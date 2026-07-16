මෙස්සිගේ මැජික් එංගලන්තයට හිරිහැර කරයි - ආර්ජන්ටිනාව劇ටිකල් ප්රතිසමාගමනයකින් ලෝක කුසලාන අවසන් පූරයට
ලෝතාරෝ මාටිනෙස් 92 වන මිනිත්තුවේ දී ගෝලය රැස්කරගනිමින් 2-1ක ජයග්රහණය තහවුරු කළ අතර, එංගලන්තයේ දශක හයක සිහිනය බිඳ දමමින් ආර්ජන්ටිනාව 2026 ෆිෆා ලෝක කුසලාන අවසන් පූරයේ ස්ථානය සුරක්ෂිත කරගත්තේය.
ලෝකය කම්පා කළ අවසාන හැරීම
1966 වර්ෂයේ ඔවුන්ගේ එකම ජය සිහිපත් කරවමින්, 축球ලේ මහා වේදිකාවට නැවත පිය නගනු ඇතැයි පෙනී සිටි එංගලන්තයට ආර්ජන්ටිනාව තවත් වරක් තරඟාවලි ජාදුවක් ඉදිරිපත් කළේය. ප්රමාද නාටකය අනාවරණය වීමට පෙර ඉතිහාසය ලිවීමට ඉරණම් ලැබූ ඉංග්රීසි කණ්ඩායමට මෙය කටුක පහරකි.
තීරණාත්මක ගෝලය ලැබුණේ නවත්වන ලද කාලය ගැඹුරට ගිය පසු, 92 වන මිනිත්තුවේ දී මාටිනෙස් ජාලය සොයාගත් විටය. මෙම අසාමාන්ය ප්රතිසමාගමනය මෙම තරඟාවලියේ අවසාන විනිශ්චය හෙළා ඉදිරි දිනකදීත් මතකයේ රැඳෙනු ඇත.
ශිල්පී මෙස්සි
ආර්ජන්ටිනාවේ ප්රබෝධයේ කේන්ද්රස්ථානයේ සිටියේ සම කෙනෙකු නොමැති ලියොනල් මෙස්සිය. පීඩනය ගොඩ නැගෙද්දී ඔහුගේ ක්රීඩාවේ බලපෑම වර්ධනය විය. ලෝකාධිපති නිලය රැකගෙන සිටින ක්රීඩකයෝ, වඩාත්ම වැදගත් මොහොතේ ඔවුන්ගේ නායකයා කෙරෙහි රඳා පැවතුණු අතර, ඔහු නැවත වරක් ඉටු කළේ, ඔහු වටා සිටින අය ගැඹුරට ගොස් ගිලා ගිය ලෙස පෙනී සිටි ப்போட்டிය නැවත හිමිකර ගන්නා ලෙස දිරිමත් කරමිනි.
ස්පාඤ්ඤය සමඟ අවසන් පූරයක් බලා පොරොත්තු වෙයි
ආර්ජන්ටිනාව දැන් යුරෝපීය ශූරයන් වන ස්පාඤ්ඤය සමඟ ලෝක කුසලාන අවසන් පූරයකට මුහුණ දෙනු ඇත. ලෝකා වේදිකාවේ ඉතිහාස ගෞරවයකින් සමන්විත ජාත්යන්තර 축球 ශූරයන් දෙදෙනා ක්රීඩාවේ අවසාන ත්යාගය සඳහා ලගා වන අතර, ඉහළම ප්රමිතියේ ப்போட்டிக்கான வேദிகை සකසනු ලැබේ.
එංගලන්තය සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, 1966 දී ස්වකීය භූමියේ ජූල්ස් රිමේ කුසලාන ඔසවා ගත් ගෞරවය නැවත ලබා ගැනීමේ ඔවුන්ගේ ගමනේ තවත් වේදනාකාරී අසාර්ථකත්වයකි මෙය. ඔවුන්ගේ ශ්රේෂ්ඨ ආධාරකරුවන්ට තව වරක් ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තුව ඉටු වන්නේ කවදාද, හෝ කිසිදා ඉටු වේදැයි ප්රශ්නය ඇති වනු ඇත.
ආර්ජන්ටිනාව මේ අතර ශූරතා හිමිකරුවන් ලෙස ඉදිරියට පා තබමින්, මෙස්සි ඔවුන්ගේ පිළිතුරු ජාලයේ සිටින තාක්, කිසිදු පරතරයක් සැබෑ ලෙසම ජය ගත නොහැකි නොවන බව නැවත වරක් ඔප්පු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.