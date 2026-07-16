Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වයඹ පළාත් පාසල් වාර විභාග කල් දමයි — අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පැහැදිලි කරයි

16 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වයඹ පළාත් පාසල් වාර විභාග කල් දමයි — අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පැහැදිලි කරයි

වයඹ පළාතේ 6 සිට 11 දක්වා ශ්‍රේණිවල සිසුන් සඳහා වූ වාර විභාග කල් දමා ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තහවුරු කරමින්, මෙම බාධාවට මූලික හේතුව ලෙස පරිපාලන ප්‍රමාදයන් දක්වා ඇත.

කල් දැමීමට හේතුව කුමක්ද?

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරන ආකාරයට, නියමිත වාර විභාග පැවැත්වීමේ ප්‍රමාදය සිදු වූයේ, පළාත තුළ පාසල් වෙත විභාග ද්‍රව්‍ය නියමිත වේලාවට සූදානම් කර බෙදා හැරීම වළකාලූ ප්‍රසම්පාදන හෝ තාර්කික බාධාවක් හේතුවෙනි. අමාත්‍යාංශය මෙම බාධාව පිළිගනිමින්, ඉක්මනින්ම බලපෑමට ලක් වූ විභාග නැවත කාලසටහන් කිරීමට පියවර ගනු ලබන බව පෙන්වා දී ඇත.

බලපෑමට ලක් වූ සිසුන් හා පාසල්

කුරුණෑගල සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වන වයඹ පළාතේ පාසල් හරහා 6 සිට 11 දක්වා ශ්‍රේණිවල ඇතුළත් සිසුන් සිය ගණනකට මෙම කල් දැමීම බලපෑ ඇත. සංශෝධිත විභාග කාලසූචිය සම්බන්ධයෙන් පළාත් අධ්‍යාපන බලධාරීන්ගේ නිල දැනුම්දීම් බලා සිටින ලෙස දෙමාපියන්, සිසුන් සහ ගුරුවරුන්ට දැනුවත් කර ඇත.

ඉක්මන් විසඳුමක් සඳහා අමාත්‍යාංශයේ සහතිකය

සිසුන්ගේ යහපැවැත්ම සහ අධ්‍යාපනික ප්‍රගතිය ප්‍රමුඛ ප්‍රාධාන්‍යතාවක් ලෙස පවතින බවත්, නැවත කාලසටහන් කරනු ලබන විභාග, සිසුන්ට සූදානම් වීමට ප්‍රමාණවත් කාලයක් ලබා දෙමින් සාධාරණ නිවේදන කාලයක් සහිතව ප්‍රකාශයට පත් කරනු ඇති බවත් අධ්‍යාපන නිලධාරීන් සහතික කර ඇත.

අධ්‍යාපන දිනදර්ශනය සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් අවිනිශ්චිතතාවය අවම කිරීම සඳහා, බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශවල පාසල් බලධාරීන්ට සිසුන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල් වෙත යාවත්කාලීන තොරතුරු ඉක්මනින් දැනුම් දෙන ලෙස උපදෙස් දී ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

උතුරු මධ්‍යම ඇළ ව්‍යාපෘතියේ සන්ධිස්ථානයක් — ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමඟ නිම කරයි Sinhala

උතුරු මධ්‍යම ඇළ ව්‍යාපෘතියේ සන්ධිස්ථානයක් — ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමඟ නිම කරයි

දිවයිනේ සුවිශේෂ ඉංජිනේරු ජයග්‍රහණයක් ලෙස, දකුණු ආසියාවේ දිගම වාරිමාර්ග උමඟේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සම්පූර්ණ කර ඇති බව බදාදා (බදාදා දින) නිලධාරීන් තහවුරු කළේය. මෙය…

16 Jul 2026 Discuss
මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනපුරා ඩෙංගු විරෝධී ව්‍යාපාරය තීව්‍ර කරයි Sinhala

මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව දිවයිනපුරා ඩෙංගු විරෝධී ව්‍යාපාරය තීව්‍ර කරයි

මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන ඩෙංගු රෝගය හේතුවෙන් මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යමින් පවතින බව සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් පිළිගන්නා අතර, මෙය බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදයක් බවට පත්විය හැකි යැයි…

16 Jul 2026 Discuss
අඩු තත්ත්වයේ කිරීටක ස්ටෙන්ට් ශ්‍රී ලංකා රෝහල්වලට සැපයීම පිළිබඳ විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස සීඅයිඩී ඇමතිවරයාට බල කරයි Sinhala

අඩු තත්ත්වයේ කිරීටක ස්ටෙන්ට් ශ්‍රී ලංකා රෝහල්වලට සැපයීම පිළිබඳ විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස සීඅයිඩී ඇමතිවරයාට බල කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ රෝහල්වලට බෙදා හරින ලද බවට වාර්තා වන දෝෂ සහිත කිරීටක ස්ටෙන්ට් සැපයීම සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව…

16 Jul 2026 Discuss