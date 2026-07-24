Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඩිජිටල් යුගයට: රජය විද්‍යුත් මරණ සහතික පද්ධතිය දියත් කරයි

24 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව ඩිජිටල් යුගයට: රජය විද්‍යුත් මරණ සහතික පද්ධතිය දියත් කරයි

රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ e-ජනගහන රෙජිස්ටර් වැඩසටහන යටතේ නව ඩිජිටල් මරණ සහතික පද්ධතියක් නිල වශයෙන් දියත් කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව සිය සිවිල් ලියාපදිංචි යටිතල පහසුකම් නවීකරණය කිරීමේ සැලකිය යුතු පියවරක් ගෙන තිබේ.

කඩදාසි පදනම් කරගත් ක්‍රියාවලියෙන් ඉවත් වීමක්

අලුතින් දියත් කරන ලද මෙම පද්ධතිය, දශක ගණනාවක් පුරා පැවති කඩදාසි පදනම් කරගත් මරණ ලියාපදිංචි ක්‍රියාවලියෙන් තීරණාත්මක ලෙස ඉවත් වීමක් සනිටුහන් කරයි. මෙම ක්‍රමය ඓතිහාසිකව ප්‍රමාදයන්, නිලධාරිවාදී බාධා සහ දැනටමත් දුෂ්කර මොහොතක ශෝකාබාධිත පවුල්වලට අසහනයක් ඇති කරන බවට කුප්‍රකට විය.

ඩිජිටල් වේදිකාව සැලසුම් කර ඇත්තේ මරණ සහතික නිකුත් කිරීම සරල කිරීමට වන අතර, ආදරනීයයෙකු අහිමි වීෙමන් පසු නිල ලේඛන ලබා ගැනීම සඳහා පුරවැසියන්ට අවශ්‍ය කාලය හා වෑයම අවම කිරීමට එය දායක වේ.

පුළුල් ඩිජිටල් පරිවර්තනයක කොටසක්

මෙම මුලපිරීම රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව මූලිකත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන පුළුල් e-ජනගහන රෙජිස්ටර් වැඩසටහනේ කොටසක් වන අතර, එහි අරමුණ වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් ලියාපදිංචි සේවාවන් ඩිජිටල් යුගයට ගෙන ඒමයි. තාක්ෂණය හරහා රාජ්‍ය සේවා සැපයීම වැඩිදියුණු කිරීමේ රජයේ අඛණ්ඩ කැපවීම මෙම වැඩසටහනෙන් පිළිබිඹු වේ.

  • නිල මරණ සහතික වේගයෙන් සකස් කිරීම හා නිකුත් කිරීම
  • රාජ්‍ය කාර්යාල වෙත対面 පැමිණීමේ අවශ්‍යතාව අවම කිරීම
  • වැදගත් වාර්තා නඩත්තු කිරීමේ නිරවද්‍යතාව හා ආරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරීම
  • මුළු රටෙහිම පුරවැසියන්ට වැඩිදියුණු ප්‍රවේශ්‍යතාවයක් ලබා දීම

ශ්‍රී ලාංකික පවුල්වලට ඇති වැදගත්කම

සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මරණ සහතිකයක් ලබා ගැනීම සඳහා සාම්ප්‍රදායිකව රාජ්‍ය කාර්යාල වෙත කිහිප වතාවක් පැමිණීමට, දිගු රැඳී සිටීමේ කාලපරිච්ඡේද ගතකිරීමට සහ සැලකිය යුතු ලිඛිත කටයුතු ඉෂ්ට කිරීමට සිදු විය. නව ඩිජිටල් පද්ධතිය මෙම බරපතල තත්ත්වය සැලකිය යුතු ලෙස සහන කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, බොහෝ විට චිත්තවේගීය හා ප්‍රායෝගිකව ඉල්ලුම් කරන තත්ත්වයන් මධ්‍යයේ ලේඛනගත කිරීම් වඩාත් කාර්යක්ෂමව සකස් කිරීමට ඉඩ සලසනු ඇත.

ඩිජිටල් මරණ සහතික පද්ධතිය දියත් කිරීම, රාජ්‍යය සිය පුරවැසියන්ට සේවය කරන ආකාරය තුළ අර්ථවත් ප්‍රගතියක් නිරූපණය කරන අතර, සිවිල් පරිපාලනයේ මුල් තැනට පහසුව හා කාර්යක්ෂමතාව ගෙන එයි.

රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දී ඇත්තේ, ඩිජිටල් පද්ධතිය යනු උපත්, විවාහ හා මරණ ඇතුළු සියලු ප්‍රධාන සිවිල් ලියාපදිංචි සේවාවන් ඒකාබද්ධ හා නවීකරණය කළ විද්‍යුත් රාමුවක් යටතට ගෙන ඒමේ අඛණ්ඩ උත්සාහයේ කොටසක් බවයි.

නිරීක්ෂකයන් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් මෙම ප්‍රගතිය පුළුල් ලෙස ඉවෙසින් පිළිගෙන ඇති අතර, 21 වැනි සියවසේ යහපාලනය හා විනිවිද පෙනෙන රාජ්‍ය පරිපාලනයේ අත්‍යවශ්‍ය සංරචකයක් ලෙස ඩිජිටල් සිවිල් ලියාපදිංචිය සැලකිය යුතු බව ඔවුහු අවධාරණය කරති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ සහ බංග්ලාදේශයේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සහ බංග්ලාදේශයේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමත් සමඟ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් අනතුරු අඟවයි

දකුණු ආසියාව ඩෙංගු තර්ජනයේ අවදානමට ලක්වේ ශ්‍රී ලංකාවේ සහ අසල්වැසි බංග්ලාදේශයේ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව අඛණ්ඩව ඉහළ යමින් පවතින අතර, මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන මෙම…

24 Jul 2026 Discuss
2026 ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ සේවා අපනයන 3.75%කින් ඉහළට — මූල්‍ය හා ICT අංශ මූලිකත්වය ගනී Sinhala

2026 ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ සේවා අපනයන 3.75%කින් ඉහළට — මූල්‍ය හා ICT අංශ මූලිකත්වය ගනී

නවතම දත්තයන්ට අනුව, 2026 ජූනි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සේවා අපනයන අංශය සියයට 3.75ක කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් වාර්තා කළ අතර, මූල්‍ය සේවා සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය…

24 Jul 2026 Discuss
ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් ව්‍යාපෘතියේ පිරිවැය මුල් ප්‍රදානය ඉක්මවා යාමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවෙන් අතිරේක අරමුදල් ඉල්ලයි Sinhala

ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් ව්‍යාපෘතියේ පිරිවැය මුල් ප්‍රදානය ඉක්මවා යාමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවෙන් අතිරේක අරමුදල් ඉල්ලයි

ජාතික ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත් ව්‍යාපෘතිය සඳහා ලැබුණු ටෙන්ඩර් මිල ගණන් නව දිල්ලිය විසින් දැනටමත් ප්‍රතිශ්‍රුතිකරණය කරන ලද ප්‍රදාන අරමුදල් ප්‍රමාණය සැලකිය යුතු ලෙස…

24 Jul 2026 Discuss