමැති විට, රාජ්යයේ සාමය පවත්වා ගෙන යාමට හා සිය පුරවැසියන් ආරක්ෂා කිරීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳ මහජන විශ්වාසය නොවැළැක්විය හැකි ලෙස කඩා වැටේ.
තත්ත්වය ඉල්ලා සිටින්නේ, බලයේ සිටින්නන්ගෙන් ශක්තිමත් පොලිස් ක්රියාමාර්ගය පමණක් නොව, සාරවත්, විනිවිද පෙනෙනසුලු හා දේශපාලනික ධෛර්යයකින් යුත් ප්රතිචාරයකි — එය මැතිවරණ චක්ර පොරොන්දු ඉක්මවා, යුද්ධයේ තුවක්කු නිහඬ වී බොහෝ කලකට පසුව සංවිධානාත්මක අපරාධය සේදීමට ඉඩ දෙන ව්යුහාත්මක තත්ත්වයන් ද ආමන්ත්රණය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.