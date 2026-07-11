Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පංතිය 1 ශිෂ්‍ය ඇතුළත් කිරීමේ ආරවුල සම්බන්ධයෙන් FUTA විභාග පිළිතුරු පත්‍ර නිරීක්ෂණය වර්ජනය කිරීමේ තර්ජනයක් කරයි

11 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පංතිය 1 ශිෂ්‍ය ඇතුළත් කිරීමේ ආරවුල සම්බන්ධයෙන් FUTA විභාග පිළිතුරු පත්‍ර නිරීක්ෂණය වර්ජනය කිරීමේ තර්ජනයක් කරයි

විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සම්මේලනය (FUTA) විවාදාත්මක පළමු ශ්‍රේණිය පාසල් ඇතුළත් කිරීමේ චක්‍රලේඛය සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන්ට දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාව පුරා සිටින විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු ඉක්මනින්ම විභාග පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකිය.

බරපතල ප්‍රතිවිපාක සහිත අනතුරු ඇඟවීමක්

දිවයින පුරා විශ්වවිද්‍යාලවල කථිකාචාර්යවරුන් නියෝජනය කරන FUTA, පළමු ශ්‍රේණිය ඇතුළත් කිරීමේ චක්‍රලේඛය සම්බන්ධ පැමිණිලිවලට විසඳුමක් ලබා නොදුනහොත් සිය සාමාජිකයින්ට පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීමෙන් ඉවත් වන ලෙස උපදෙස් දීමට තර්ජනය කර ඇත. එවැනි වර්ජනයක් ජාතික මට්ටමේ විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින දහස් ගණනක් සිසුන්ට දුරදිග යන ප්‍රතිවිපාක ගෙන දෙනු ඇත.

මතභේදය කුමක් පිළිබඳව ද?

මෙම මතභේදය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාථමික පාසල් පද්ධතියට ඇතුළත් වීමේ ද්වාරය වන පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුළත් කිරීම් පාලනය කරන රජයේ චක්‍රලේඛය කේන්ද්‍ර කරගෙන ඇත. විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සංගම් මෙම චක්‍රලේඛයේ අන්තර්ගතයට හෝ ක්‍රියාත්මක කිරීමට දැඩි විරෝධතා පළ කරමින්, එය අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ සාධාරණත්වය හා විනිවිදභාවය පිළිබඳ මූලධර්මවලට පටහැනි බව තර්ක කර ඇත.

බලධාරීන් මත පීඩනය

විශ්වවිද්‍යාල කථිකාචාර්යවරු සාම්ප්‍රදායිකව සිය අධ්‍යාපනික වගකීම් සමඟ ඉටු කර ඇති විභාග ඇගයීම් ක්‍රියාවලියෙන් ඉවත් වීමට තර්ජනය කිරීමෙන්, FUTA සිය ඉල්ලීම්වලට ප්‍රමාදයකින් තොරව ප්‍රතිචාර දැක්වීමට අදාළ බලධාරීන් මත උපරිම පීඩනයක් යෙදීමට ෙදෙස් ලකිනු ලෙ.

සම්මේලනය රජයෙන් සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ කථිකාචාර්යවරුන් මෙම තර්ජනය ක්‍රියාත්මක කිරීමට බල කෙරෙන්නට පෙර අර්ථවත් සංවාදයකට සහභාගී වී නිවැරදි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙසය.

සිසුන්ට පුළුල් බලපෑමක්

FUTA සිය අනතුරු ඇඟවීම ක්‍රියාත්මක කළහොත්, ප්‍රධාන පොදු විභාගවල ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම ප්‍රමාද වී අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ විවිධ මට්ටම්වල සිසුන්ගේ අධ්‍යාපනික අනාගතයට සෘජුවම බලපෑ හැකිය. මෙම ආරවුල රටේ සිසුන්ගේ යහපත සඳහා වහාම විසඳා ගන්නා ලෙස අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ පාර්ශ්වකරුවෝ දෙපාර්ශ්වයෙන්ම ඉල්ලා සිටිති.

මේ වන විට FUTA ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් රජය හෝ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් කිසිදු නිල ප්‍රතිචාරයක් ප්‍රසිද්ධියේ ඉදිරිපත් කර නොමැත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේ ශතවාර්ෂික අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේ ශතවාර්ෂික අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසය රචනා කරයි

ලෝකයේ වඩාත්ම සැලකිය යුතු තරඟකාරී බෝල්රූම් නර්තන වේදිකාවක් වන කීර්තිමත් බ්ලැක්පූල් නර්තන උත්සවයේ සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයක් ළඟා කර ගනිමින්, ශ්‍රී ලංකාව තරඟකාරී…

11 Jul 2026 Discuss
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ මාස හයකට අධික කාලයක් පවතින දීර්ඝතම පහත්වීමේ සිට නැවත ඉහළට Sinhala

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ මාස හයකට අධික කාලයක් පවතින දීර්ඝතම පහත්වීමේ සිට නැවත ඉහළට

ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළඳපොළ මෙම සතියේ යළි ජවගත් අතර, 2024 සැප්තැම්බර් මාසයෙන් පසු සිදු වූ දිගූ කාලීනම අඛණ්ඩ පහත්වීමේ ගමනට සමුදෙමින්, කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ඇදගෙන…

11 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධයෙන් සත්‍යය හා වගවීම ඉල්ලා සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්බන්ධයෙන් සත්‍යය හා වගවීම ඉල්ලා සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය

මාරාන්තික බන්ධනාගාර සිදුවීම් අනුගාමිව OHCHR සාධාරණත්වය ඉල්ලා සිටී එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කාර්යාලය (OHCHR) ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ප්‍රචණ්ඩ…

11 Jul 2026 Discuss