ශ්රී ලංකාව ඩිජිටල් යුගයට: රජය විද්යුත් මරණ සහතික පද්ධතිය දියත් කරයි
රෙජිස්ට්රාර් ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ e-ජනගහන රෙජිස්ටර් වැඩසටහන යටතේ නව ඩිජිටල් මරණ සහතික පද්ධතියක් නිල වශයෙන් දියත් කිරීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාව සිය සිවිල් ලියාපදිංචි යටිතල පහසුකම් නවීකරණය කිරීමේ සැලකිය යුතු පියවරක් ගෙන තිබේ.
කඩදාසි පදනම් කරගත් ක්රියාවලියෙන් ඉවත් වීමක්
අලුතින් දියත් කරන ලද මෙම පද්ධතිය, දශක ගණනාවක් පුරා පැවති කඩදාසි පදනම් කරගත් මරණ ලියාපදිංචි ක්රියාවලියෙන් තීරණාත්මක ලෙස ඉවත් වීමක් සනිටුහන් කරයි. මෙම ක්රමය ඓතිහාසිකව ප්රමාදයන්, නිලධාරිවාදී බාධා සහ දැනටමත් දුෂ්කර මොහොතක ශෝකාබාධිත පවුල්වලට අසහනයක් ඇති කරන බවට කුප්රකට විය.
ඩිජිටල් වේදිකාව සැලසුම් කර ඇත්තේ මරණ සහතික නිකුත් කිරීම සරල කිරීමට වන අතර, ආදරනීයයෙකු අහිමි වීෙමන් පසු නිල ලේඛන ලබා ගැනීම සඳහා පුරවැසියන්ට අවශ්ය කාලය හා වෑයම අවම කිරීමට එය දායක වේ.
පුළුල් ඩිජිටල් පරිවර්තනයක කොටසක්
මෙම මුලපිරීම රෙජිස්ට්රාර් ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව මූලිකත්වයෙන් ක්රියාත්මක කරනු ලබන පුළුල් e-ජනගහන රෙජිස්ටර් වැඩසටහනේ කොටසක් වන අතර, එහි අරමුණ වන්නේ ශ්රී ලංකාවේ සිවිල් ලියාපදිංචි සේවාවන් ඩිජිටල් යුගයට ගෙන ඒමයි. තාක්ෂණය හරහා රාජ්ය සේවා සැපයීම වැඩිදියුණු කිරීමේ රජයේ අඛණ්ඩ කැපවීම මෙම වැඩසටහනෙන් පිළිබිඹු වේ.
- නිල මරණ සහතික වේගයෙන් සකස් කිරීම හා නිකුත් කිරීම
- රාජ්ය කාර්යාල වෙත対面 පැමිණීමේ අවශ්යතාව අවම කිරීම
- වැදගත් වාර්තා නඩත්තු කිරීමේ නිරවද්යතාව හා ආරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරීම
- මුළු රටෙහිම පුරවැසියන්ට වැඩිදියුණු ප්රවේශ්යතාවයක් ලබා දීම
ශ්රී ලාංකික පවුල්වලට ඇති වැදගත්කම
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට මරණ සහතිකයක් ලබා ගැනීම සඳහා සාම්ප්රදායිකව රාජ්ය කාර්යාල වෙත කිහිප වතාවක් පැමිණීමට, දිගු රැඳී සිටීමේ කාලපරිච්ඡේද ගතකිරීමට සහ සැලකිය යුතු ලිඛිත කටයුතු ඉෂ්ට කිරීමට සිදු විය. නව ඩිජිටල් පද්ධතිය මෙම බරපතල තත්ත්වය සැලකිය යුතු ලෙස සහන කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, බොහෝ විට චිත්තවේගීය හා ප්රායෝගිකව ඉල්ලුම් කරන තත්ත්වයන් මධ්යයේ ලේඛනගත කිරීම් වඩාත් කාර්යක්ෂමව සකස් කිරීමට ඉඩ සලසනු ඇත.
ඩිජිටල් මරණ සහතික පද්ධතිය දියත් කිරීම, රාජ්යය සිය පුරවැසියන්ට සේවය කරන ආකාරය තුළ අර්ථවත් ප්රගතියක් නිරූපණය කරන අතර, සිවිල් පරිපාලනයේ මුල් තැනට පහසුව හා කාර්යක්ෂමතාව ගෙන එයි.
රෙජිස්ට්රාර් ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දී ඇත්තේ, ඩිජිටල් පද්ධතිය යනු උපත්, විවාහ හා මරණ ඇතුළු සියලු ප්රධාන සිවිල් ලියාපදිංචි සේවාවන් ඒකාබද්ධ හා නවීකරණය කළ විද්යුත් රාමුවක් යටතට ගෙන ඒමේ අඛණ්ඩ උත්සාහයේ කොටසක් බවයි.
නිරීක්ෂකයන් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් මෙම ප්රගතිය පුළුල් ලෙස ඉවෙසින් පිළිගෙන ඇති අතර, 21 වැනි සියවසේ යහපාලනය හා විනිවිද පෙනෙන රාජ්ය පරිපාලනයේ අත්යවශ්ය සංරචකයක් ලෙස ඩිජිටල් සිවිල් ලියාපදිංචිය සැලකිය යුතු බව ඔවුහු අවධාරණය කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.