අඩු තත්ත්වයේ කිරීටක ස්ටෙන්ට් ශ්රී ලංකා රෝහල්වලට සැපයීම පිළිබඳ විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස සීඅයිඩී ඇමතිවරයාට බල කරයි
ශ්රී ලංකාවේ රෝහල්වලට බෙදා හරින ලද බවට වාර්තා වන දෝෂ සහිත කිරීටක ස්ටෙන්ට් සැපයීම සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (සීඅයිඩී) අදාළ ඇමතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටී. මෙය රටේ සෞඛ්ය සේවා පද්ධතිය තුළ රෝගීන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් බරපතළ සැකසංකා මතු කර ඇත.
වෛද්ය උපකරණ ගැටළු සම්බන්ධයෙන් සීඅයිඩී මැදිහත් වෙයි
සීඅයිඩීයේ මෙම මැදිහත්වීම, ශ්රී ලංකාවේ සෞඛ්ය සේවා පහසුකම්වල ලබාගෙන භාවිත කරන වෛද්ය උපකරණවල තත්ත්වය පිළිබඳ වැඩෙන කනස්සල්ල පිළිබිඹු කරයි. කිරීටක ස්ටෙන්ට් යනු හදවතට රුධිර ප්රවාහය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා පටු වූ හෝ අවහිර වූ ධමනි තුළට ඇතුළු කරනු ලබන කුඩා දැල් නළ වේ. ඒවා අසාර්ථක වීම හෝ නිසි නොවන තත්ත්වයේ පැවතීම හෘද ශල්යකර්ම භාජනය වන රෝගීන්ට ජීවිතයට තර්ජනාත්මක අවදානම් ඇති කළ හැකිය.
මෙම කාරණය සාමාන්ය නියාමන අධීක්ෂණයෙන් ඔබ්බට යන හදිසි සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවක් අවශ්ය බවත්, ප්රසම්පාදනයේ සහ තත්ත්ව පාලනයේ කියැවෙන අඩුපාඩු විසඳීමට ඉහළ මට්ටමේ වගවීමක් අවශ්ය බවත් යෝජනා කරමින් විමර්ශකයෝ ඇමති මට්ටමේ ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස බල කර ඇත.
රෝගී ආරක්ෂාව කනස්සල්ලේ කේන්ද්රස්ථානය වෙයි
හෘද රෝගීන් සඳහා දෝෂ සහිත හෝ අඩු තත්ත්වයේ කිරීටක ස්ටෙන්ට් භාවිත කිරීම, ශල්ය සංකූලතා, නැවත මැදිහත්වීම් හෝ මරණ ඇතුළු බරපතළ ප්රතිවිපාකවලට හේතු විය හැකිය. විමර්ශනයක් සඳහා කරන ලද ඉල්ලීම, ශ්රී ලංකාවේ සෞඛ්ය සේවා සැපයුම් දාමයට ඇතුළු වන සියලු වෛද්ය උපකරණ දැඩි ලෙස පරීක්ෂා කිරීමේ අවශ්යතාව යටිඉරි ගනී.
ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය රෝහල් මධ්යගතව ප්රසම්පාදනය කරන ලද වෛද්ය සැපයුම් මත බෙහෙවින් රඳා පවතී. එම සැපයුම්වල තත්ත්වයට යම් හානියක් සිදු වුවහොත්, විශේෂයෙන් රාජ්ය හෘද රෝග සේවාවන් මත රඳා සිටින රෝගීන් ඇතුළුව දිවයිනේ විශාල ජනතාවකට එය බලපෑ හැකිය.
වගවීම සහ විනිවිදභාවය සඳහා ඉල්ලීම්
මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකාවේ අධිතක්සේරු වෛද්ය උපකරණ ලබා ගැනීම පාලනය කරන ප්රසම්පාදන ක්රියාවලිය පිළිබඳ පුළුල් ප්රශ්නවලට ඉඩ සලසා ඇත. ඒ අතරට:
- අඩු තත්ත්වයේ උපකරණ හඳුනා නොගෙන සැපයුම් දාමයට ඇතුළු වූ ආකාරය
- ප්රසම්පාදනයට පෙර නිසි තත්ත්ව සහතිකාවලිය පරීක්ෂා කර ඇත්ද යන්න
- බලපෑමට ලක් වූ ස්ටෙන්ට් රෝගීන් සඳහා භාවිත කර ඇති ප්රමාණය සහ ගනු ලැබූ අනුගාමී ක්රියාමාර්ග
- සැකසහිත ඇණවුම ලබා ගැනීමට අනුමැතිය දෙන ලද්දේ කවුරුන් විසිනි
සම්බන්ධ ස්ටෙන්ට් ගණන හෝ ඒවා බෙදා හරින ලද රෝහල් ඇතුළු විමර්ශනයේ සම්පූර්ණ විෂය පථය බලධාරීන් තවම හෙළිදරව් කර නොමැත. ඇමති විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යත්ම තවත් විස්තර ප්රකාශ වෙතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
සීඅයිඩීය විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටීම, විනිවිදභාවය සහ තත්ත්ව සහතිකාවලිය ඉතාමත් වැදගත් මහජන කනස්සල්ලක් ලෙස පවතින ශ්රී ලංකාවේ වෛද්ය ප්රසම්පාදන අංශයේ ඉහළ වගවීමක් සඳහා වෙමින් ඇති පුළුල් ව්යාපාරය පිළිබිඹු කරයි.
ඕනෑම ඇමති විමර්ශනයක ප්රතිඵලය ශ්රී ලංකාවේ ආයතනික මට්ටමේ වෛද්ය උපකරණ අසාර්ථකත්වය හසුරුවන ආකාරය සඳහා වැදගත් නිදර්ශකයක් ස්ථාපිත කළ හැකි බැවින්, සෞඛ්ය අංශ නිරීක්ෂකයෝ සහ රෝගී නියෝජිත කණ්ඩායම් ඉදිරි ගමන් ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.