නව රජයේ සැලැස්ම යටතේ බියර් නිෂ්පාදනය ඇතුළු සහල් පදනම් කරගත් කර්මාන්ත කෙරෙහි ශ්රී ලංකාව අවධානය යොමු කරයි
ශ්රී ලංකාවේ සහල් කර්මාන්තය සඳහා ජනාධිපතිවරයා ප්රධාන ප්රතිපත්ති වෙනසක් සංඥා කරයි
ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක, දේශීයව නිෂ්පාදිත සහල් ප්රධාන ආහාරයක් ලෙස සිරිත් විරිත් අනුව භාවිත කිරීමෙන් ඔබ්බට ගොස්, බියර් නිෂ්පාදනය වැනි අතිරේක අගය සහිත භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය සඳහා ද එය යොදා ගැනීමේ යෝජනා ඇතුළත්ව, එහි යෙදුම පුළුල් කිරීමේ සැලසුම් ඉදිරියට ගෙන යාමට රජය කටයුතු කරන බව නිවේදනය කළේය.
ජාතික ආහාර භෝගයක භූමිකාව පුළුල් කිරීම
මෙම නිවේදනය, සහල් ප්රධාන වශයෙන් ආහාරමය අත්යවශ්යතාවක් ලෙස ම සලකමින් පැමිණි ශ්රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික අංශය සඳහා වැදගත් ප්රතිපත්ති දිශාවක් සනිටුහන් කරයි. යෝජිත රාමුව යටතේ, දේශීය සහල් නිෂ්පාදනය, ගොවීන්ට, නිෂ්පාදකයින්ට සහ අපනයනකරුවන්ට නව ආර්ථික අවස්ථා විවෘත කරමින්, පුළුල් කර්මාන්ත පරාසයක් කරා යොමු කෙරෙනු ඇත.
සලකා බලනු ලබන අතිරේක අගය සහිත නිෂ්පාදන අතරින්, බියර් නිෂ්පාදනය ඇතුළත් කිරීම විශේෂ අවධානයට ලක්ව ඇති අතර, එය රටේ සහල් අස්වැන්න භාවිත කෙරෙන ආකාරය පිළිබඳ සාම්ප්රදායික චින්තනයෙන් කැපී පෙනෙන ලෙස ඉවත් වීමක් නියෝජනය කරයි.
ගොවීන්ට සහ පුළුල් ආර්ථිකයට හිමිවිය හැකි ප්රතිලාභ
මෙම සැලැස්මේ ආධාරකරුවන් තර්ක කරන්නේ, සහල් භාවිතයේ අවසාන අරමුණු විවිධාංගීකරණය කිරීමෙන් දේශීය වී ගොවීන්ගේ නිෂ්පාදන සඳහා අමතර ඉල්ලූමක් ඇති කිරීමෙන් ඔවුනට සැලකිය යුතු සහනයක් ලබාදිය හැකි බවයි. සහල් සඳහා කර්මාන්ත ශාලා ඉල්ලූම වැඩිවීම, නිශ්චිත නිෂ්පාදන අංශ තුළ ආනයන රඳා පවතින සැපයුම් දාම මත පීඩනය ද අඩු කළ හැකිය.
- දේශීයව වගා කළ වී සඳහා වෙළඳපළ ඉල්ලූම වැඩිවීම
- කෘෂි-ව්යාපාර කර්මාන්ත සඳහා නව ආදායම් ප්රභවයන්
- අපනයන-නැඹුරු අතිරේක අගය සහිත සහල් නිෂ්පාදන සංවර්ධනය කිරීමේ හැකියාව
- තෝරාගත් කර්මාන්ත වලදී ආනයනික අමුද්රව්ය මත රඳා පැවැත්ම අඩු කිරීම
කෘෂිකාර්මික පරිවර්තනය සඳහා පුළුල් දැක්මක්
රජයේ මෙම පියවර, ශ්රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික ආර්ථිකය නූතනීකරණය කිරීමටත්, එහි ස්වාභාවික සම්පත් වලින් වැඩි අගයක් ලබා ගැනීමටත් ඇති පුළුල් අභිලාෂය පිළිබිඹු කරයි. දේශීයව ලබාගත හැකි අමුද්රව්ය කෙරෙහි සොයා බලන ලෙස කර්මාන්ත දිරිමත් කිරීම හරහා, ග්රාමීය ආර්ථිකයන් සහ නාගරික නිෂ්පාදන අංශ දෙකම එකවර උත්තේජනය කිරීමට ප්රතිපත්ති立案කරුවෝ බලාපොරොත්තු වෙති.
ශ්රී ලංකාවේ සහල් නිෂ්පාදන ධාරිතාව තුළ නොගවේෂිත විභවයක් ඇති බව රජය දකින බවත්, එය මුදා හැරීමට අවශ්ය නියාමන හා වාණිජ තත්ත්ව නිර්මාණය කිරීමට අදහස් කරන බවත් ජනාධිපති දිසානායක පෙන්වා දී ඇත.
විශේෂයෙන් මත්පැන් නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්ය විය හැකි ව්යවස්ථාදායක වෙනස්කම් හෝ බලපත්ර ලබාගැනීමේ ක්රමවේදයන් ඇතුළත්ව, මෙම ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, රජය තම ස්ථාවරය විධිමත් කරන විට නුදුරු අනාගතයේ දී ප්රකාශයට පත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.