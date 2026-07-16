Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

උතුරු මධ්‍යම ඇළ ව්‍යාපෘතියේ සන්ධිස්ථානයක් — ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමඟ නිම කරයි

16 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
උතුරු මධ්‍යම ඇළ ව්‍යාපෘතියේ සන්ධිස්ථානයක් — ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමඟ නිම කරයි

දිවයිනේ සුවිශේෂ ඉංජිනේරු ජයග්‍රහණයක් ලෙස, දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමඟේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සම්පූර්ණ කර ඇති බව බදාදා (බදාදා දින) නිලධාරීන් තහවුරු කළේය. මෙය අභිලාෂකාමී උතුරු මධ්‍යම ඇළ ව්‍යාපෘතියේ තීරණාත්මක අංගයක් වන අතර, එය ජාතික වශයෙන් ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජල කළමනාකරණයේ ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක්

මෙම උමඟ නිම කිරීම ශ්‍රී ලංකාවට පමණක් නොව, සමස්ත දකුණු ආසියානු කලාපයටම ඓතිහාසික මොහොතක් ලෙස සැලකිය යුතුය; මක්නිසාද යත්, මෙතෙක් උපමහාද්වීපය පුරා මෙතරම් පරිමාණයේ වාරිමාර්ග උමඟක් ඉදිකරනු ලැබ නොතිබූ බැවිනි. මෙම ජයග්‍රහණය, රටේ කෘෂිකාර්මික පරිසරය පරිවර්තනය කිරීම ඉලක්ක කරගත් විශාල පරිමාණ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනයවන හැකියාව අවධාරණය කරයි.

උතුරු මධ්‍යම ඇළ ව්‍යාපෘතිය දිගු කලක් තිස්සේ රටේ නවීන ඉතිහාසයේ වඩාත්ම උපායමාර්ගිකව වැදගත් ජල කළමනාකරණ මුලපිරීමක් ලෙස සලකනු ලැබ ඇත. දිවයිනේ උතුරු මධ්‍යම පළාතේ ජල බෙදා හැරීම හා කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය සම්බන්ධ දීර්ඝකාලීන අභියෝගවලට මුහුණ දීම සඳහා එය සැලසුම් කෙරිණි.

කෘෂිකර්මාන්තය හා ග්‍රාමීය සංවර්ධනය සඳහා වන වැදගත්කම

අලුතින් නිම කරන ලද මෙම උමඟ, සාම්ප්‍රදායිකව නියං ආපදාවලට ගොදුරු වූ ප්‍රදේශවලට ජලය ඇළ මාර්ග ඔස්සේ ලබා දීමේදී ඉමහත් පරිවර්තනාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. අනාගු වර්ෂාපාතය හා ප්‍රමාණවත් නොවන වාරිමාර්ග යටිතල පහසුකම් හේතුවෙන් ඓතිහාසිකව දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දුන් ගොවි ප්‍රජාවන්ට වඩාත් විශ්වසනීය හා තිරසාර ජල සැපයුමක් ලබා දීම මෙමඟින් සාධ්‍ය වනු ඇත.

  • මෙම උමඟ දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමඟ ලෙස පිළිගැනේ
  • එය උතුරු මධ්‍යම ඇළ ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන ව්‍යුහාත්මක අංගයක් වේ
  • ඉදිකිරීම් කටයුතු බදාදා දින නිල වශයෙන් සම්පූර්ණ කෙරිණි

ආහාර සුරක්ෂිතතාව ශක්තිමත් කිරීම, ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ජීවනෝපාය නංවාලීම හා උතුරු මධ්‍යම පළාතේ සහ අවට ප්‍රදේශවල ගොවි පවුල්වල ආර්ථික අනාරක්ෂිතතාව අඩු කිරීම ඇතුළු පුළුල් ජාතික අරමුණු සමඟ මෙම ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධ වන බව බලධාරීහු ඉස්මතු කර ඇත.

ඉදිරි දැක්ම

මෙම තීරණාත්මක අදියර නිම වීමත් සමඟ, කලාපය පුරා ව්‍යාප්ත ඇළ මාර්ග හා ජල බෙදා හැරීමේ යටිතල පහසුකම් ජාලයක් ගොඩනඟීම අරමුණු කරගත් උතුරු මධ්‍යම ඇළ ව්‍යාපෘතියේ ඉතිරි අදියර කෙරෙහි අවධානය යොමු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාත්මක වූ පසු, ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසිකව වඩාත්ම වැදගත් වූ ගොවිතැන් කලාපයන්ගෙන් එකක් වන මෙම ප්‍රදේශයේ විශාල කෘෂිකාර්මික භූමි ප්‍රදේශ වාරිමාර්ග ජලයෙන් යාවත්කාලීන කිරීමටත්, බෝග අස්වැන්න ඉහළ නංවා ආර්ථික වර්ධනයට හේතු වීමටත් ව්‍යාපෘතිය අපේක්ෂා කෙරේ.

දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමඟ නිම කිරීම, ශ්‍රී ලංකාවේ ඉංජිනේරු අභිලාෂයන්හි සහ පරම්පරා ගණනාවකට ප්‍රතිලාභ ගෙනදිය හැකි යටිතල පහසුකම් සඳහා ආයෝජනය කිරීමේ කැපවීමේ සජීවී සාක්ෂියකි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනපුරා ඩෙංගු විරෝධී ව්‍යාපාරය තීව්‍ර කරයි Sinhala

මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනපුරා ඩෙංගු විරෝධී ව්‍යාපාරය තීව්‍ර කරයි

මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන ඩෙංගු රෝගය හේතුවෙන් මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යමින් පවතින බව සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් පිළිගන්නා අතර, මෙය බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදයක් බවට පත්විය හැකි යැයි…

16 Jul 2026 Discuss
අඩු තත්ත්වයේ කිරීටක ස්ටෙන්ට් ශ්‍රී ලංකා රෝහල්වලට සැපයීම පිළිබඳ විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස සීඅයිඩී ඇමතිවරයාට බල කරයි Sinhala

අඩු තත්ත්වයේ කිරීටක ස්ටෙන්ට් ශ්‍රී ලංකා රෝහල්වලට සැපයීම පිළිබඳ විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස සීඅයිඩී ඇමතිවරයාට බල කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ රෝහල්වලට බෙදා හරින ලද බවට වාර්තා වන දෝෂ සහිත කිරීටක ස්ටෙන්ට් සැපයීම සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව…

16 Jul 2026 Discuss
නේගොඹ මේයර් ප්‍රදීප් හීන්කෙන්ද තනතුරින් ඉල්ලා අස්වෙයි Sinhala

නේගොඹ මේයර් ප්‍රදීප් හීන්කෙන්ද තනතුරින් ඉල්ලා අස්වෙයි

නේගොඹ නගරාධිපති ප්‍රදීප් හීන්කෙන්ද මහතා තම තනතුරින් ඉල්ලා අස්වී ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම වෙරළාසන්න නගරයක් වන නේගොඹ නගර පාලනයේ සැලකිය යුතු වෙනසක් ලෙස මෙය…

16 Jul 2026 Discuss