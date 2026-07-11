සංචාරක පොලිස් නිලධාරීන් ලෙස වෙස් ගත් පිරිමින් තිදෙනෙකු බ්රසීල ජාතිකයෙකු පැහැරගැනීමේ සිදුවීමකට සම්බන්ධව අත්අඩංගුවට
ශ්රී ලංකාවට පැමිණ සිටි බ්රසීල ජාතිකයෙකු පැහැරගත් බවට කරන ලද සිදුවීමකට සම්බන්ධව සංචාරක පොලිස් නිලධාරීන් ලෙස වෙස් ගත් බව කියැවෙන පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
සැකකරුවන් නීතිය ක්රියාත්මක කරන නිලධාරීන් ලෙස වෙස් ගෙන සිටිය
සැකකරුවන්, සංචාරක පොලිස් නිලධාරීන් ලෙස ව්යාජ වෙස් ගනිමින් — ඔවුන්ගේ ප්රවේශයට නීත්යානුකූල පෙනුමක් ලබා දිය හැකි උපක්රමයක් ලෙස — විදේශ සංචාරකයා පැහැරගත් බවට චෝදනා එල්ල වී ඇත. ශ්රී ලාංකික භූමියේ විදේශ ජාතිකයෙකු ඉලක්ක කොටගෙන සිදු කළ බරපතළ අපරාධ සිදුවීමක් ලෙස බලධාරීන් සලකන මෙම නඩුවේ ගොනු කිරීම සැලකිය යුතු වර්ධනයකි.
සිදුවීම සංචාරකයින්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ ගැටලු මතු කරයි
කියැවෙන මෙම පැහැරගැනීම, දිවයිනට පැමිණෙන සංචාරකයින්ගේ ආරක්ෂාව, විශේෂයෙන්ම අපරාධකරුවන් විසින් පොලිස් නිලධාරීන් ලෙස වෙස් ගැනීමේ අවදානම සම්බන්ධයෙන් නැවත අවධානය යොමු කර ඇත. මෑත වසරවල ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ක්රමිකව යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් පවතින ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්රය, ජාත්යන්තර සංචාරකයින් සඳහා ආරක්ෂිත ගමනාන්තයක් ලෙස රටේ කීර්තිය මත බෙහෙවින් රඳා පවතී.
- සිදුවීමට සම්බන්ධව සැකකරුවන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත
- විපාකදායකයා ශ්රී ලංකාවට පැමිණ සිටි බ්රසීල ජාතිකයෙකි
- සැකකරුවන් සංචාරක පොලිස් නිලධාරීන් ලෙස වෙස් ගත් බව කියැවේ
විමර්ශනය ක්රියාත්මකව පවතී
කියැවෙන මෙම පැහැරගැනීම වටා ඇති සම්පූර්ණ තත්ත්වයන් විමර්ශනය කිරීම පොලිසිය විසින් දිගටම සිදු කරනු ලැබේ. විපාකදායකයාගේ වර්තමාන තත්ත්වය හෝ ස්ථානය බලධාරීන් තවමත් හෙළිදරව් කර නොමැති අතර, සිදුවීම ඇති වූ බව විශ්වාස කෙරෙන නිශ්චිත ස්ථානය ද ප්රකාශයට පත් කර නොමැත.
සංචාරකයින්ට එරෙහිව අපරාධ සිදු කිරීම සඳහා නීතිය ක්රියාත්මක කරන නිලධාරීන් ලෙස වෙස් ගැනීම ඉතා බරපතළ වරදක් ලෙස සලකන අතර, නඩුවේ සම්පූර්ණ සත්යතාව ස්ථාපිත කිරීමට විමර්ශකයින් කටයුතු කරමින් සිටිති.
ශ්රී ලංකා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ බලධාරීන්, සංචාරකයින්ට ප්රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙසත්, පොලිස් නිලධාරියෙකු ලෙස හඳුනා ගන්නා ඕනෑම කෙනෙකුගේ අනන්යතාව තහවුරු කර ගන්නා ලෙසත් දැනුම් දී ඇති අතර, නීතිය ක්රියාත්මක කරන නිලධාරියෙකු ලෙස ඉදිරිපත් වන පුද්ගලයෙකුගේ සත්යතාව සම්බන්ධයෙන් කිසිදු සැකයක් ඇත්නම් වහාම නිල මාර්ග හරහා සම්බන්ධ වන ලෙස සංචාරකයින්ට උපදෙස් දී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.