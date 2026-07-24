රුබසිංහ සහ සමරකෝන් DFCC බැංකුව දිය කරන අතර ඩේවිඩ් පීරිස් ග්රෑප් ඔෆ් කම්පැනීස් MCA ප්රිමියර් ලීග් 2026 හි අකුණු ඇරඹුමක්
ඩේවිඩ් පීරිස් ග්රෑප් ඔෆ් කම්පැනීස්ගේ උකටලී ආරම්භය
ඩේවිඩ් පීරිස් ග්රෑප් ඔෆ් කම්පැනීස් කණ්ඩායම MCA ප්රිමියර් ලීග් 2026 හි විවෘත තරඟයේදී DFCC බැංකුව රන් 154කින් තලා දමමින් ප්රේක්ෂකයන් කම්පාකළ සදාස්මරණීය හයවන වැකට් හවුල්කාරිත්වයක් ඔස්සේ ඔවුන්ගේ අභිප්රායයන් තීව්ර ලෙස ප්රකාශ කළහ.
ඉනිමේ හදවත සසල කළ වාර්තා සතියේ හවුල්කාරිත්වය
විනූක රුබසිංහ සහ ලහිරු සමරකෝන් අතර ඇති වූ සුවිශේෂී රන් 253ක හයවන වැකට් හවුල්කාරිත්වය ඉනිමේ රූපය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කරමින් DFCC බැංකු පන්දු යැවීමේ ප්රහාරය ගොඩබිම ඇදීමට සමත් විය.
රුබසිංහ පන්දු 124 කින් රන් 142 ක් රැස් කරමින් නිවසේ කුළු ගැන්වූ ආධාරක කාර්යභාරය නිවැරදිව ඉටු කළ අතර, සමරකෝන් පන්දු 77 කින් පමණක් රන් 177 ක් ගසා ක්රෑරම ততරම් දක්ෂ ඉනිමකින් ප්රේක්ෂකයන් ද්රවමාන කළේය.
දැවැන්ත එකතුව DFCC බැංකුවට නොතරම් වේ
එම ශ්රේෂ්ඨ හවුල්කාරිත්වය ජනනය කළ ජවය මත පදිංචි වූ ඩේවිඩ් පීරිස් ග්රෑප් ඔෆ් කම්පැනීස් නියමිත ඕවර ගණනේදී වැකට් 7ක් ලබා දෙමින් රන් 411 ක් රුකුළු කළහ — ප්රතිවාදීන්ගේ ශේෂය දිගටම ඔවුන්ගේ අවබෝධ සීමාවෙන් ඔබ්බෙහි දිස් වූ ලකුණු සංඛ්යාවකි.
දැවැන්ත ඉලක්කය හඹා යාමේ දුෂ්කර කාර්යයට මුහුණ දුන් DFCC බැංකුව, ලකුණු රේඛාවෙන් බෙහෙවින් ඈතින් ඕවර ගණනේදී ඕලවූ, සම්පූර්ණයෙන්ම එක් පැත්තකට නැඹුරු තරඟයක් ලෙස රන් 154 ක පරාජයක් ලැබීය.
තරඟාවලියේ ප්රකාශනීය විවෘතය
මෙම ප්රතිඵලය MCA ප්රිමියර් ලීග් 2026 හි සෙසු කණ්ඩායම්වලට පැහැදිලි පණිවිඩයක් යවයි. සමරකෝන් සහ රුබසිංහ ඉදිරිපත් කළ කාර්ය සාධනයන් ලෙස ශ්රේෂ්ඨ ක්රීඩකයන් සහිත ඩේවිඩ් පීරිස් ග්රෑප් ඔෆ් කම්පැනීස්, තරඟාවලිය ඉදිරියට ගෙන යන විට බලසම්පන්න බලවේගයක් ලෙස සලකනු ඇත.
- විනූක රුබසිංහ: පන්දු 124 කින් රන් 142
- ලහිරු සමරකෝන්: පන්දු 77 කින් රන් 177
- හයවන වැකට් හවුල්කාරිත්වය: රන් 253
- ඩේවිඩ් පීරිස් ග්රෑප් ඔෆ් කම්පැනීස් එකතුව: 411/7
- ජයග්රහණයේ පරතරය: රන් 154
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.