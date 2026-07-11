Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

TruRout මගින් රියදුරන්ට කිසිදු කොමිසමක් නොමැතිව ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු රයිඩ්-හේලිං යෙදුම දියත් කෙරේ

11 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
TruRout මගින් රියදුරන්ට කිසිදු කොමිසමක් නොමැතිව ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු රයිඩ්-හේලිං යෙදුම දියත් කෙරේ

ශ්‍රී ලාංකික රයිඩ්-හේලිං කර්මාන්තයේ නව යුගයක්

දේශීය තාක්ෂණ ව්‍යාපාරයක් ශ්‍රී ලංකාවේ රයිඩ්-හේලිං කර්මාන්තය කම්පනයට පත් කිරීමට සූදානම් වන අතර, TruRout නමින් දියත් කෙරෙන මෙම රටේ පළමු වේදිකාව රියදුරන්ගේ ඉපැයීම් වලින් කිසිදු කොමිසමක් අය නොකරයි. මෙම පියවර, දූපතේ ක්‍රියාත්මක වන දැනට පවතින රයිඩ්-හේලිං සේවාවන් අනුගමනය කරන සාම්ප්‍රදායික ආදර්ශයෙන් සැලකිය යුතු ලෙස ඉවත් වීමක් සනිටුහන් කරයි.

TruRout වෙනස් වන්නේ කෙසේද

රියදුරන් ඉපයූ සෑම ගාස්තුවකින්ම ප්‍රතිශතයක් කපා හරින සාමාන්‍ය තරඟකරුවන්ට වඩා වෙනස්ව, TruRout රියදුරන්ට සෑම ගමනකින්ම ඔවුන් උපයන සම්පූර්ණ මුදල රඳවා ගැනීමට ඉඩ සලසයි. මෙම ශුන්‍ය-කොමිස් ව්‍යුහය, දිනපතා ආදායම් අඩු කරන වේදිකා ගාස්තු දිගු කලක් තිස්සේ දරා ගනිමින් සිටි ශ්‍රී ලංකාව පුරා සිටින රයිඩ්-හේලිං රියදුරන් දස දහස් ගණනාට ක්‍රාන්තිකාරී වෙනසක් ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ.

සාම්ප්‍රදායික කොමිස්-පාදක ආදර්ශයන් ඔවුන්ට ලාභ අඩු කරන බව තර්ක කරන රියදුරන් අතර වර්ධනය වන අතෘප්තිය ආමන්ත්‍රණය කිරීමට මෙම වේදිකාව ඉලක්ක කරයි. විශේෂයෙන්ම ඉහළ යන ඉන්ධන මිල සහ මෑත වසරවලදී රටව වෙලා ගත් පුළුල් ආර්ථික පීඩනය මධ්‍යයේ මෙය ඔවුන්ට බරපතල ගැටලුවක් වී ඇත.

මගීන්ට සහ රියදුරන්ට එක සේ ලැඛෙන වාසි

TruRout හි ප්‍රවේශය රියදුරන් සහ මගීන් යන දෙඅංශයටම වඩාත් සමබර හා තිරසාර පරිසර පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. වේදිකාව ප්‍රවර්ධනය කරන ප්‍රධාන වාසි අතර:

  • රියදුරන්ට ඔවුන්ගේ ගාස්තු ඉපැයීම් සියයට සියයක්ම රඳවා ගැනීම
  • වඩාත් උත්සාහශීලී හා මූල්‍යමය වශයෙන් ස්ථාවර රියදුරු ප්‍රජාවක්
  • මගීන් සඳහා තරඟකාරී හා විනිවිද පෙනෙන මිශ්‍ර නිර්ණය
  • ශ්‍රී ලාංකික තත්ත්වයන්ට ගැලපෙන ලෙස දේශීයව සංවර්ධිත වේදිකාවක්

තත්ත්වයට එරෙහිව නිර්භීත අභියෝගයක්

TruRout හි පැමිණීම, සාමාන්‍ය කම්කරුවන්ගේ ගැටලු සෘජුවම ආමන්ත්‍රණය කරන දේශීයව අදාළ තාක්ෂණ විසඳුම් ගොඩනැගීමට ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යවසායකයන් අතර වර්ධනය වන ආශාව සංඥා කරයි. කොළඹ සහ අනෙකුත් නාගරික මධ්‍යස්ථාන හරහා රයිඩ්-හේලිං ක්ෂේත්‍රය දිගින් දිගටම පුළුල් වෙමින් තිබියදී, වේදිකාවේ ශුන්‍ය-කොමිස් පොරොන්දුව තරඟකාරී සේවාවල ලියාපදිංචි රියදුරන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට ප්‍රබල හේතුවක් විය හැකිය.

ශ්‍රී ලංකාවේ වසර කිහිපයක් තිස්සේ ක්‍රියාත්මක වී ඇති හොඳින් අරමුදල් සපයන ලද ජාත්‍යන්තර වේදිකාවල ආධිපත්‍යට අභියෝග කිරීමට TruRout හි කඩාකප්පල්කාරී ආදර්ශයට ප්‍රමාණවත් ජනාකර්ෂණයක් ලබා ගත හැකිදැයි කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් සූක්ෂ්මව අවධානය යොමු කරනු ඇත.

ඉදිරිය දෙස බලමින්

TruRout තම රියදුරු හා මගී පදනම වර්ධනය කර ගැනීමට සූදානම් වන විට, එහි සාර්ථකත්වය අවසානයේ රඳා පවතිනුයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම, ආරක්ෂණ ප්‍රමිතීන් සහ ස්ථාවරව ලබා දිය හැකි සේවා ගුණත්වය මත ය. එසේ වුවද, එහි නිර්මාණය ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්ෂණ හා ප්‍රවාහන අංශ සඳහා කැපී පෙනෙන සන්ධිස්ථානයක් නියෝජනය කරන අතර — රටේ වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කරන රියදුරු ප්‍රජාව සඳහා සාදරයෙන් පිළිගත හැකි දියුණුවක් ද විය හැකිය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේ ශතවාර්ෂික අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේ ශතවාර්ෂික අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි

ලෝකයේ වඩාත්ම සැලකිය යුතු තරඟකාරී බෝල්රූම් නර්තන වේදිකාවක් වන කීර්තිමත් බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේ සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයක් ළඟා කර ගනිමින්, ශ්‍රී ලංකාව තරඟකාරී…

11 Jul 2026 Discuss
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ මාස හයකට අධික කාලයක් පවතින දීර්ඝතම පහත්වීමේ සිට නැවත ඉහළට Sinhala

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ මාස හයකට අධික කාලයක් පවතින දීර්ඝතම පහත්වීමේ සිට නැවත ඉහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළඳපොළ මෙම සතියේ යළි ජවගත් අතර, 2024 සැප්තැම්බර් මාසයෙන් පසු සිදු වූ දිගූ කාලීනම අඛණ්ඩ පහත්වීමේ ගමනට සමුදෙමින්, කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ඇදගෙන…

11 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධයෙන් සත්‍යය හා වගවීම ඉල්ලා සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධයෙන් සත්‍යය හා වගවීම ඉල්ලා සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය

මාරාන්තික බන්ධනාගාර සිදුවීම් අනුගාමිව OHCHR සාධාරණත්වය ඉල්ලා සිටී එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය (OHCHR) ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ප්‍රචණ්ඩ…

11 Jul 2026 Discuss