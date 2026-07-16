වයඹ පළාත් පාසල් වාර විභාග කල් දමයි — අධ්යාපන අමාත්යාංශය පැහැදිලි කරයි
වයඹ පළාතේ 6 සිට 11 දක්වා ශ්රේණිවල සිසුන් සඳහා වූ වාර විභාග කල් දමා ඇති බව අධ්යාපන අමාත්යාංශය තහවුරු කරමින්, මෙම බාධාවට මූලික හේතුව ලෙස පරිපාලන ප්රමාදයන් දක්වා ඇත.
කල් දැමීමට හේතුව කුමක්ද?
අධ්යාපන අමාත්යාංශය සඳහන් කරන ආකාරයට, නියමිත වාර විභාග පැවැත්වීමේ ප්රමාදය සිදු වූයේ, පළාත තුළ පාසල් වෙත විභාග ද්රව්ය නියමිත වේලාවට සූදානම් කර බෙදා හැරීම වළකාලූ ප්රසම්පාදන හෝ තාර්කික බාධාවක් හේතුවෙනි. අමාත්යාංශය මෙම බාධාව පිළිගනිමින්, ඉක්මනින්ම බලපෑමට ලක් වූ විභාග නැවත කාලසටහන් කිරීමට පියවර ගනු ලබන බව පෙන්වා දී ඇත.
බලපෑමට ලක් වූ සිසුන් හා පාසල්
කුරුණෑගල සහ පුත්තලම දිස්ත්රික්ක ආවරණය වන වයඹ පළාතේ පාසල් හරහා 6 සිට 11 දක්වා ශ්රේණිවල ඇතුළත් සිසුන් සිය ගණනකට මෙම කල් දැමීම බලපෑ ඇත. සංශෝධිත විභාග කාලසූචිය සම්බන්ධයෙන් පළාත් අධ්යාපන බලධාරීන්ගේ නිල දැනුම්දීම් බලා සිටින ලෙස දෙමාපියන්, සිසුන් සහ ගුරුවරුන්ට දැනුවත් කර ඇත.
ඉක්මන් විසඳුමක් සඳහා අමාත්යාංශයේ සහතිකය
සිසුන්ගේ යහපැවැත්ම සහ අධ්යාපනික ප්රගතිය ප්රමුඛ ප්රාධාන්යතාවක් ලෙස පවතින බවත්, නැවත කාලසටහන් කරනු ලබන විභාග, සිසුන්ට සූදානම් වීමට ප්රමාණවත් කාලයක් ලබා දෙමින් සාධාරණ නිවේදන කාලයක් සහිතව ප්රකාශයට පත් කරනු ඇති බවත් අධ්යාපන නිලධාරීන් සහතික කර ඇත.
අධ්යාපන දිනදර්ශනය සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් අවිනිශ්චිතතාවය අවම කිරීම සඳහා, බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශවල පාසල් බලධාරීන්ට සිසුන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල් වෙත යාවත්කාලීන තොරතුරු ඉක්මනින් දැනුම් දෙන ලෙස උපදෙස් දී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.