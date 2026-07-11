Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සංචාරක පොලිස් නිලධාරීන් ලෙස වෙස් ගත් පිරිමින් තිදෙනෙකු බ්‍රසීල ජාතිකයෙකු පැහැරගැනීමේ සිදුවීමකට සම්බන්ධව අත්අඩංගුවට

11 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සංචාරක පොලිස් නිලධාරීන් ලෙස වෙස් ගත් පිරිමින් තිදෙනෙකු බ්‍රසීල ජාතිකයෙකු පැහැරගැනීමේ සිදුවීමකට සම්බන්ධව අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ සිටි බ්‍රසීල ජාතිකයෙකු පැහැරගත් බවට කරන ලද සිදුවීමකට සම්බන්ධව සංචාරක පොලිස් නිලධාරීන් ලෙස වෙස් ගත් බව කියැවෙන පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

සැකකරුවන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන් ලෙස වෙස් ගෙන සිටිය

සැකකරුවන්, සංචාරක පොලිස් නිලධාරීන් ලෙස ව්‍යාජ වෙස් ගනිමින් — ඔවුන්ගේ ප්‍රවේශයට නීත්‍යානුකූල පෙනුමක් ලබා දිය හැකි උපක්‍රමයක් ලෙස — විදේශ සංචාරකයා පැහැරගත් බවට චෝදනා එල්ල වී ඇත. ශ්‍රී ලාංකික භූමියේ විදේශ ජාතිකයෙකු ඉලක්ක කොටගෙන සිදු කළ බරපතළ අපරාධ සිදුවීමක් ලෙස බලධාරීන් සලකන මෙම නඩුවේ ගොනු කිරීම සැලකිය යුතු වර්ධනයකි.

සිදුවීම සංචාරකයින්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ ගැටලු මතු කරයි

කියැවෙන මෙම පැහැරගැනීම, දිවයිනට පැමිණෙන සංචාරකයින්ගේ ආරක්ෂාව, විශේෂයෙන්ම අපරාධකරුවන් විසින් පොලිස් නිලධාරීන් ලෙස වෙස් ගැනීමේ අවදානම සම්බන්ධයෙන් නැවත අවධානය යොමු කර ඇත. මෑත වසරවල ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ක්‍රමිකව යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් පවතින ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රය, ජාත්‍යන්තර සංචාරකයින් සඳහා ආරක්ෂිත ගමනාන්තයක් ලෙස රටේ කීර්තිය මත බෙහෙවින් රඳා පවතී.

  • සිදුවීමට සම්බන්ධව සැකකරුවන් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත
  • විපාකදායකයා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ සිටි බ්‍රසීල ජාතිකයෙකි
  • සැකකරුවන් සංචාරක පොලිස් නිලධාරීන් ලෙස වෙස් ගත් බව කියැවේ

විමර්ශනය ක්‍රියාත්මකව පවතී

කියැවෙන මෙම පැහැරගැනීම වටා ඇති සම්පූර්ණ තත්ත්වයන් විමර්ශනය කිරීම පොලිසිය විසින් දිගටම සිදු කරනු ලැබේ. විපාකදායකයාගේ වර්තමාන තත්ත්වය හෝ ස්ථානය බලධාරීන් තවමත් හෙළිදරව් කර නොමැති අතර, සිදුවීම ඇති වූ බව විශ්වාස කෙරෙන නිශ්චිත ස්ථානය ද ප්‍රකාශයට පත් කර නොමැත.

සංචාරකයින්ට එරෙහිව අපරාධ සිදු කිරීම සඳහා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන් ලෙස වෙස් ගැනීම ඉතා බරපතළ වරදක් ලෙස සලකන අතර, නඩුවේ සම්පූර්ණ සත්‍යතාව ස්ථාපිත කිරීමට විමර්ශකයින් කටයුතු කරමින් සිටිති.

ශ්‍රී ලංකා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලධාරීන්, සංචාරකයින්ට ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙසත්, පොලිස් නිලධාරියෙකු ලෙස හඳුනා ගන්නා ඕනෑම කෙනෙකුගේ අනන්‍යතාව තහවුරු කර ගන්නා ලෙසත් දැනුම් දී ඇති අතර, නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරියෙකු ලෙස ඉදිරිපත් වන පුද්ගලයෙකුගේ සත්‍යතාව සම්බන්ධයෙන් කිසිදු සැකයක් ඇත්නම් වහාම නිල මාර්ග හරහා සම්බන්ධ වන ලෙස සංචාරකයින්ට උපදෙස් දී ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේ ශතවාර්ෂික අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේ ශතවාර්ෂික අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි

ලෝකයේ වඩාත්ම සැලකිය යුතු තරඟකාරී බෝල්රූම් නර්තන වේදිකාවක් වන කීර්තිමත් බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේ සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයක් ළඟා කර ගනිමින්, ශ්‍රී ලංකාව තරඟකාරී…

11 Jul 2026 Discuss
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ මාස හයකට අධික කාලයක් පවතින දීර්ඝතම පහත්වීමේ සිට නැවත ඉහළට Sinhala

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ මාස හයකට අධික කාලයක් පවතින දීර්ඝතම පහත්වීමේ සිට නැවත ඉහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළඳපොළ මෙම සතියේ යළි ජවගත් අතර, 2024 සැප්තැම්බර් මාසයෙන් පසු සිදු වූ දිගූ කාලීනම අඛණ්ඩ පහත්වීමේ ගමනට සමුදෙමින්, කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ඇදගෙන…

11 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධයෙන් සත්‍යය හා වගවීම ඉල්ලා සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධයෙන් සත්‍යය හා වගවීම ඉල්ලා සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය

මාරාන්තික බන්ධනාගාර සිදුවීම් අනුගාමිව OHCHR සාධාරණත්වය ඉල්ලා සිටී එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය (OHCHR) ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ප්‍රචණ්ඩ…

11 Jul 2026 Discuss