මරණ සංඛ්යාව ඉහළ යත්ම ශ්රී ලංකාව දිවයිනපුරා ඩෙංගු විරෝධී ව්යාපාරය තීව්ර කරයි
මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන ඩෙංගු රෝගය හේතුවෙන් මරණ සංඛ්යාව ඉහළ යමින් පවතින බව සෞඛ්ය අධිකාරීන් පිළිගන්නා අතර, මෙය බරපතල මහජන සෞඛ්ය අර්බුදයක් බවට පත්විය හැකි යැයි නිලධාරීන් දැඩි සැලකිල්ලෙන් සිටින හෙයින්, ශ්රී ලංකාව ව්යාප්ත කරන ලද ඩෙංගු විරෝධී ව්යාපාරයක් දියත් කර ඇත.
තර්ජනය තීව්ර වීමත් සමඟ ශක්තිමත් ප්රතිචාරයක්
ඩෙංගු උණ දිවයිනපුරා ජීවිත හානි සිදු කරමින් පවතින බැවින් රජය කලින් ගත් පියවරයන්ට ඔබ්බෙන් ගොස් ව්යාප්ත කිරීමේ හා වැළැක්වීමේ කටයුතු පුළුල් කර ඇත. තත්ත්වය හදිසි මහජන සහයෝගීතාවයක් ඇතිව ආයතනික ක්රියාමාර්ග ගැනීම අත්යවශ්ය බව සෞඛ්ය නිලධාරීන් අනතුරු අඟවා ඇත.
Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටනය මගින් පැතිරෙන ඩෙංගු රෝගය, එකතු වී ඇති ජලය සහ උෂ්ණ නිවර්තන දේශගුණික තත්ත්වයන් යටතේ වේගයෙන් ව්යාප්ත වන අතර, ශ්රී ලංකාවේ දේශගුණය — විශේෂයෙන් මෝසම් කාලගුණය තුළ හා ඉන් පසුව — රෝගය පැතිරීමට ඉතා හිතකර තත්ත්වයන් නිර්මාණය කරයි.
ව්යාප්ත කරන ලද ව්යාපාරයේ අන්තර්ගතය
දිස්ත්රික්ක කිහිපයක් හරහා දුම් ගැසීමේ මෙහෙයුම්, මදුරු බෝ වන ස්ථාන සෙවීම සඳහා පරිශ්ර පරීක්ෂා කිරීම, සහ මහජන දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් තීව්ර කර ඇත. මල් මුට්ටි, ටයර්, වහල් ජල දොළ, සහ ජල ගබඩා භාජනවල ඇතුළු ගෙවතු අවට රැඳී ඇති ජලය ඉවත් කරන ලෙස ජනතාව දැඩිව දිරිමත් කෙරේ.
- අධි අවදානම් දිස්ත්රික්කවල දුම් ගැසීමේ ක්රියාවලිය තීව්ර කිරීම
- බෝ වන ස්ථාන සොයා ගැනීම සඳහා නිවාස හා වාණිජ පරිශ්ර පරීක්ෂා කිරීම
- පාසල් හා ප්රාදේශීය ප්රජාවන් ඉලක්ක කරගත් මහජන සෞඛ්ය දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර
- භූමි මට්ටමේ නිරීක්ෂණය සඳහා මහජන සෞඛ්ය පරීක්ෂකයන් සංවිධානය කිරීම
මහජන අවධානය ඉල්ලා සිටීමක්
ඩෙංගු වැළැක්වීම යනු රජය තනිව දරාගත යුතු වගකීමක් නොව, ශ්රී ලංකාව පුරා සෑම ගෘහස්ථයක් සහ ප්රජාවක්ම සම්බන්ධ විය යුතු හවුල් වගකීමක් බව සෞඛ්ය අධිකාරීන් නැවත නැවතත් අවධාරණය කර ඇත.
අධික උණ, දරුණු හිසරදය, ඇස් පිටුපස වේදනාව, සන්ධි හා මාංශ පේශි වේදනාව හෝ සම් පිලිස්සීම් වැනි රෝග ලක්ෂණ අත්විඳින්නේ නම් වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගන්නා ලෙස පදිංචිකරුවන්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ; මන්ද, කල් ඇතිව රෝග විනිශ්චය කිරීම රෝගියාගේ සුවය සඳහා සැලකිය යුතු ලෙස ඉවහල් වන බැවිනි.
නැවත නැවත මතු වන මහජන සෞඛ්ය අභියෝගයක්
ඩෙංගු රෝගය ශ්රී ලංකාවට දිගු කලක් තිස්සේ කාලීන අභියෝගයක් ලෙස පවතින අතර, වැසි කාලගුණය සමඟ රෝගය ව්යාප්ත වීම ඓතිහාසිකව ඉහළ ගොස් ඇත. කෙසේ වෙතත්, වත්මන් රෝගය පැතිරීම හා ඊට සම්බන්ධ මරණ, උච්ච කාලවලට සීමා නොවී සිදු කෙරෙන ප්රතික්රියාශීලී ප්රතිචාරයන්ට ඔබ්බෙන් ගොස් ස්ථාවර, වාර්ෂික අවධානයක් අත්යවශ්ය බව ඉස්මතු කර ඇත.
ගෘහස්ථ මට්ටමේ නොසැලකිලිමත්කම, තනි පවුල්වලට පමණක් නොව සමස්ත අසල්වාසීන්ට හා දිස්ත්රික්කවලට ද බලපාන ප්රතිවිපාක ගෙන දිය හැකි බව අනතුරු අඟවමින්, ඩෙංගු වැළැක්වීම සෑම පුරවැසියෙකුගේම සිවිල් වගකීමක් ලෙස සලකන ලෙස සෞඛ්ය නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.