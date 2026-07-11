ශ්රී ලංකාවේ විදේශ සේවා නියුක්ති ප්රේෂණ ජූනි මාසයේ දී එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695 දක්වා පහළ වැටේ
නවතම දත්තවලට අනුව, ජූනි මාසය තුළ ශ්රී ලංකාවේ විදේශ සේවා නියුක්ති ප්රේෂණ ආදායම එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695 දක්වා පහළ වැටී, රටට ලැබෙන ප්රේෂණ ප්රවාහයේ අඩුවීමක් වාර්තා විය.
තීරණාත්මක ආදායම් ප්රවාහයක අඩුවීමක්
විදේශයන්හි සේවය කරන ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන්ගෙන් ලැබෙන ප්රේෂණ, රටේ විදේශ විනිමය ප්රධාන මූලාශ්රයන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකෙන අතර, එය දිවයිනේ ගෙවුම් තුලනය ස්ථාවර කිරීමේ දී ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ජූනි මාසයේ ලැබුණු ප්රේෂණ ප්රමාණය මෑත මාසවලට සාපේක්ෂව කැපී පෙනෙන අඩුවීමක් සනිටුහන් කරන බැවින්, ශ්රී ලංකාවේ අඛණ්ඩ ආර්ථික ප්රතිසාධනය සඳහා ඉවහල් වූ ප්රේෂණ ප්රවාහ මට්ටම්වල තිරසාරභාවය පිළිබඳව ආර්ථික විශේෂඥයන් හා ප්රතිපත්ති立案කරුවන් අතර ප්රශ්න මතු වී තිබේ.
2022 වර්ෂයේ රට ග්රහණය කරගත් දරුණු විදේශ විනිමය අර්බුදයෙන් පසුව ශ්රී ලංකාව ප්රේෂණ ආදායම මත දැඩි ලෙස රඳා පැවතුණු අතර, එම අර්බුදය ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අත්යවශ්ය භාණ්ඩ දැඩි හිඟයකට තුඩු දුන්නේය. එතැන් සිට, ස්ථාවර ප්රේෂණ ප්රවාහ රුපියලේ ස්ථාවරභාවය රැකගැනීමට සහ විදේශ සංචිත නැවත පිරවීමට දායක වූ ප්රධාන ස්තම්භයක් ලෙස ඇගයීමට ලක් වී තිබේ.
සංඛ්යා වැදගත් වන්නේ ඇයි
එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695 ක මාසික සංඛ්යාව තවමත් සැලකිය යුතු ප්රමාණයක් වුවද, පෙර මාසවල වාර්තා වූ ශක්තිමත් ප්රවාහ මට්ටම් හා සසඳන විට එය පහළින් පිහිටයි. ප්රේෂණ පරිමාවේ උච්චාවචනයන්ට කාලීන සංක්රමණ රටාවන්, මැදපෙරදිග සහ වෙනත් ආශ්රිත රටවල රැකියා තත්ත්වයන් සහ මුදල් හුවමාරු කරන නාලිකාවල වෙනස්වීම් ඇතුළු සාධක රැසක් බලපාන බව විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති.
- ශ්රී ලංකාවට ලැබෙන විදේශ මුදල් ඉපැයීම්වල ඉහළම මූලාශ්රයන් අතර ප්රේෂණ ස්ථානගත වේ.
- රටට ලැබෙන ප්රේෂණ ප්රවාහවල විශාලතම මූලාශ්රය ලෙස මැදපෙරදිග තවමත් ඉදිරියෙන් සිටී.
- ආර්ථික අර්බුදය අතරතුර රජය හඳුන්වා දුන් දිරිගැන්වීම් හේතුවෙන් විධිමත් බැංකු නාලිකා හරහා ගනුදෙනු ඉහළ ගොස් ඇත.
පුළුල් ආර්ථික පසුබිම
ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ වැඩසටහනක් යටතේ අස්ථිර ප්රතිසාධන මාවතක ගමන් කරන අතර, විදේශ සංචිත සමුච්චය කිරීම ඉහළම ප්රමුඛතාවයක් ලෙස පවතී. ප්රේෂණ ආදායමේ ඕනෑම දිගු කාලීන අඩුවීමක් සංචිත ආරක්ෂා කිරීමටත්, විනිමය අනුපාතිකයේ ස්ථාවරත්වය රැකගැනීමටත් ගන්නා මහ බැංකු ප්රයත්නයන් කෙරෙහි පීඩනයක් එල්ල කළ හැකිය.
ජූනි මාසයේ අඩුවීම තාවකාලික උච්චාවචනයක් ද, නැතහොත් විදේශ සේවා නියුක්ති ප්රේෂණ ප්රවාහය පුළුල් ලෙස මන්දගාමී වීමේ ආරම්භයක් ද යන්න තීරණය කිරීමට ඉදිරි මාසවල ප්රවණතා සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමට බලධාරීන් අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.