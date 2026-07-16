Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව දෙවන ටී20 තරගයට වෙස්ට් ඉන්ඩීස්වරුන්ට මුහුණ දෙයි

16 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව දෙවන ටී20 තරගයට වෙස්ට් ඉන්ඩීස්වරුන්ට මුහුණ දෙයි

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අතර පැවැත්වෙන දිගින් දිගට ම ක්‍රියාත්මක වන සිරිසෙට් තරගාවලියේ දෙවන ටුවෙන්ටි20 ජාත්‍යන්තර තරගයට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, දිවයිනේ ක්‍රිකට් රසිකයන් දෙපිලේ තවත් උද්වේගකාරී ගැටුමක් ඇකමැතියෙන් බලාසිටිති.

මෙම තරගය ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අතර පැවැත්වෙන ප්‍රතිස්පර්ධී ටී20 තරගාවලියේ කොටසක් වන අතර, සංචාරයේ පළමු තරගයෙන් අනතුරුව දෙකණු ම ශ්‍රේෂ්ඨත්වය ලබා ගැනීමේ අරමුණින්臨 臨ළඟා වෙමින් සිටිති.

ටී20 ක්‍රිකට් ශ්‍රී ලංකාව පුරා දැවැන්ත ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාරයක් දිගින් දිගටම ආකර්ෂණය කරගනිමින් සිටින අතර, ක්‍රීඩා පිටියේ දී මෙන් ම විකාශන හා මාර්ගගත වේදිකා හරහාත් ක්‍රීඩා ආධාරකරුවන් විශාල සංඛ්‍යාවක් තරගය අනුගමනය කරති.

ලාංකීය සිංහයන් තරගාවලියේ ආධිපත්‍යය තහවුරු කරගනිමින් ශක්තිමත් දක්ෂතාවයක් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන අතර, ක්‍රීඩාවේ කෙටිම ආකෘතියේ සදාකාලික බලවත් ප්‍රතිවාදියෙකු වන වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ සුවිශේෂී ආක්‍රමණශීලී ක්‍රිකට් රටාව ගෙන එනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

කණ්ඩායම් දෙකෙහිම පළපුරුදු ක්‍රීඩකයන් මෙන් ම නැගී එන නව දක්ෂතාවන් ද ඇති බැවින්, ක්‍රීඩා ප්‍රේමීන්ට අතිශය ප්‍රතිස්පර්ධී හමුවක් බලාපොරොත්තු විය හැකිය.

ශ්‍රී ලංකාව පුරා ක්‍රිකට් ලෝලීන් දිවෙන ක්‍රීඩා කටයුතු සියල්ල නරඹා ගැනීමට නිල විකාශන නාලිකා සහ අනුමත ස්ට්‍රීමිං වේදිකා හරහා තරගය අනුගමනය කරන ලෙස දිරිගන්වනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

උතුරු මධ්‍යම ඇළ ව්‍යාපෘතියේ සන්ධිස්ථානයක් — ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමඟ නිම කරයි Sinhala

උතුරු මධ්‍යම ඇළ ව්‍යාපෘතියේ සන්ධිස්ථානයක් — ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමඟ නිම කරයි

දිවයිනේ සුවිශේෂ ඉංජිනේරු ජයග්‍රහණයක් ලෙස, දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමඟේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සම්පූර්ණ කර ඇති බව බදාදා (බදාදා දින) නිලධාරීන් තහවුරු කළේය. මෙය…

16 Jul 2026 Discuss
මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනපුරා ඩෙංගු විරෝධී ව්‍යාපාරය තීව්‍ර කරයි Sinhala

මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනපුරා ඩෙංගු විරෝධී ව්‍යාපාරය තීව්‍ර කරයි

මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන ඩෙංගු රෝගය හේතුවෙන් මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යමින් පවතින බව සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් පිළිගන්නා අතර, මෙය බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදයක් බවට පත්විය හැකි යැයි…

16 Jul 2026 Discuss
අඩු තත්ත්වයේ කිරීටක ස්ටෙන්ට් ශ්‍රී ලංකා රෝහල්වලට සැපයීම පිළිබඳ විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස සීඅයිඩී ඇමතිවරයාට බල කරයි Sinhala

අඩු තත්ත්වයේ කිරීටක ස්ටෙන්ට් ශ්‍රී ලංකා රෝහල්වලට සැපයීම පිළිබඳ විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස සීඅයිඩී ඇමතිවරයාට බල කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ රෝහල්වලට බෙදා හරින ලද බවට වාර්තා වන දෝෂ සහිත කිරීටක ස්ටෙන්ට් සැපයීම සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව…

16 Jul 2026 Discuss