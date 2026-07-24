Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සහ බංග්ලාදේශයේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් අනතුරු අඟවයි

24 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ සහ බංග්ලාදේශයේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් අනතුරු අඟවයි

දකුණු ආසියාව ඩෙංගු තර්ජනයේ අවදානමට ලක්වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ සහ අසල්වැසි බංග්ලාදේශයේ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව අඛණ්ඩව ඉහළ යමින් පවතින අතර, මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගය පැතිරීම නතර වීමේ කිසිදු ලක්ෂණයක් නොපෙනෙන බැවින් දෙරටෙහිම මහජන සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් අතර කනස්සල්ල වර්ධනය වෙමින් තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ තත්ත්වය

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු ආසාදන සංඛ්‍යාව සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යමින් පවතින අතර, සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ දැඩි අවධානයෙන් සිට වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙසයි. ද්වීපයේ ඉතිහාසය පුරාම ඩෙංගු රෝගය නැවත නැවත වසංගත ලෙස පැතිරී ඇති අතර, විශේෂයෙන් මෝසම් සෘතුවේදී සහ ඉන් අනතුරුව고이 සිටින ජලය ඩෙංගු වෛරසයේ ප්‍රධාන රක්තවාහකයා වන ඒඩිස් ඊජිප්තු මදුරුවාට සුදුසු ප්‍රජනනය කිරීමේ පරිසරයක් සපයයි.

ගෙවල් වටා고이 ජලය ඉවත් කිරීමට, මදුරු විකර්ෂකයන් භාවිත කිරීමට, සහ රෝග ලක්ෂණ මතු වූ විට ඉක්මනින් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට ජනතාවට මතක් කර දෙනු ලැබේ. ඩෙංගු රෝගයේ මූලික ලක්ෂණ ලෙස හදිසි ඉහළ උෂ්ණත්වය, දරුණු හිසරදය, ඇස් පිටුපස වේදනාව, සන්ධි හා මාංශ පේශී වේදනාව සහ සමේ කුෂ්ඨ ඇතිවීම දැක්විය හැකිය.

බංග්ලාදේශයද පීඩනයට ලක්වේ

බෙංගාල් බොක්කෙන් ඔබ්බෙහි, බංග්ලාදේශයේද ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඒ හා සමාන ලෙස කනස්සල්ල දනවන අයුරින් ඉහළ යමින් පවතින අතර, රෝහල් මෙම රෝගය හා සම්බන්ධ දරුවන් ගාණක් ඉහළ යාම වාර්තා කරයි. දෙරටෙහිම ඇති සමගාමී ඉහළ යාම පුළුල් කලාපීය රටාවක් ඉස්මතු කරන අතර, සෞඛ්‍ය විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවන්නේ මෙය සැහැල්ලුවෙන් නොගත යුතු බවයි.

මහජනතාව දත යුතු කරුණු

දෙරටෙහිම සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ප්‍රජා මට්ටමේ ක්‍රියාමාර්ගවල වැදගත්කම අවධාරණය කරයි. නිර්දේශිත ප්‍රධාන වැළැක්වීමේ පියවරයන් නම්:

  • ගෙවල් හා කාර්යාල අවට වැසි ජලය එකතු වන භාජන ඉවත් කිරීම හෝ ආවරණය කිරීම
  • ජලය රැඳෙන හැකි අපද්‍රව්‍ය නිසිව බැහැර කිරීම සහතික කිරීම
  • විශේෂයෙන් අරුණෝදය සහ සන්ධ්‍යා කාලයන්හිදී මදුරු දැල් සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කිරීම
  • උණ හෝ ඩෙංගු හා සම්බන්ධ රෝග ලක්ෂණ මතු වූ පළමු මොහොතේම ඉක්මනින් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම
සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් අවධාරණය කරන්නේ ඩෙංගු රෝගය ප්‍රජා සාමූහික උත්සාහය සහ කාලෝචිත වෛද්‍ය මැදිහත්වීම මගින් වැළැක්විය හැකි බවයි.

කලාපය පුරා ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යමින් පවතින බැවින්, ශ්‍රී ලංකා සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ප්‍රාදේශීය රාජ්‍ය ආයතන, ප්‍රජා සංවිධාන සහ තනි තනි ගෘහස්ථ ඒකක ආමන්ත්‍රණය කරමින් මදුරු ප්‍රජනනය මර්දනය කිරීමේ ප්‍රයත්නයන් තීව්‍ර කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී. නිරන්තර නිරීක්ෂණය සහ මහජන දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්, ගැඹුරු මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදයක් බවට පත්විය හැකි දෙයක් සීමා කිරීමේ තීරණාත්මක මෙවලම් ලෙස පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ සේවා අපනයන 3.75%කින් ඉහළට — මූල්‍ය හා ICT අංශ මූලිකත්වය ගනී Sinhala

2026 ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ සේවා අපනයන 3.75%කින් ඉහළට — මූල්‍ය හා ICT අංශ මූලිකත්වය ගනී

නවතම දත්තයන්ට අනුව, 2026 ජූනි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සේවා අපනයන අංශය සියයට 3.75ක කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් වාර්තා කළ අතර, මූල්‍ය සේවා සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය…

24 Jul 2026 Discuss
ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් ව්‍යාපෘතියේ පිරිවැය මුල් ප්‍රදානය ඉක්මවා යාමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවෙන් අතිරේක අරමුදල් ඉල්ලයි Sinhala

ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් ව්‍යාපෘතියේ පිරිවැය මුල් ප්‍රදානය ඉක්මවා යාමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවෙන් අතිරේක අරමුදල් ඉල්ලයි

ජාතික ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් ව්‍යාපෘතිය සඳහා ලැබුණු ටෙන්ඩර් මිල ගණන් නව දිල්ලිය විසින් දැනටමත් ප්‍රතිශ්‍රුතිකරණය කරන ලද ප්‍රදාන අරමුදල් ප්‍රමාණය සැලකිය යුතු ලෙස…

24 Jul 2026 Discuss
අධිකරණයේ අර්බුදය: ශ්‍රී ලංකාවේ යුක්ති පද්ධතිය හදිසි ප්‍රතිසංස්කරණයකට ලක් විය යුත්තේ ඇයි? Sinhala

අධිකරණයේ අර්බුදය: ශ්‍රී ලංකාවේ යුක්ති පද්ධතිය හදිසි ප්‍රතිසංස්කරණයකට ලක් විය යුත්තේ ඇයි?

නීතිඥයන්, සිවිල් සමාජ ක්‍රියාකාරීන් සහ සැලකිලිමත් පුරවැසියන් වැඩි වැඩියෙන් හඬ නඟමින් සිටින්නේ, බොහෝ දෙනා දැන් "යුක්ති හදිනාතිලීමක්" ලෙස හඳුන්වන ශ්‍රී ලංකාවේ…

24 Jul 2026 Discuss