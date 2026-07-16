Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නේගොඹ මේයර් ප්‍රදීප් හීන්කෙන්ද තනතුරින් ඉල්ලා අස්වෙයි

16 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නේගොඹ මේයර් ප්‍රදීප් හීන්කෙන්ද තනතුරින් ඉල්ලා අස්වෙයි

නේගොඹ නගරාධිපති ප්‍රදීප් හීන්කෙන්ද මහතා තම තනතුරින් ඉල්ලා අස්වී ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම වෙරළාසන්න නගරයක් වන නේගොඹ නගර පාලනයේ සැලකිය යුතු වෙනසක් ලෙස මෙය හඳුනාගනු ලැබේ.

නගරාධිපතිවරයා ඉල්ලා අස්වෙයි

රටේ අගනුවර කොළඹට උතුරින් බස්නාහිර පළාතේ වෙරළ දිගේ පිහිටි ප්‍රධාන වාණිජ හා සංචාරක මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස නේගොඹ සුවිශේෂ ස්ථානයක් හිමිකරගෙන සිටින හෙයින්, හීන්කෙන්ද මහතාගේ නගරාධිපති ධුරයෙන් විශ්‍රාම ගැනීම සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත.

මෙම ඉල්ලා අස්වීම නේගොඹ මහ නගර සභාවේ අනාගත නායකත්වය සහ නගරය තුළ ක්‍රියාත්මක සංවර්ධන ව්‍යාපෘති හා සිවිල් කටයුතුවල අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ ප්‍රශ්න මතු කරයි.

නේගොඹට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

සිය කාර්යබහුල ධීවර කර්මාන්තය, ඓතිහාසික පල්ලි සහ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලට ආසන්නභාවය නිසා ප්‍රකට නේගොඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ උපාය මාර්ගිකව වැදගත් නාගරික ආයතනයන්ගෙන් එකකි. වාඩිලා සිටින නගරාධිපතිවරයෙකු නොමැතිව ඇතිවූ මෙම හිස්තැන, අතුරු නායකත්ව ඇතිකරගැනීමක් හෝ අනුප්‍රාප්තිකයෙකු පත්කිරීමේ විධිමත් ක්‍රියාවලියක් සම්බන්ධයෙන් සභාව තුළ සාකච්ඡාවන් ඇතිකිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකා නීතිය යටතේ මහ නගර සභා පාලනය කරනු ලබන විධිවිධානවලට අනුකූලව, ස්ථානීය රජයේ නිලධාරීන් සහ ප්‍රජා නියෝජිතයින් මෙම පුරප්පාඩුව සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ඉල්ලා අස්වීම සම්බන්ධ තත්ත්වයන් සහ නේගොඹ මහ නගර සභාවේ ඊළඟ පියවර පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි දිනවල හෙළිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

උතුරු මධ්‍යම ඇළ ව්‍යාපෘතියේ සන්ධිස්ථානයක් — ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමඟ නිම කරයි Sinhala

උතුරු මධ්‍යම ඇළ ව්‍යාපෘතියේ සන්ධිස්ථානයක් — ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමඟ නිම කරයි

දිවයිනේ සුවිශේෂ ඉංජිනේරු ජයග්‍රහණයක් ලෙස, දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමඟේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සම්පූර්ණ කර ඇති බව බදාදා (බදාදා දින) නිලධාරීන් තහවුරු කළේය. මෙය…

16 Jul 2026 Discuss
මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනපුරා ඩෙංගු විරෝධී ව්‍යාපාරය තීව්‍ර කරයි Sinhala

මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනපුරා ඩෙංගු විරෝධී ව්‍යාපාරය තීව්‍ර කරයි

මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන ඩෙංගු රෝගය හේතුවෙන් මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යමින් පවතින බව සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් පිළිගන්නා අතර, මෙය බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදයක් බවට පත්විය හැකි යැයි…

16 Jul 2026 Discuss
අඩු තත්ත්වයේ කිරීටක ස්ටෙන්ට් ශ්‍රී ලංකා රෝහල්වලට සැපයීම පිළිබඳ විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස සීඅයිඩී ඇමතිවරයාට බල කරයි Sinhala

අඩු තත්ත්වයේ කිරීටක ස්ටෙන්ට් ශ්‍රී ලංකා රෝහල්වලට සැපයීම පිළිබඳ විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස සීඅයිඩී ඇමතිවරයාට බල කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ රෝහල්වලට බෙදා හරින ලද බවට වාර්තා වන දෝෂ සහිත කිරීටක ස්ටෙන්ට් සැපයීම සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව…

16 Jul 2026 Discuss